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Что «МЮ» делать с Гринвудом после снятия обвинений? 4 возможных сценария

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Полиция Большого Манчестера сняла с Гринвуда все уголовные обвинения.

Ему больше не грозит уголовное расследование, и он является «свободным человеком».

«Красные дьяволы» еще не прокомментировали, что они собираются делать с Гринвудом после этого. Мы рассматриваем 4 возможных сценария, которые могут произойти.

1. Он сразу же вернется в состав «Юнайтед»

Пока это только предположения, но Гринвуд может вернуться в состав «красных дьяволов». У него все еще действует контракт до 2025 года. Он не играл в футбол больше года, поэтому никто не знает, как он будет выглядеть, если вернется.

2. Пройдет масштабную пиар-кампанию, затем вернется в «Юнайтед»

Хотя с Гринвуда сняли обвинения, «Юнайтед» следует ожидать общественного резонанса, если он немедленно вернется. В попытке улучшить его имидж «Юнайтед» может заставить его заняться общественной работой или какой-либо другой формой обязанностей, чтобы подготовить его к возвращению и показать публике, что он изменился.

3. Гринвуд освобождается от контракта

«Юнайтед» решил не освобождать Гринвуда от контракта, поскольку его расследование продолжалось. Расторжение его контракта сейчас было бы незаконным, так как у клуба нет для этого оснований. Тем не менее, они все еще могут освободить его, выплатив оставшуюся часть зарплаты.

4. Продажа в иностранный клуб. 

Из-за боязни плохого пиара «Юнайтед» также может принять решение о его продаже. Они могут попытаться продать его в иностранный клуб.

4 комментария

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Заур Исмайылов
Понять и простить ...
0
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0
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Артём Толоконников
Боули уже готовит деньги
+1
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DanissimoElMagic
Может Дани Алвесу подсказать, как съехать )))
+5
0
+5
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Мистер Робот
Да конечно оставлять! Из него Тен Хаг сделает оч крутую девятку! Именно девятки нам сча не хватает, с двух ног лупящей.
+12
0
+12
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