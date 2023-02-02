Что «МЮ» делать с Гринвудом после снятия обвинений? 4 возможных сценария

Ему больше не грозит уголовное расследование, и он является «свободным человеком».

«Красные дьяволы» еще не прокомментировали, что они собираются делать с Гринвудом после этого. Мы рассматриваем 4 возможных сценария, которые могут произойти.

1. Он сразу же вернется в состав «Юнайтед» Пока это только предположения, но Гринвуд может вернуться в состав «красных дьяволов». У него все еще действует контракт до 2025 года. Он не играл в футбол больше года, поэтому никто не знает, как он будет выглядеть, если вернется.

2. Пройдет масштабную пиар-кампанию, затем вернется в «Юнайтед» Хотя с Гринвуда сняли обвинения, «Юнайтед» следует ожидать общественного резонанса, если он немедленно вернется. В попытке улучшить его имидж «Юнайтед» может заставить его заняться общественной работой или какой-либо другой формой обязанностей, чтобы подготовить его к возвращению и показать публике, что он изменился.

3. Гринвуд освобождается от контракта «Юнайтед» решил не освобождать Гринвуда от контракта, поскольку его расследование продолжалось. Расторжение его контракта сейчас было бы незаконным, так как у клуба нет для этого оснований. Тем не менее, они все еще могут освободить его, выплатив оставшуюся часть зарплаты.