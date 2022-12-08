Лучше всех двигает мяч за счет дриблинга, обостряет атаки не хуже Пирло. Шафик Тигруджа — один из лучших легионеров лиги

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Анализируем самого недооцененного футболиста.

Шафик Тигруджа — футболист, о котором мало говорят по двум причинам: он — опорный полузащитник и играет за актауский «Каспий».

Тигрудже 30 лет и он провел в Казахстане второй сезон. Шафик является важным винтиком в сложном механизме «Каспия». В игре актауской команды француз выполняет функцию разыгрывающего, часто помогая команде строить билдап. Разбираем игру самого недооцененного легионера чемпионата.

До перехода в «Каспий» Тигруджа играл за французский «Ньор» (Вторая лига), кипрский «Алки Ороклини» (Вторая лига), албанский «Кукеси» и азербайджанский «Зиря».

Впервые внимание на себя Тигруджа обратил в середине сезона, когда он оказался вторым в списке лучших дриблеров чемпионата Казахстана. Данный факт казался странным: Тигруджа – опорный полузащитник, а футболисты этого амплуа не часто берут на себя игру. Лучше Тигруджи по количеству успешных обыгрышей был только его партнер по команде Рати Ардазишвили.

Тигруджа входит в ТОП-9 по выигранным единоборствам в КПЛ

Актауский «Каспий» — едва ли не единственная команда лиги, которая имеет свой стиль и последние два сезона не отходит от него. Актаусцы часто строят футбол через розыгрыш мяча от свой штрафной. Такой стиль подразумевает наличия в составе игроков формата Андреа Пирло, Хави или Тони Крооса. Таковым в Актау является как раз Шафик Тигруджа.

Во-вторых, Тигруджа здорово сканирует поле и оценивает обстановку. Ниже приведены примеры, когда Шафик перед принятием мяча, делает несколько оборотов головой. Практически все опорные полузащитники должны выполнять это действие, но Тигруджа уникален тем, что он здорово действует под прессингом после принятия мяча.

В казахстанском чемпионате мало футболистов, которые способны сохранить мяч под давлением без страха потерять его. Тигруджа не боится этого совсем: он старается стянуть на себя оппонентов в большом количестве, чтобы освободить от опеки своих партнеров и открыть свободные зоны. Это очень важное качество.

Также Шафик привлекает внимание тем, что после оценки ситуации и открывания в свободной зоне, он идет в обводку и развивает атаку в следующей стадии. Причем Тигруджа способен на ограниченном отрезке поля обыграть сразу пару соперников. По итогам сезона у Тигруджа 97 попыток обвести соперника, из которых 83 – удачные. Получается, что Шафик в среднем за игру демонстрировал 4,2 удачные попытки обыграть соперника – это абсолютно лучший показатель среди опорных полузащитников. Часто соперникам, чтобы остановить француза, приходилось нарушать правила.

Карта действий

Наличие футболиста с такими качествами дает «Каспию» дополнительное преимущество: тренерский штаб команды не ломает голову над тем, как выйти из-под прессинга и доставить мяч до полузащитников, а центральные защитники актауской команды не обязаны часто выносить мяч на своих нападающих – достаточно найти Тигруджа в свободной зоне.

Тигруджа — хороший дирижер из глубины. В текущем сезоне часто были такие ситуации, когда при билдап защитники «Каспия» заходили в тупик. В таких эпизодах Тигруджа приходил на помощь. Он способен разгрузить определенные зоны, переведя атаку на другое половину поля. По этому показателю Тигруджа входит в ТОП-6 футболистов КПЛ. Всего у него 24 ключевые передачи, 10 из них нашли своих адресатов.

Открывание между линиями – еще один скилл Тигруджа. В первой части чемпионата можно было наблюдать такую картину, когда француз часто просил мяч между линиями в центре поля. Однако под конец сезона главный тренер «Каспия» Николай Николов немного перестроил игру, а Тигруджа стал чаще открываться на флангах, заполняя позиции крайних защитников.

Тигруджа способен на плотный дальний удар. К примеру, это шикарный гол Шафика в ворота «Жетысу», забитый в прошлом году.

Шафика Тигруджа можно назвать одним из лучших футболистов лиги по качеству продвижения мяча за счет дриблинга, абсолютно лучшим полузащитником, который способен действовать под прессингом, и одним из лучших в умении развивать атаки через передачи.

Тигруджа идеально подходит под команды, которые хотят контролировать мяч, играя через средний и короткий пас. По уровню интеллекта и качеству технической оснащенности Шафик мог бы без труда выступать в составе лидеров чемпионата Казахстана.

Фото: ФК «Каспий»