Испанский бандит и футболист Рубен Семеду. Что на этот раз?

Давно хотел написать об этом пареньке. Защитник "Вильярреала" Рубен Семеду подозревается в покушении на убийство, похищении, незаконном хранении оружия и нанесении травм человеку. Парень по полной отрывается в Испании.

12 февраля футболист и двое неизвестных похитили человека и держали его в своём доме, забрали его деньги и ключи, а так же избили его.

22 февраля Рубен посетил здание суда и вышел из оттуда уже в наручниках. Судья решил, что молодой гэнгстер способен сбежать до вынесение окончательного приговора и есть риск рецидива.

На самом деле это нонсенс. Парень, конечно, любитель повеселиться, но это неподобающее поведение для футболиста. К тому же Семеду играет в таком не маленьком клубе, как "Вильярреал".