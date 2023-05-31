Ultras Action
Блог

Эмили – жена форварда «Вегаса» Карлссона. Познакомились в соцсетях: звезда шоу «Холостяк» сама написала хоккеисту!

Кубок Стэнли Кубок Стэнли
Вильям Карлссон Вильям Карлссон
девушки и спорт девушки и спорт
Вегас Вегас
НХЛ НХЛ
фото фото
Хоккей Хоккей

Вильям Карлссон – один из главных героев «Вегаса» в Кубке Стэнли-2023. ОН уже забил 10 голов в плей-офф – больше только у партнера Джонатана Маршесссо (12) и Леона Драйзайтля (13), который вылетел еще во втором раунда. У Карлссона впереди минимум две игры в финальной серии, чтобы выйти на первое место в этой гонке.

Давайте глянем, кто вдохновляет форварда «Вегаса» на снайперские подвиги. Итак, знакомьтесь: Эмили, жена Вильяма Карлссона!

Вильям и Эмили познакомились в 2017 году. Общение началось в одной из популярных соцсетей: девушка первая написала хоккеисту, и все завертелось. Да, вы все правильно прочитали – именно Эмили проявила инициативу!

«Его обменяли в «Голден Найтс», а у нас в Лас-Вегасе никогда не было профессиональной спортивной команды. Я ничего не знала о хоккее, но меня это удивило. Я написала ему и заинтересовалась этим видом спорта», – рассказывала Эмили.

Переписка логично вылилась в первое свидание. «Я встретилась с ним, и с тех пор мы были неразлучны. Вильям всегда хотел быть рядом со мной: всякий раз, когда я выходила из дома, он спрашивал, когда я вернусь. Это так мило», – Эмили до сих пор с удовольствием вспоминает начало отношений с хоккеистом.

Кстати, в 2016 году Эмили участвовала в шоу «Холостяк», в котором боролась за сердце телеведущего Бена Хиггинса. До финала она не дошла, так что Вильяму повезло.

Кстати, у Эмили есть сестра-близнец Хейли!

В декабре 2021-го Вильям сделал Эмили предложение, в 2022-м пара сыграла свадьбу, а несколько недель назад у них родился сын. Так что 2023 год Карлссон точно не забудет!

 Фото: соцсети Эмили Карлссон

61 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vitto
Ответ EVERGREEN
какая милая история, а сварщику Геннадию из Магнитогорска она сама бы написала?
Гена, не переживай, пиши сам.
+124
-2
+122
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pasmike
Вау, близняшки! Надеюсь, Карлссон шпилит обеих ))) Причем он может быть не в курсе )
+85
-5
+80
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
garp
она двадцати написала, только один ответил
+62
-1
+61
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
EVERGREEN
какая милая история, а сварщику Геннадию из Магнитогорска она сама бы написала?
+65
-7
+58
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
di Malkovich
Ответ EVERGREEN
какая милая история, а сварщику Геннадию из Магнитогорска она сама бы написала?
Мы из России, народ простой, я тебе сразу скажу: «Здорово!»
А ты улыбнёшься и скажешь мне: «Я так ждала тебя, Вова!»
+55
0
+55
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анатолий Дмитриевич
Автор
Ответ Barry
Подруги спортсменов все какие-то одинаковые. Как будто их клонировали.
как и комментарии под такими постами))
+47
-5
+42
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vKing
я слышал, что игроки НХЛ неплохо зарабатывают
+35
0
+35
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LOKIMAN
Собака... Красивая...
+24
0
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Barry
Подруги спортсменов все какие-то одинаковые. Как будто их клонировали.
+24
-1
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Давай Так
На мою учительницу первую похожа.
+17
0
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg Kyakh-Ogly
"Всякий раз , когда я выходила из дома он спрашивал когда я вернусь, это так мило.... что я решила познакомить его со своей сестрой-близнецом, ну не сидеть же все время дома в самом деле. А так и ей хорошо и я отдыхаю. Тем более он же швед, а у них там я слышала какие то особые шведские семьи...." Сказала жена хоккеиста.
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
Хорошая жучка!
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Даниил Кораблёв
А где фотографияи самой подруги? Тут только сделанные в графических редакторах изображения:(
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
garp
Ответ Давай Так
На мою учительницу первую похожа.
... она же и последняя!
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vitto
Ответ vKing
я слышал, что игроки НХЛ неплохо зарабатывают
Баскетболисты в разы больше.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Artem Gavrishov
Красивая+++
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тюменский медвежонок
хорошенькая, глаза дак вообще космос "ярко-голубые"
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Полиенков
Ответ EVERGREEN
какая милая история, а сварщику Геннадию из Магнитогорска она сама бы написала?
Ну если учитывать, сколько сейчас сварщики зарабатывают, то в России продвинутая бабенция могла бы сварщику и сама написать)
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
lampard4ever
То, что многие девушки просто ловят любых богатых холостяков, какие только попадутся, никого уже не удивляет. Удивляет только, что обеспеченные мужчины продолжают попадаться на это.
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg Kyakh-Ogly
Ответ Казимир Стыцько
Ноги подгулявшие.
Тоже подумал, что для барби ноги на троечку.... Зато подмахавать удобнее)))
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
j_jms
Ответ garp
она двадцати написала, только один ответил
Да, на улице проще, а в кабаке так аообще процент зашкаливает за сотню.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Конифеев
А Хейли-то кому написала?
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Safkzn
Сама написала, ойй, как милооо, наверное эта любовь с первого взгляда была просто
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ValmontZ
Надеюсь его юристы составили брачный контракт.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Казимир Стыцько
Ноги подгулявшие.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий