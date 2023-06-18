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Ради Хейлунда «Юнайтед» готов пожертвовать одним молодым игроком. Прошлый сезон он мощно провел в аренде

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Посылал сигналы Тен Хагу.

По словам журналиста Стива Бейтса, «Юнайтед» пытается найти способы заставить «Аталанту» расстаться этим летом с Расмусом Хейлундом. Эрик тен Хаг лично заинтересован в покупке 20-летнего форварда, который провел хороший сезон в Италии.

В качестве приятного бонуса «красные дьяволы» могут отдать в аренду в «Аталанту» Амада Диалло. В клубе верят, что добавление игрока, чей сезон в чемпионшипе был прекрасным, может снизить финансовые запросы «бергамасков». Интересно, что Диалло − воспитанник «Аталанты» и перебрался в АПЛ из Серии А за 30 млн евро. Причем в Италии он провел всего 4 матча.

Сообщается, что итальянцы просят за датчанина около 100 млн евро. Форвард в этом сезоне забил 16 голов и отдал 7 голевых передач.

2 комментария

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Диер Ташкент
А что, хорошая идея на самом деле. Но сам Хейлунд насколько серьёзно для МЮ не знаю, да и сумма в 100 млн это откровенно бред. Лучше уж забрали бы Кейна - проверенного бойца. А то от всяких перспективных вроде Марсьяля, Санчо поднадоелись уже
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Syog1010
Лучше бы Антони или Санчо слили, а пацану дали шанс
всё равно Рэшфорд займёт место в старте у кого-то из вингеров, если Хейлунд будет играть напа
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