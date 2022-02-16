Разборки в олимпийском Пекине
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Завтра узнаем, кто сильнее: Валиева, Щербакова или Трусова. Возможно, главный день Олимпиады-2022 – и все не так очевидно

Екатерина Мальцева Екатерина Мальцева
Ольга Фаткулина
Ангелина Голикова Ангелина Голикова
Елизавета Понкратова Елизавета Понкратова
Анастасия Чирцова Анастасия Чирцова
Наталья Шерина Наталья Шерина
Александра Глазкова
Дарья Качанова Дарья Качанова
Юлия Плешкова Юлия Плешкова
Анна Щербакова Анна Щербакова
Камила Валиева Камила Валиева
Александра Трусова Александра Трусова
Фигурное катание Фигурное катание

В среду сборная России забросала болельщиков медалями – не хватило разве что золотого аккорда. 

Эмоциональную кульминацию – не только дня, но и всей Олимпиады-2022 - расписание отвело четвергу: здесь решающий прокат в женской фигурке.

Разбираем и предвкушаем, возможно, главный день пекинских Игр.

Главное

Фигурное катание Женщины. Произвольная программа. 13:00 📺 Россия 1

Кейс Камилы Валиевой запустил масштабную эрозию Олимпиады, превратив фестиваль спорта и искусства в онлайн-платформу по изучению допинга и его влияния на организм «защищенных лиц».

Дивный перфоманс Камилы, которым восхищался даже Голливуд, отошел на дальний план, а оркестровое Болеро не слышно за дребезжанием химических формул. Камиле, лидирующей после короткой программы, предстоит выйти навстречу жадному стрекоту фотокамер, чтобы взвиться над этим безумием и вновь покорить мир.

Безусловно, эта сцена создана и для Анны Щербаковой.

Чемпионка мира уступает Валиевой пару баллов, но ее выступление даже в неразбитых коньках стоит дороже любого золота. Преисполненная трагизмом лиричность сказочной Лакримозы с первых струн Апокалиптики унесет в мир чувственного сострадания и безвозвратно изымет душу на финальных вращениях под реквием Моцарта.

Ну и как же без страсти в этом бушующем мире фигурного катания, накал которого даже не снился Дэйне Уайту и его солдатам? За нее отвечает русская ракета Александра Трусова. Огонь волос, антрацит костюма, бескомпромиссность взгляда и термоядерный заряд каскада четверных – наша Круэлла зальет всех волной бунтарского панк-рока.

Планируйте свой день, чтобы успеть: Трусова катается в 16.25 по Москве, Щербакова в 16.41, Валиева – в 16.49.

И обязательно заходите в опрос под этим постом, чтобы рассказать всем – на чьей стороне ваши симпатии в историческом противостоянии трех россиянок

Трусова упала с суперпрыжка, а Щербакова облегчила программу – и не зря. Чей подход лучше в погоне за Валиевой?

Конькобежный спорт. Женщины. 1000 м. 11:30 📺 Матч ТВ

Ангелина Голикова расстроилась бронзе на личной 500-метровке, несмотря победу в забеге над кумиром – японкой Нао Кодаирой, и мечтает о прогрессе.

Не сказала последнего слова в Пекине заменосец Ольга Фаткулина, которая выигрывала чемпионат мира на этой дистанции еще 9 лет назад (и серебро – в 2020-м). Да и Дарья Качанова брала бронзу на недавнем чемпионате Европы.

Все россиянки котируются на Кубке мира и жаждут наград, но лидирует по сезону американка Бриттани Боу. А в фаворитах вместе Кодаирой еще одна японка Михо Такаги и нидерландка Ютта Лердам.

Считаем сотые доли секунд и замеряем миллиметры фотофинишных снимков – возможно, они все решат.

