Семь главных открытий КПЛ: от дебютантов сборной Казахстана до грузинского Холанда

Блог Ultimo Libero рассказывает о футболистах, которые стали открытием и украшением завершившегося сезона

Адилет Садыбеков, 20 лет, полузащитник, «Кайрат»

Появление Адилета Садыбекова в стартовом составе «Кайрата» — следствие проблем, настигнувших алматинский клуб в начале сезона. Уход легионеров, в том числе опытных полузащитников, привел к тому, что в алматинской команде стали наигрывать воспитанников академии. Садыбеков — один тех, кто воспользовался предоставленным шансом. 6 игр на групповой стадии кубка, а также 9 матчей в чемпионате — этого достаточно, чтобы дать оценку. В первую очередь нужно подчеркнуть тот факт, что игрок дефицитной в казахстанском футболе позиции. Садыбеков получил свой шанс и воспользовался им. Адилет провел 10 игр, в которых отметился 2 голевыми передачами.

Бросается в глаза большой объем работы Садыбекова. Он неплохо играет в отборе, обучен прессинговать и здорово разгоняет атаки проникающими передачами.

Рати Ардазишвили, 24 года, вингер, «Каспий»

Грузинский хавбек Рати Ардазишвили является самым эффективным дриблером сезона-2022. Ардазишвили с большим преимуществом опережает своих коллег по амплуа по количеству успешных обводок. На текущий момент у него 173 успешных попытки обыграть соперника. Игрок «Каспия» удивляет не только впечатляющими статистическими данными, но и ярко выглядит на поле. Грузинский хавбек на маленьком пространстве способен достаточно легко расправиться 2-3 соперниками. И, что самое важное — способен свой скилл конвертировать в голевой эпизод.

В конце сезона Ардазишвили сбавил, но этому есть логическое объяснение: игрок потерял отца, что негативно сказалось на психологическом состоянии. Тем не менее, есть уверенность, что Рати Ардазишвили станет одним из приоритетных целей больших казахстанских клубов. Такой дриблер – украшение любого состава.

Согласно статистическим данным InStat Football, Ардазишвили стал лучшим дриблером чемпионата, успешно применив свои профессиональные навыки в 155 эпизодах.

Андрия Филипович, 25 лет, нападающий, «Атырау»

Продуманная селекция в «Атырау» позволила руководителям клуба подписать хорвата Андрия Филиповича. Сезон для 25-летного игрока начался ударно. Филипович буквально с первых туров демонстрировал высокую результативность. К концу первого круга он забил 9 голов и стал главной целью для команд, которые борются за медали. Долгое время в СМИ обсуждали переход Филиповича в «Актобе», но трансфер так и не состоялся. В последствие результативность Андрия стала ниже, и это большей частью связано со спадом в игре «нефтяников». Тем не менее, за сезон хорват забил 13 голов, завершив чемпионат в тройке лучших бомбардиров, а также отдал 4 голевые передачи.

По данным InStat Football, Филипович входит в ТОП-5 футболистов чемпионата по количеству участия в голевых атаках. Также Андрия является вторым в списке лучших по заработанным фолам. По итогам сезона хорват заставил нарушать правила на себе 70 раз.

Эльхан Астанов, 22 года, полузащитник, «Ордабасы»

Эльхан Астанов – главный актив шымкентской команды. «Ордабасы» в условиях финансовых проблем перестроился и сделал ставку на молодых и перспективных футболистов. Плодом такого решения стал прогресс атакующего полузащитника Эльхана Астанова, который буквально в прошлом году был «под основой». Ставка на молодых работала и «Ордабасы» без зимних сборов выдал отличный отрезок весеннего и летнего футбола, а Астанов стал настоящим лидером атак шымкентской команды. С марта по август Эльхан забил 7 голов и отдал 6 голевых передач. В Кубке Казахстана он забил 3 гола и отдал столько же голевых передач.

Также Астанов в июньских играх дебютировал в составе сборной Казахстана, отличившись голом и результативной передачей в противостояниях против сборной Словакии. Правда, осенью у Эльхана случился спад, повлиявший на игру «Ордабасы». Дело в том, что от Астанова исходил основной креатив в атаке «Орды». И после того, как результативность Астанова упала, результаты шымкентской команды стали нестабильными. Перед финалом Кубка Казахстана главный тренер «Ордабасы» Александр Седнев в общении со СМИ связал спад в игре Эльхана Астанова с эмоциональной и физической усталостью молодого игрока в конце сезона.

