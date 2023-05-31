61 комментарий

Вильям Карлссон – один из главных героев «Вегаса» в Кубке Стэнли-2023. ОН уже забил 10 голов в плей-офф – больше только у партнера Джонатана Маршесссо (12) и Леона Драйзайтля (13), который вылетел еще во втором раунда. У Карлссона впереди минимум две игры в финальной серии, чтобы выйти на первое место в этой гонке.

Давайте глянем, кто вдохновляет форварда «Вегаса» на снайперские подвиги. Итак, знакомьтесь: Эмили, жена Вильяма Карлссона!

Вильям и Эмили познакомились в 2017 году. Общение началось в одной из популярных соцсетей: девушка первая написала хоккеисту, и все завертелось. Да, вы все правильно прочитали – именно Эмили проявила инициативу!

«Его обменяли в «Голден Найтс», а у нас в Лас-Вегасе никогда не было профессиональной спортивной команды. Я ничего не знала о хоккее, но меня это удивило. Я написала ему и заинтересовалась этим видом спорта», – рассказывала Эмили.

Переписка логично вылилась в первое свидание. «Я встретилась с ним, и с тех пор мы были неразлучны. Вильям всегда хотел быть рядом со мной: всякий раз, когда я выходила из дома, он спрашивал, когда я вернусь. Это так мило», – Эмили до сих пор с удовольствием вспоминает начало отношений с хоккеистом.

Кстати, в 2016 году Эмили участвовала в шоу «Холостяк», в котором боролась за сердце телеведущего Бена Хиггинса. До финала она не дошла, так что Вильяму повезло.

Кстати, у Эмили есть сестра-близнец Хейли!

В декабре 2021-го Вильям сделал Эмили предложение, в 2022-м пара сыграла свадьбу, а несколько недель назад у них родился сын. Так что 2023 год Карлссон точно не забудет!

Фото: соцсети Эмили Карлссон