Смотрим в оба

Фристайл. Хафпайп. Квалификация. Женщины. 4:30, 5:21. Мужчины. 7:30, 8:21 📺 Матч! Страна

Хафпайп – не просто «полутруба» или овраг, в который надо скатиться и красиво выпрыгнуть с другой стороны, задрав лыжи вверх. На олимпийском уровне это сложное стометровое инженерно-техническое сооружение, устланное утрамбованным снегом, где блистают настоящие рок-звезды в шлемах.

Наслаждаемся ослепительной чемпионкой биг-эйра Эйлин Гу, а также квалификационными попытками не менее очаровательной Александры Глазковой.

В мужской сетке представителей России не наблюдается.

Фристайл. Ски-кросс. Женщины. 6:30 (финальные спуски – с 9:00) 📺 Матч ТВ  

Ски-кросс – безумный микс горнолыжного спуска и прыжков через трамплины, хорошенько сдобренный контактной борьбой в альпийской экипировке на высоченной скорости. Россию представят лидер сборной Екатерина Мальцева (17-е место в Кубке мира), опытная Анастасия Чирцова, а также молодые Елизавета Понкратова и Наталья Шерина.

Керлинг. Женщины. Россия – Великобритания. 10:20 📺 Матч ТВ. Мужчины. Полуфиналы. 15:00 📺 Матч ТВ

Наши женщины и в горящую избу войдут, и в ледяной дом камень поставят. Но не в случае керлингисток – россиянки доигрывают групповой турнир: одна победа за 8 матчей, осталось отмучиться в игре с мотивированными британками. Тренеры уже де-факто лишились своих постов, получится ли у девочек напоследок хлопнуть дверью?

Мужская команда тоже не попала в плей-офф, хоть и претендовала на него до последнего тура. Увы, полуфиналы пройдут без участия российских спортсменов. В них скрестят швабры сборные Великобритании, Швеции, Канады и, по-видимому, США – смотрим мастер-класс.

Горнолыжный спорт. Женщины. Комбинация. Скоростной спуск. 5:30. Слалом. 9:00 📺 Матч! Арена

В горнолыжной комбинации за Россию выступает уроженка Камчатки Юлия Плешкова, но без претензий на высокие места. В битве за золото американка Микаэла Шиффрин мечтает взять реванш у швейцарки Мишель Гизин, которая выиграла главную награду в Пхенчхане-2018.

Хоккей. Женщины. Матч за золото. Канада – США. 7:10 📺 Матч ТВ

 

Самый предсказуемый финал – североамериканская классика хоккея. Канадки выкашивают любого соперника с двузначным счетом – только Россия может гордиться всего шестью пропущенными шайбами. А американок «кленовые» обыграли в группе со счетом 4:2.

Получится ли у звездно-полосатых повторить триумф прошлых Игр, когда они выиграли золото по буллитам?

А что еще?

Лыжное двоеборье. Командное первенство Гундерсена 4х5км. Большой трамплин. 10:00, 11:00. Лыжные гонки. 14:00 📺 Матч! ТВ

Здесь разборки десятка команд в прыжках с трамплина и последующей гонкой на лыжне – без участия России, которая просто не набрала четверку.

Может и к лучшему – наши двоеборцы выглядят в Пекине-2022 туристической группой, и хорошо, что их не постигла судьба коллег 20-летней давности.

«Нас посадили в чартер, откуда вышли уважаемые гости». В 2002-м русских двоеборцев выгнали с Олимпиады свои же – еще до конца соревнований

Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina, Fabrizio Bensch, Evelyn Hockstein, Christian Hartmann, David W Cerny; РИА Новости/Алексей Даничев, Александр Вильф; ski-rus.com

За кого вы больше переживаете в женском турнире фигуристок на Олимпиаде-2022?
2835 голосов
Камила Валиева
30%
Камила Валиева
Александра Трусова
23%
Александра Трусова
Анна Щербакова
33%
Анна Щербакова
Разрываюсь
14%
Этери Тутберидзе

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