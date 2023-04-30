В 34-м туре АПЛ «МЮ» принимает в гостях «Астон Виллу».

На 17-й минуте Санчо не смог обыграть соперника и упустил мяч, который ушел за линию. Это явно расстроило капитана «дьяволов». Фернандеш разочарованно развел руками.

Тогда Джейдон сказал Бруну: «Хватит ныть!»

Возможно, слова Санчо подействовали на Фернандеша. На 39-й минуте португалец открыл счет. Свой гол Бруну отпраздновал с Джейдоном.

Мяч в ворота «Астон Виллы» стал сотым голом Бруну в лигах. Фернандеш забил 42 мяча в Премьер-лиге, 39 – в Примейре и 19 – в Серии А.

Настоящая командная работа.