Тома Табатадзе, 30 лет, нападающий, «Акжайык»

30-летний грузинский форвард Тома Табатадзе ворвался в наш чемпионат настолько ярко, что его дебют за «Акжайык» с пафосом можно сравнить с дебютом Эрлинга Холанда за «Манчестер Сити». Да-да, именно так. Перейдя в скромный уральский клуб в летнее трансферное окно, Тома уже во второй игре оформил две голевые передачи, а третьем матче отличился дублем в ворота «Атырау».

Стиль игры нападающего, а именно его заряженность на голевой эпизод, уверенный дриблинг и умение использовать свободные зоны в контратаках, подошел не только «Акжайыку», но и всему чемпионату. Всегда был в уверен, что нападающий, умеющий открываться за спину и быстро бежать, будет успешен в КПЛ. Табатадзе — футболист именно такого стиля.

В чемпионате Табатадзе сыграл в 12 играх, в которых забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи. Однако, ярким перфомансом можно назвать его игру в групповой стадии Кубка Казахстана. Оцените эти цифры: 9 игр, 8 голов и 4 голевые передачи! ТОП!

В финале Кубка Тома еще раз подтвердил свою крутость, забив два гола и оформив ассист в ворота «Ордабасы». Сезон он закончил в статусе лучшего бомбардира Кубка Казахстана.

Абылайхан Жумабек, 21 год, нападающий, «Тараз»

Один из ярких казахстанских нападающих сезона. Прогресс Жумабека — это совместная работа тренерского штаба и желание самого футболиста расти. На старте сезона Абылайхан выиграл конкуренцию у бразильского нападающего Жорже Дос Сантоса, вынудив руководство клуба летом отказаться от услуг легионера. Жумабека научили качественно и разнообразно открываться, а также бережно относиться к созданным голевым моментам. Как итог, повышение мастерства конвертировалось в 8 забитых голов в чемпионате и 6 результативных ударов в кубке страны. Логичным вознаграждением усилиями нападающего стал вызов и дебют в национальной сборной Казахстана.

На текущий момент молодой нападающий «Тараза» является приоритетной целью сразу нескольких казахстанских клубов, которые ставят высокие задачи на следующий сезон. Однако таразский клуб не прочь сохранить Жумабека еще как минимум на год.

Юго Видмон, 29 лет, вингер, «Актобе»

Пожалуй, самый яркий футболист сезона-2022. Французского вингера в предыдущие несколько сезонов сватали в казахстанский чемпионат, но оказался он на просторах Казахстана только зимой текущего года, перейдя из «Жальгириса» в «Актобе».

От Видмона исходил главный креатив в атаках «Актобе». До своей травмы Видмон в 14-ти матчах чемпионата забил 8 голов, сделал 2 ассиста. 29-летний француз уверенно шел в дриблинг, совершая за игру 4 успешных обводок. Главным оружием Видмона была его непредсказуемость: Юго мог нанести удар из-за пределов штрафной, создать опасность прямым ударом со стандарта, поддержать атаку вторым темпом и сделать проникающий пас на среднюю дистанцию. После травмы Юго практически все статистические показатели «Актобе» упали. К примеру, с Видмоном в составе «Актобе» забил 23 гола, без него — всего 13 голов. Количество успешных обводок уменшилось с 24 до 20 в среднем за игру.

Главный тренер «Актобе» Андрей Карпович пытался решить проблему отсутствия Видмона, но игрокам «красно-белых», которые должны были заменить француза, не хватало стабильности в эффективности действий. Шина, Балашов, Самородов и Эрнест брали на себя игру и старались быть лидерами, но это происходило лишь короткими отрезками. Ту стабильность в игре, которую демонстрировал Видмон, не могли показать партнеры по команде.

Как итог, атака «Актобе» в отрезке с августа по ноябрь была блеклой и весьма предсказуемой, что, конечно же, сказалось на амбициях «красно-белых» в чемпионской гонке.