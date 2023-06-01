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Красивая история Алекса Теллеса: в начале сезона его убрали из «МЮ», а затем он выбил клуб из ЛЕ и взял трофей🏆

Севилья Севилья
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Может тен Хаг передумает?

В августе Манкунианцы отдали 29-летнего игрока в аренду «Севилье» сроком на один год без права выкупа. Тогда сообщалось, что клуб из Андалусии будет платить бразильцу всю зарплату.

Теллес рук не опустил и смог из Испании отобраться в сборную Бразилии на чемпионат мира, где, к несчастью, довольно быстро получил травму.

В феврале Manchester Evening News сообщил, что «МЮ» готов продать бразильского защитника, в том числе «Севилье». А уже в апреле «Севилья» в ответном матче разнесла «дьяволов» в ответном матче плей-офф ЛЕ - Теллес появился на поле при счете 3:0 в пользу андалусийцев.

И вот высшая точка сезона - вчера Теллес поднял над головой европейский трофей.

2 комментария

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Ksandvankneshas
Он на лавке все два матча вроде просидел) выбил хех. Надеюсь, Севилья выкупит этого топчкика
+5
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+5
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Frenkiee
Покупайте Теллеса +бонус Тунзебе
0
0
0
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