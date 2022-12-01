Скауты «МЮ» следят за Унаи Симоном на чемпионате мира

Скауты «Манчестер Юнайтед» пристально следят за голкипером сборной Испании Унаи Симоном, сообщает издание Relevo.

Дело в том, что Эрик тен Хаг не видит в Давиде Де Хеа основного вратаря «МЮ» в долгосрочной перспективе и хочет, чтобы клуб рассмотреть возможность трансфера игрока «Атлетика».

25-летний Симон заменил Де Хеа и является основным голкипером сборной Испании, в то время как представитель «МЮ» даже не поехал в Катар.

Контракт Де Хеа с «красными дьяволами» истекает летом 2023 года, клуб может продлить его на год, по этому соглашению зарплата футболиста составит 375 000 фунтов в неделю.