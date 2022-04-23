Скоро Путин встретится с чемпионами Олимпиады-2022. Сможете назвать всех, кого ждут в Кремле?

26 апреля Владимир Путин в Кремле примет героев Олимпиады-2022.

С Игр пролетело больше двух месяцев, но возможность для встречи представилась только теперь. Еще пара важных особенностей приема у президента:

• вручения элитных автомобилей – привычного с 2006-го – не будет. Вместо машин – денежные компенсации;

• на этот раз в Кремль попадут не медалисты Олимпиады, как следовало бы по традиции, а только чемпионы (и то, видимо, не все).

Кого же ждут на встрече с Путиным? Золотые медали из Пекина привезли 15 спортсменов – вспомните всех?

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