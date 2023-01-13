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«Пеп не сделает глупость». Агбонлахор рассуждает о предстоящем манчестерском дерби и угрозе от Рэшфорда

Пеп Гвардиола Пеп Гвардиола
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Габриэль Агбонлахор Габриэль Агбонлахор
Маркус Рэшфорд Маркус Рэшфорд
Футбол Футбол

Выступая на радио talkSPORT в преддверии манчестерского дерби, Габриэль Агбонлахор заявил: «Пеп Гвардиола не сделает глупость, он выставит свой сильнейших состав против «МЮ» и все из-за Рэшфорда».

«У Кайла Уокера хорошая скорость, но Рэшфорд – угроза для любого защитника. Сегодняшний Рэшфорд счастлив снова сыграть, он заводит одноклубников, наслаждается голами, улыбается и празднует».

«МанСити» выглядит немного странно сейчас. Пеп что-то говорил о дисциплине футболистов и об их отношении к делу. Если они соберутся, то могут обыграть «МЮ», если только Пеп не слишком изменит схему».

Манчестерские команды разделяют всего три очка в таблице АПЛ – «Сити» опережает «Юнайтед» перед дерби, которое состоится в субботу.

Маркус Рэшфорд однозначно будет в стартовом составе «МЮ», посмотрим, сможет ли команда Гвардиолы справиться с ним.

2 комментария

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oborit
Автор , разница между командами 4 очка , а не 3 ( смотри таблицу АПЛ).
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Чёрный тюльпан
Вы бы лучше опубликовали вчерашнюю новость от Дакера, что у МЮ проблемы с финансами, так что и летом будет туго с трансферами, если не попадём в ЛЧ, а также не будет "хороших" продаж игроков, чего руководство МЮ делать не умеет. То есть одного попадания в ЛЧ будет недостаточно для того, чтобы подписать топового форварда, поэтому нужно уже сейчас вести переговоры с потенциальными альтернативами, в том числе включиться за бесплатное подписание Тюрама. Скорей всего Дэвида из Лилля придётся брать, если его кто-то другой не уведёт, либо просто Вегорста оставят, если выстрелит.
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