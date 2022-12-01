United Tweets
Блог

Скауты «МЮ» следят за Унаи Симоном на чемпионате мира

Унаи Симон Унаи Симон
Давид Де Хеа Давид Де Хеа
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Клубы
Футбол Футбол

Скауты «Манчестер Юнайтед» пристально следят за голкипером сборной Испании Унаи Симоном, сообщает издание Relevo.

Дело в том, что Эрик тен Хаг не видит в Давиде Де Хеа основного вратаря «МЮ» в долгосрочной перспективе и хочет, чтобы клуб рассмотреть возможность трансфера игрока «Атлетика».

25-летний Симон заменил Де Хеа и является основным голкипером сборной Испании, в то время как представитель «МЮ» даже не поехал в Катар.

Контракт Де Хеа с «красными дьяволами» истекает летом 2023 года, клуб может продлить его на год, по этому соглашению зарплата футболиста составит 375 000 фунтов в неделю.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные