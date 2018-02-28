Деметри Митчелл: «Тренер позволил мне дебютировать, так же, как позволил дебютировать и Скотту. Это говорит о том, что он даёт шанс молодёжи. Это отрадно, потому что я всё ещё вижу, что в один день стану игроком "Манчестер Юнайтед"».Митчел о Мактоминее: «Я недавно разговаривал с ним о сборной Шотландии и Англии, но я вам не скажу ничего конкретного. За какую бы страну он не выступал, они будут счастливы, потому что Скотт топ-игрок».