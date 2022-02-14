Неожиданная реакция Голиковой на бронзу: ни намека на улыбку. Она перфекционистка – и красиво объясняет, почему нужно бежать только с лучшими

Россия продолжает собирать медали: в этот раз бронзу на дистанции 500 м забрала Ангелина Голикова.

Тот редкий случай, когда спортсмен не очень сильно радуется медали – Голикова скорее расстроилась результату.

Такая реакция не удивляет, если знать, что Голикова подходила к Олимпиаде в отличной форме.

🥈 5 декабря взяла серебро на этапе Кубка мира в США;

🥇 11 декабря выиграла золото на этапе Кубка мира в Калгари с новым рекордом России на дистанции 500 метров в 36,669;

🥈 8 января забрала серебро еще и на Евро.

В своем забеге Ангелина сильно стартовала, но немного сдала на самом финише – до серебра не хватило 0,09 секунды.

Перфекционизм – одна из главных характеристик Голиковой. «Я когда пересматриваю свои забеги, то никогда не бываю довольна собой», – признавалась Ангелина даже после победы на ЧМ-2021.

Ангелина могла закончить карьеру еще до Олимпиады в Сочи

«Если честно, еще перед Играми в Сочи я вообще хотела бросать конькобежный спорт, – рассказывала Голикова в интервью Матч ТВ.

Она сравнивала выступление на домашней Олимпиаде с победой в лотереей. Эмоции, долгожданная вера в себя, импульс, толчок – вот так в ее карьере запомнились те Игры. Хотя перед этим ей снились специфичные сны:

«Мне снилось порой, что сижу в поезде, и вся команда выходит, а я не успеваю. Один раз не успела выйти, потому что была в конце, второй раз в такой же ситуации стала идти в первые двери. Я иду по вагону – встречается тренер Маурицио Маркетто. Он мне и говорит: «Не ходи туда, откроются только задние двери».

Я ответила, что уже в курсе, как оно будет, но на этот раз и правда открылись задние двери. И я снова не успела. В третий раз я уже держалась за всеми и смогла выйти вместе с командой. Еще помню, снилось, что потеряла сумку, возвращаюсь, а мне говорят: пять минут до выезда. Я хватаю коньки, комбинезон, рюкзак и выбегаю.

Когда попала в Сочи – счастью своему не поверила. У меня постоянно была улыбка на лице. Как в раю оказалась, ощущение легкости было невероятное. Когда я стояла на старте, ощущала, что это дикое счастье снизошло на меня. Потом были тяжелые времена. Все было».

Голикова не может без соперницы. Главная – Нао Кодаира (именно с ней и бежала в Пекине)

Ангелина обожает конькобежный спорт за соперничество. Есть конкретный ориентир, который постоянно упоминается. Это Нао Кодаира.

• В 2019-м Ангелина призналась, что постоянно пытается превзойти японку: «Когда Кодаиру объявляли на старте, когда перечисляли ее титулы, это было так долго. Я думала: вот это уровень, вот это высота! Хотелось обыграть ее в Японии. Мне важно бороться с сильнейшими».

• В 2020-м на ЧМ Голикова хотела бежать с Нао в паре, но не сложилось: «Будь я в паре с Кодаирой, могла бы контролировать ситуацию – разгон мог быть другим, результат тоже. Она – гигантская величина. Можно только уважать ее достижения. То, чего ей удалось добиться.

• На Евро без шансов – японских спортсменов нет. Нехватку соперницы замечала даже мама: «Лина, ты не можешь вот так, чтобы просто. Нужен серьезный раздражитель, как Нао Кодаира».

Угадаете, с кем в паре бежала Голикова в Пекине? Конечно, с Нао Кодаирой. Россиянка справилась.

Тактика с борьбой против топ-соперника кажется логичной. Голикова это объясняла – есть и азарт победы, и вполне понятный соревновательный элемент. Даже если проиграешь забег, высоки шансы, что в общем зачете можно занять высокую позицию.

Мнение Ангелины: «Порой говорят, что не повезло тебе с жеребьевкой, на разгоне «убьют». А я отвечаю: «Мы еще посмотрим, кто кого».

Еще когда в младшем и среднем возрасте выступала, моя подружка всегда была чемпионка. Я вставала на старт с ней и знала, что если выиграю в паре, то это будет победа, если совсем чуть-чуть проиграю – скорее всего, буду второй .

И был даже такой момент, когда не попала с ней в пару и расплакалась. Все спрашивали, что со мной, я объяснила, а они мне говорят: «Представляешь, а она тоже сидит, плачет, что с тобой не бежит, потому что только ты ее можешь обогнать».

Фото: REUTERS/SUSANA VERA; eastnews.ru/Yomiuri Shimbun, Ashley Landis