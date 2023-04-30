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📸 Фанаты прочитали по губам слова Санчо, после которых Фернандеш забил «Астон Вилле». Это сотый гол Бруну в лигах

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В 34-м туре АПЛ «МЮ» принимает в гостях «Астон Виллу».

На 17-й минуте Санчо не смог обыграть соперника и упустил мяч, который ушел за линию. Это явно расстроило капитана «дьяволов». Фернандеш разочарованно развел руками.

Тогда Джейдон сказал Бруну: «Хватит ныть!»

Возможно, слова Санчо подействовали на Фернандеша. На 39-й минуте португалец открыл счет. Свой гол Бруну отпраздновал с Джейдоном.

Мяч в ворота «Астон Виллы» стал сотым голом Бруну в лигах. Фернандеш забил 42 мяча в Премьер-лиге, 39 – в Примейре и 19 – в Серии А.

Настоящая командная работа.

5 комментариев

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Руслан Чесебиев
Санчо был худшим на поле в составе МЮ.
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Рамис Гилязетдинов
Видно же, что кричал «стоооо»
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SegaYasch
Ответ Руслан Чесебиев
Санчо был худшим на поле в составе МЮ.
Вообще вне конкуренции на это звание
Пора ему в другой клуб и скорее всего попроще - тяжело ему
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Xmyroe Eblo
Ответ Степан Работкин
худший на поле ты, тебя там вообще не видно
Одной строчкой текса показал, что ты сверхразум
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