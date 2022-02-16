Завтра узнаем, кто сильнее: Валиева, Щербакова или Трусова. Возможно, главный день Олимпиады-2022 – и все не так очевидно

В среду сборная России забросала болельщиков медалями – не хватило разве что золотого аккорда.

Эмоциональную кульминацию – не только дня, но и всей Олимпиады-2022 - расписание отвело четвергу: здесь решающий прокат в женской фигурке.

Разбираем и предвкушаем, возможно, главный день пекинских Игр.

Главное

Фигурное катание Женщины. Произвольная программа. 13:00 📺 Россия 1

Кейс Камилы Валиевой запустил масштабную эрозию Олимпиады, превратив фестиваль спорта и искусства в онлайн-платформу по изучению допинга и его влияния на организм «защищенных лиц».

Дивный перфоманс Камилы, которым восхищался даже Голливуд, отошел на дальний план, а оркестровое Болеро не слышно за дребезжанием химических формул. Камиле, лидирующей после короткой программы, предстоит выйти навстречу жадному стрекоту фотокамер, чтобы взвиться над этим безумием и вновь покорить мир.

Безусловно, эта сцена создана и для Анны Щербаковой.

Чемпионка мира уступает Валиевой пару баллов, но ее выступление даже в неразбитых коньках стоит дороже любого золота. Преисполненная трагизмом лиричность сказочной Лакримозы с первых струн Апокалиптики унесет в мир чувственного сострадания и безвозвратно изымет душу на финальных вращениях под реквием Моцарта.

Ну и как же без страсти в этом бушующем мире фигурного катания, накал которого даже не снился Дэйне Уайту и его солдатам? За нее отвечает русская ракета Александра Трусова. Огонь волос, антрацит костюма, бескомпромиссность взгляда и термоядерный заряд каскада четверных – наша Круэлла зальет всех волной бунтарского панк-рока.

Планируйте свой день, чтобы успеть: Трусова катается в 16.25 по Москве, Щербакова в 16.41, Валиева – в 16.49.

И обязательно заходите в опрос под этим постом, чтобы рассказать всем – на чьей стороне ваши симпатии в историческом противостоянии трех россиянок

Конькобежный спорт. Женщины. 1000 м. 11:30 📺 Матч ТВ

Ангелина Голикова расстроилась бронзе на личной 500-метровке, несмотря победу в забеге над кумиром – японкой Нао Кодаирой, и мечтает о прогрессе.

Не сказала последнего слова в Пекине заменосец Ольга Фаткулина, которая выигрывала чемпионат мира на этой дистанции еще 9 лет назад (и серебро – в 2020-м). Да и Дарья Качанова брала бронзу на недавнем чемпионате Европы.

Все россиянки котируются на Кубке мира и жаждут наград, но лидирует по сезону американка Бриттани Боу. А в фаворитах вместе Кодаирой еще одна японка Михо Такаги и нидерландка Ютта Лердам.

Считаем сотые доли секунд и замеряем миллиметры фотофинишных снимков – возможно, они все решат.

Смотрим в оба

Фристайл. Хафпайп. Квалификация. Женщины. 4:30, 5:21. Мужчины. 7:30, 8:21 📺 Матч! Страна

Хафпайп – не просто «полутруба» или овраг, в который надо скатиться и красиво выпрыгнуть с другой стороны, задрав лыжи вверх. На олимпийском уровне это сложное стометровое инженерно-техническое сооружение, устланное утрамбованным снегом, где блистают настоящие рок-звезды в шлемах.

Наслаждаемся ослепительной чемпионкой биг-эйра Эйлин Гу, а также квалификационными попытками не менее очаровательной Александры Глазковой.

В мужской сетке представителей России не наблюдается.

Фристайл. Ски-кросс. Женщины. 6:30 (финальные спуски – с 9:00) 📺 Матч ТВ

Ски-кросс – безумный микс горнолыжного спуска и прыжков через трамплины, хорошенько сдобренный контактной борьбой в альпийской экипировке на высоченной скорости. Россию представят лидер сборной Екатерина Мальцева (17-е место в Кубке мира), опытная Анастасия Чирцова, а также молодые Елизавета Понкратова и Наталья Шерина.

Керлинг. Женщины. Россия – Великобритания. 10:20 📺 Матч ТВ. Мужчины. Полуфиналы. 15:00 📺 Матч ТВ

Наши женщины и в горящую избу войдут, и в ледяной дом камень поставят. Но не в случае керлингисток – россиянки доигрывают групповой турнир: одна победа за 8 матчей, осталось отмучиться в игре с мотивированными британками. Тренеры уже де-факто лишились своих постов, получится ли у девочек напоследок хлопнуть дверью?

Мужская команда тоже не попала в плей-офф, хоть и претендовала на него до последнего тура. Увы, полуфиналы пройдут без участия российских спортсменов. В них скрестят швабры сборные Великобритании, Швеции, Канады и, по-видимому, США – смотрим мастер-класс.

Горнолыжный спорт. Женщины. Комбинация. Скоростной спуск. 5:30. Слалом. 9:00 📺 Матч! Арена

В горнолыжной комбинации за Россию выступает уроженка Камчатки Юлия Плешкова, но без претензий на высокие места. В битве за золото американка Микаэла Шиффрин мечтает взять реванш у швейцарки Мишель Гизин, которая выиграла главную награду в Пхенчхане-2018.

Хоккей. Женщины. Матч за золото. Канада – США. 7:10 📺 Матч ТВ

Самый предсказуемый финал – североамериканская классика хоккея. Канадки выкашивают любого соперника с двузначным счетом – только Россия может гордиться всего шестью пропущенными шайбами. А американок «кленовые» обыграли в группе со счетом 4:2.

Получится ли у звездно-полосатых повторить триумф прошлых Игр, когда они выиграли золото по буллитам?

А что еще?

Лыжное двоеборье. Командное первенство Гундерсена 4х5км. Большой трамплин. 10:00, 11:00. Лыжные гонки. 14:00 📺 Матч! ТВ

Здесь разборки десятка команд в прыжках с трамплина и последующей гонкой на лыжне – без участия России, которая просто не набрала четверку.

Может и к лучшему – наши двоеборцы выглядят в Пекине-2022 туристической группой, и хорошо, что их не постигла судьба коллег 20-летней давности.

Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina, Fabrizio Bensch, Evelyn Hockstein, Christian Hartmann, David W Cerny; РИА Новости/Алексей Даничев, Александр Вильф; ski-rus.com