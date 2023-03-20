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Катарская группа сделает вторую попытку на приобретение «Юнайтед». Стала известна позиция Глейзера

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Джим Рэтклифф
Футбол Футбол

Первая не удовлетворяла владельцев в финансовом плане.

Ожидается, что в среду Яссим бин Хамад Аль-Тани сделает вторую ставку на приобретение клуба. Среди участников торгов растет уверенность, что семья Глейзеров настроена продать клуб тому, кто предложит 6 млрд фунтов.

Sky Sports сообщил, что катарские претенденты были полны решимости не переплачивать за клуб, но в последние дни эта позиция смягчилась. Это совпало с визитом делегации на «Олд Траффорд».

Делегацию из Катара тепло встретились в Манчестере. Шейх Яссим и члены его команды побывали на стадионе в качестве болельщиков, но последний визит заключался в том, чтобы получить представление об инфраструктуре, развитии молодежи и женской команды.

Сэр Джим Рэтклифф также приезжал в Манчестер. Его второе предложение ожидают не ранее следующей недели.

3 комментария

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davidrigen@gmail.com
Есть разница Челси и МЮ.Если Челси продали за 4,то МЮ стоит 8
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Данил Кулинский
Ответ MARELLE CLOTHES
Видимо на бумагах МЮ КАК ТОП 1 ЕВРОПЫ,ЕСЛИ ОНИ ВСЕ ТАКИ ЗАПЛАТЯТ 6 МЛРД £
Челси за 4 слили, по быстрому
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MARELLE CLOTHES
Видимо на бумагах МЮ КАК ТОП 1 ЕВРОПЫ,ЕСЛИ ОНИ ВСЕ ТАКИ ЗАПЛАТЯТ 6 МЛРД £
+1
0
+1
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