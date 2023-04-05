15 комментариев

Криштиану Роналду недавно сделал дубль в матче «Аль-Насра» над «Аль-Адалой», что побудило Пирса Моргана еще раз раскритиковать Эрика тен Хага.

После голов Роналду Морган написал в твиттере: «Еще два гола Криштиану сегодня вечером, включая этот великолепный, который еще раз говорит о том, что решение Тен Хага бросить его ради Вегорста было одним из худших в истории футбола».

Сейчас Роналду забил 11 голов в 11 играх за саудовский клуб, присоединившись к ним после своего ухода из «Манчестер Юнайтед».

Разумеется, именно его шокирующее интервью с Морганом стало причиной взаимного расторжения контракта.

Вегорст был подписан в январе на роль нападающего.