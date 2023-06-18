Посылал сигналы Тен Хагу.

По словам журналиста Стива Бейтса, «Юнайтед» пытается найти способы заставить «Аталанту» расстаться этим летом с Расмусом Хейлундом. Эрик тен Хаг лично заинтересован в покупке 20-летнего форварда, который провел хороший сезон в Италии.

В качестве приятного бонуса «красные дьяволы» могут отдать в аренду в «Аталанту» Амада Диалло. В клубе верят, что добавление игрока, чей сезон в чемпионшипе был прекрасным, может снизить финансовые запросы «бергамасков». Интересно, что Диалло − воспитанник «Аталанты» и перебрался в АПЛ из Серии А за 30 млн евро. Причем в Италии он провел всего 4 матча.

Сообщается, что итальянцы просят за датчанина около 100 млн евро. Форвард в этом сезоне забил 16 голов и отдал 7 голевых передач.