«Команда сейчас в отличной форме». Скотт Мактомини комментирует идеальный старт предсезонки для «МЮ»

«МЮ» записал в свой актив две победы в матчах предсезонки, забив по четыре гола «Ливерпулю» и «Мельбурн Виктори». Такие результаты вселили в болельщиков «МЮ» надежду на то, что Эрик тен Хаг выведет команду из кризиса.

Полузащитник «МЮ» Скотт Мактомини в интервью для клубного телевидения оценил позитивные изменения под руководством нового тренера.

«Когда у команды новый тренер, появляется много новых идей, много моментов, которые нужно взять на вооружение, нужно понять, что тренер хочет от нас, в этом случае часто меняется схема игры».

Говоря о матче с «Мельбурном», Мактомини отметил, что он стал хорошей проверкой.

«Я думаю, что этот матч был хорошей проверкой для нас, соперник играл близко к своим воротам, к ним сложно было прорваться. Очевидно, что мы очень довольны новым тренером и тем, как тщательно он работает над деталями».

«Команда сейчас в отличной форме. Но мы можем стать еще сильнее, я могу стать еще сильнее. И это, безусловно, огромный плюс. Нам есть над чем работать, и мы с нетерпением ждем продолжения тренировок».