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«Ушел из-за денег, лол, а теперь он плачет»: экс-игрок Премьер-лиги высмеял эмоции Каземиро во время прощания с «Реалом»

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Каземиро расплакался, произнося свою прощальную речь в «Реале».

Это был чрезвычайно эмоциональный момент для игрока, который провел в клубе девять лет, но не все восприняли его с должной эмпатией.

«Ушел из-за денег, лол, теперь у него слезы» , — написал в комментариях Габриэль Агбонлахор , бывший игрок «Астон Виллы», который в настоящее время работает экспертом.

Каземиро выиграл пять титулов Лиги чемпионов с «Реалом». Агбонлахор за свою игровую карьеру ни разу не играл в Лиге чемпионов.

Комментарий другого пользователя был более реалистичен: «Ты плачешь, потому что понимаешь, что теперь тебе играть с Фредом и Мактомини». [вместо Модрича и Крооса]

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