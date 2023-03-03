Долго шли к тому, чтобы оказаться в Манчестере уже в другом статусе.

Многие забыли, а некоторые, возможно, и не знают, но того самого чуда с голландцами в 2008 году не случилось бы со сборной России, если бы не Стив Макларен, возглавивший Англию после ЧМ-2006.

Стив полностью провалил отбор к Евро, уступив Хорватии и России первые две строчки в группе, и был с довольно большой помпой уволен.

Но когда-то шумевший с «Миддлсбро» англичанин рук не опустил – приехал в Голландию и разнес всех. В сезоне 2009/10 под руководством Макларена «Твенте» впервые в истории стал победителем Эредивизие, чемпионата Нидерландов, забив 63 и пропустив 23 мяча.

Этому не смогла помешать даже ошеломляющая серия «Аякса», на финишном отрезке турнира выигравшего 14 матчей из 14 с общим счётом 50:3.

Именно тогда к взрослой команде в качестве ассистента привлекли Эрика тен Хага, ранее работавшего с молодежной командой.

Главным в «Твенте» тен Хаг так и не поработал, зато в паре с англичанином спустя 15 лет возродил в болельщиках «МЮ» надежду.