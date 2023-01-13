«Пеп не сделает глупость». Агбонлахор рассуждает о предстоящем манчестерском дерби и угрозе от Рэшфорда

Выступая на радио talkSPORT в преддверии манчестерского дерби, Габриэль Агбонлахор заявил: «Пеп Гвардиола не сделает глупость, он выставит свой сильнейших состав против «МЮ» и все из-за Рэшфорда».

«У Кайла Уокера хорошая скорость, но Рэшфорд – угроза для любого защитника. Сегодняшний Рэшфорд счастлив снова сыграть, он заводит одноклубников, наслаждается голами, улыбается и празднует».

«МанСити» выглядит немного странно сейчас. Пеп что-то говорил о дисциплине футболистов и об их отношении к делу. Если они соберутся, то могут обыграть «МЮ», если только Пеп не слишком изменит схему».

Манчестерские команды разделяют всего три очка в таблице АПЛ – «Сити» опережает «Юнайтед» перед дерби, которое состоится в субботу.

Маркус Рэшфорд однозначно будет в стартовом составе «МЮ», посмотрим, сможет ли команда Гвардиолы справиться с ним.