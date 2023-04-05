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Пирс Морган: «Решение Тен Хага убрать Роналду ради Вегорста было одним из худших в истории футбола»

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Пирс Морган Пирс Морган
Футбол Футбол

Криштиану Роналду недавно сделал дубль в матче «Аль-Насра» над «Аль-Адалой», что побудило Пирса Моргана еще раз раскритиковать Эрика тен Хага.

После голов Роналду Морган написал в твиттере: «Еще два гола Криштиану сегодня вечером, включая этот великолепный, который еще раз говорит о том, что решение Тен Хага бросить его ради Вегорста было одним из худших в истории футбола».

Сейчас Роналду забил 11 голов в 11 играх за саудовский клуб, присоединившись к ним после своего ухода из «Манчестер Юнайтед».

Разумеется, именно его шокирующее интервью с Морганом стало причиной взаимного расторжения контракта.

Вегорст был подписан в январе на роль нападающего.

15 комментариев

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CopaAmerica
Ответ kaviknat
Сколько Роналду забил в этом сезоне за МЮ? И почему этот любитель Роналду считает только его голы за Аль-Наср? Почему не считает голы, забитые им на тренировках? Ведь там голов ого-го сколько!
идея! надо просто переименовать тренки в показательные (или иные) матчи
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CopaAmerica
раз пирс так говорит значит тен хааг поступил правильно
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QWertY
Это было лучшим решением в карьере Тен Хага)
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Кирилл Мирошниченко
Ответ Max Semenik
Что забавно, Рэшфорд за то же время забил столько же, играя в на порядки более сложной АПЛ. Морган, ты хоть на 60-летнего Роналду дро... молиться прекратишь?
Что ещё забавнее, Рэшфорд обошёл Роналду по голам в еврокубках. Этот 🤡 хоть понимает с кем кого сравнивать?))
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Greatest Of All Time
Вегорст с МЮ за пол сезона выиграл уже Трофей и 3 место в АПЛ.

Рюналду с МЮ за сезон 0 Трофей а ещё и 6 место в АПЛ.

Рюналду рядом с Вегорстом выглядит как травмированый Кокорин.
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kaviknat
Сколько Роналду забил в этом сезоне за МЮ? И почему этот любитель Роналду считает только его голы за Аль-Наср? Почему не считает голы, забитые им на тренировках? Ведь там голов ого-го сколько!
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Пирс Морган
Санитаров
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red hikkikomori
Ответ Олег Нечаев
Решение Пирса Моргана начать пиарить Роналду - одно из худших в истории пиара. Рону нужен адекватный, грамотный, спокойный и понимающий игру специалист. Токсик, старательно игнорирующий реальность и несущий полную чушь ради красного словца, делает имиджу Криштиану только хуже. Радует одно: бредовые заявления легко рушат образ любого эксперта, переводя его в разряд упоротых недоумков. А это навсегда. Надеюсь, он хоть продался подороже.
Чел просто рофлит, ему побоку на имидж Роналду, когда вы уже поймёте )
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Premier SV
Поведение CR в отношении МЮ в этом сезоне было худшим в истории футбола. И вклад Вегхорста в игру МЮ не видит только ... [тут цензура сайта не даёт мне точно закончить мысль]
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Олег Нечаев
Решение Пирса Моргана начать пиарить Роналду - одно из худших в истории пиара. Рону нужен адекватный, грамотный, спокойный и понимающий игру специалист. Токсик, старательно игнорирующий реальность и несущий полную чушь ради красного словца, делает имиджу Криштиану только хуже. Радует одно: бредовые заявления легко рушат образ любого эксперта, переводя его в разряд упоротых недоумков. А это навсегда. Надеюсь, он хоть продался подороже.
+8
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Вовито Бомбито
Твое интервью с Роналду было одним из худших в истории футбола
+6
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Max Semenik
Что забавно, Рэшфорд за то же время забил столько же, играя в на порядки более сложной АПЛ. Морган, ты хоть на 60-летнего Роналду дро... молиться прекратишь?
+10
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Loegaire Bell
Роналду больше не в МЮ, или в каком-то другом европейском клубе из-за своей токсичности и невероятных запросов по зарплате. Нечего переводить стрелки на Вегорста или кого-то ещё.
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KAIR. BISHKEK
Пирсу положено наследство от Роналду за такие слова или почему он себя ведёт как ’эксперты’ из "Пусть говорят"?
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-2
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Заур Исмайылов
Достал журналюга
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