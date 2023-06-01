Может тен Хаг передумает?

В августе Манкунианцы отдали 29-летнего игрока в аренду «Севилье» сроком на один год без права выкупа. Тогда сообщалось, что клуб из Андалусии будет платить бразильцу всю зарплату.

Теллес рук не опустил и смог из Испании отобраться в сборную Бразилии на чемпионат мира, где, к несчастью, довольно быстро получил травму.

В феврале Manchester Evening News сообщил, что «МЮ» готов продать бразильского защитника, в том числе «Севилье». А уже в апреле «Севилья» в ответном матче разнесла «дьяволов» в ответном матче плей-офф ЛЕ - Теллес появился на поле при счете 3:0 в пользу андалусийцев.

И вот высшая точка сезона - вчера Теллес поднял над головой европейский трофей.