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    Деметри Митчелл: «Тренер позволил мне дебютировать, так же, как позволил дебютировать и Скотту.»

    Теги Скотт Мактомини Манчестер Юнайтед

    Деметри Митчелл: «Тренер позволил мне дебютировать, так же, как позволил дебютировать и Скотту. Это говорит о том, что он даёт шанс молодёжи. Это отрадно, потому что я всё ещё вижу, что в один день стану игроком "Манчестер Юнайтед"».Митчел о Мактоминее: «Я недавно разговаривал с ним о сборной Шотландии и Англии, но я вам не скажу ничего конкретного. За какую бы страну он не выступал, они будут счастливы, потому что Скотт топ-игрок».

     

    Митчал

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