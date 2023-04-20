Пощады ждать не стоит.

Алекс Теллес полон решимости перед встречей с «Манчестер Юнайтед» в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы.

Защитник выступает за «Севилью» на правах аренды, при этом он оставаясь игроком «красных дьяволов». Первую игру четвертьфинала, которая проходила на «Олд Траффорд», он провел на скамейке запасных, так как только недавно вернулся после травмы колена. Однако в этот раз он наверняка выйдет на поле.

В интервью El Desmarque Теллес рассказал, что он чувствует перед важной для него встречей:

«Я знаю многих игроков [Юнайтед], но я игрок «Севильи» и отдам свою кровь за этот клуб. Это будет очень тяжелая игра. У них есть хорошие игроки, но мы играем перед нашими болельщиками. Я думаю, у нас есть дополнительная сила».

В этом сезоне Теллес сыграл за «Севилью» 29 раз, отметившись тремя результативными передачами. В конце сезона он должен вернуться в «Юнайтед», так как его завершается его соглашение об аренде.