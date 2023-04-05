Пирс Морган: «Решение Тен Хага убрать Роналду ради Вегорста было одним из худших в истории футбола»
Криштиану Роналду недавно сделал дубль в матче «Аль-Насра» над «Аль-Адалой», что побудило Пирса Моргана еще раз раскритиковать Эрика тен Хага.
После голов Роналду Морган написал в твиттере: «Еще два гола Криштиану сегодня вечером, включая этот великолепный, который еще раз говорит о том, что решение Тен Хага бросить его ради Вегорста было одним из худших в истории футбола».
Сейчас Роналду забил 11 голов в 11 играх за саудовский клуб, присоединившись к ним после своего ухода из «Манчестер Юнайтед».
Разумеется, именно его шокирующее интервью с Морганом стало причиной взаимного расторжения контракта.
Вегорст был подписан в январе на роль нападающего.
Рюналду с МЮ за сезон 0 Трофей а ещё и 6 место в АПЛ.
Рюналду рядом с Вегорстом выглядит как травмированый Кокорин.