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    Блог Взгляд с трибуны

    Испанский бандит и футболист Рубен Семеду. Что на этот раз?

    Теги примера Испания Вильярреал Рубен Семеду

    Рубен Семеду

    Давно хотел написать об этом пареньке. Защитник "Вильярреала" Рубен Семеду подозревается в покушении на убийство, похищении, незаконном хранении оружия и нанесении травм человеку. Парень по полной отрывается в Испании.

    12 февраля футболист и двое неизвестных похитили человека и держали его в своём доме, забрали его деньги и ключи, а так же избили его.

    22 февраля Рубен посетил здание суда и вышел из оттуда уже в наручниках. Судья решил, что молодой гэнгстер способен сбежать до вынесение окончательного приговора и есть риск рецидива.

    На самом деле это нонсенс. Парень, конечно, любитель повеселиться, но это неподобающее поведение для футболиста. К тому же Семеду играет в таком не маленьком клубе, как "Вильярреал".

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