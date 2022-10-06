«У меня уже есть три заказа на футболку Роналду». Тренер «Омонии» просит игроков не отвлекаться на громкие имена в составе «МЮ»

Легенда «Селтика» Нил Леннон, возглавляющий «Омонию», которой сегодня предстоит встретиться с «МЮ» в Лиге Европы, признался, что у него уже очередь из футболистов, желающих получить футболку Криштиану Роналду.

На пресс-конференции перед матчем Леннона спросили о том, насколько важным будет игрокам сохранить сосредоточенность на игре, не отвлекаясь на звездные имена соперников.

«Мы играем в Лиге Европы не случайно, разумеется, некоторые игроки, особенно киприоты – фанаты «МЮ».

«Я не хочу, чтобы они были ошеломлены присутствием звезд в тоннеле и потеряли настрой. Мы попытаемся свести этот эффект к минимуму. Но, должен признать, у меня уже есть три заказа на футболку Роналду».

«Честно говоря, я надеюсь, что Криштиану будет играть – он один из лучших в истории футбола. Мне бы хотелось увидеть его игру живьем еще раз».

«Для Кипра приезд «МЮ» - огромное событие. Стадион заполнен, но мы могли бы еще три таких собрать на этот матч».

«Мы знаем, что «Юнайтед» потерпел серьезное поражение в дерби в выходные, но у них в составе игроки мирового класса, так что мы должны показать лучшее, на что способны».