Первая не удовлетворяла владельцев в финансовом плане.

Ожидается, что в среду Яссим бин Хамад Аль-Тани сделает вторую ставку на приобретение клуба. Среди участников торгов растет уверенность, что семья Глейзеров настроена продать клуб тому, кто предложит 6 млрд фунтов.

Sky Sports сообщил, что катарские претенденты были полны решимости не переплачивать за клуб, но в последние дни эта позиция смягчилась. Это совпало с визитом делегации на «Олд Траффорд».

Делегацию из Катара тепло встретились в Манчестере. Шейх Яссим и члены его команды побывали на стадионе в качестве болельщиков, но последний визит заключался в том, чтобы получить представление об инфраструктуре, развитии молодежи и женской команды.

Сэр Джим Рэтклифф также приезжал в Манчестер. Его второе предложение ожидают не ранее следующей недели.