Санчо вернулся в «МЮ» настоящим мыслителем: в сети завирусилось видео, на котором он задает «важный» философский вопрос

Все серьезно.

В матче 24-го тура АПЛ против «Лестера» (3:0) забитым голом отметился Джейдон Санчо, вышедший на замену после перерыва.

В текущем розыгрыше турнира у англичанина 4 гола, 2 из которых он забил после выхода со скамейки запасных.

В соцсетях набирает популярность (уже более 200 тысяч просмотров) с вингером «МЮ» Джейдоном Санчо. В ролике он с серьезным видом спрашивает у собеседников «Кто опаснее, акулы или собаки?» Все хором отвечают, что акулы, но у Санчо есть свое мнение на этот счет.

А что вы думаете, кто опаснее, акулы или собаки?