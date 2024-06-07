В России стартовал сезон по американскому футболу. Отвечаем на вопросы тех, кто привык смотреть только НФЛ

Матч «Драконы» — «Спартанцы». Фото: Виринея Яцына

В эти выходные в Москве, Санкт-Петербурге и Казани пройдут матчи второго тура чемпионата России по американскому футболу. Несмотря на то, что такое соревнование (пусть и с перерывами) существует больше 30 лет, для многих поклонников заокеанского вида спорта оно остается какой-то неизвестной вещью в себе.

Кто бросает овальные мячи за пределами НФЛ и американских колледжей? Мы собрали самые базовые вопросы от поклонников самой прибыльной спортивной лиги мира, чтобы рассказать про лигу, в которой платят, чтобы играть.

Насколько это вообще массовое явление в России? Какова география команд?

В этом году два крупнейших всероссийских турнира — это, собственно, чемпионат России, в котором играют 12 команд, и Первая лига, в которой играют еще 10 команд.

Это далеко не все команды в стране — есть те, что играют региональные турниры из-за проблем с кадрами или финансами; есть команды, которые расположены относительно недалеко друг от друга и временно объединяются, чтобы выступить в крупном соревновании.

Лет 7–8 назад в России можно было насчитать порядка 50 команд, игравших официальные матчи. География самая широкая: от Мурманска на севере до Новороссийска на юге, от Калининграда на западе до Владивостока на востоке. Сейчас численность в силу разных причин снизилась, но все равно десятка три коллективов наберется.

Кто выступает в чемпионате России:

Кто выступает в Первой лиге:

Что касается общей аудитории российского футбола, то единственные более-менее объективные данные есть от 2016 года. Тогда профильное издание First & Goal провело исследование и пришло к выводу, что аудитория чемпионата России (тогда – Лиги Американского Футбола) составляет порядка 18 тысяч человек. Насколько это число изменилось за 8 лет, сказать трудно.

В каком формате проходят турниры? Сколько уровней лиг?

Регулярный сезон, затем плей-офф. Формат турниров меняется год от года в зависимости от числа участников, их удаленности друг от друга и прочих факторов вроде внутренних расколов в Федерации американского футбола России.

Чемпионат России поделен на 2 дивизиона (Восток и Запад). Из каждого в полуфиналы выйдут по две лучших команды. Команды, занявшие 3–4 места, выйдут в так называемый Кубок регионов — утешительный мини-турнир.

В Первой лиге система другая. Там общая таблица, но каждая команда играет по два матча только с двумя соперниками (как правило, наиболее близкими географически). Отсутствие спортивного принципа в подборе соперников компенсируется низким порогом попадания в плей-офф — туда выйдут 8 команд из 10.

Первая лига отличается от чемпионата России, прежде всего, числом игроков на поле. Там играют не 11х11, а 9х9 (убираются по два линейных). Такого, чтобы чемпион Первой лиги гарантированно попадал в чемпионат России, или худшая команда оттуда падала в Первую лигу, нет. Все зависит от кадровых и финансовых возможностей команд.

В НФЛ по 53 человека в команде, не считая тренировочных составов. В России такой же раздутый ростер?

Команд в 50+ человек в России всего несколько — московские «Спартак», «Спартанцы» и «Кэпитал Шаркс».

У других представителей обеих столиц можно найти по 40 человек в заявке, для команд из регионов средний ориентир человек 30. В Первой лиге, где прошли два тура, уже были ситуации, когда на выезд команда отправлялась в 12 человек. То есть, играть практически без замен по обе стороны мяча.

То есть попасть с улицы в команду можно?

Смотря в какую. Топы могут позволить себе устраивать конкурентную борьбу за позиции, делить составы на стартовые и вторые, и так далее. В регионах попасть в команду проще. Конечно, никто вас сразу на игру не заявит — это банально опасно для здоровья. Но если вы хотите ходить на тренировки, то маловероятно, что вам откажут.

А что-то типа драфта или обменов?

В целом, американский футбол в России — любительский вид спорта. Отдельные команды можно назвать полупрофессиональными. Контрактов никто не заключает, поэтому в рамках одного города могут быть переходы из одной команды в другую, которые выглядят так: вчера ходил на тренировки одной команды, а завтра уже в другой.

Привлекают спортсменов-любителей, как правило, не деньги, а амбиции команды, тренерский штаб, условия тренировок. Десять лет назад в Москве из команд поменьше («Юнайтед», «Драконы») игроки уходили в «Патриотов», затем вектор изменился, и самым привлекательным стал вариант со «Спартанцами» или «Спартаком».

Региональные команды получают усиление неожиданно — человек может сменить место жительства из-за работы, вот тебе и трансфер.

Кто главные звезды в чемпионате России?

Все субъективно, но давайте так:

Игорь Чернолуцкий («Спартак» Москва) — на протяжении многих лет дефолтный первый квотербек сборной России, многократный чемпион в составе московских «Патриотов». По габаритам российский Бен Ротлисбергер.

Дмитрий Ни («Спартанцы») — универсальный раннинбек, действующий MVP чемпионата России. В прошлом сезоне набрал 1,175 суммарных ярдов, а в финале бросил пасовый тачдаун.

Роман Павленко («Спартак» Москва) — один из самых ярких защитников в России, на пике формы ездил на просмотр в XFL и ААФ, выступал в Spring League.

Павел Максимишин («Рэйдерс 52») — универсальный игрок нападения, больше всего известен как бегущий. MVP сезона–2021.

Леонид Юшин («Спартак» Брянск) — белорусский ресивер, всегда набирающий много ярдов на приеме, кто бы ни играл в Брянске квотербеком.

За кем из команд стоит следить, если никого не знаешь?

Футболисты московского «Спартака». Фото: Radio1922

Исторически чемпионат России — лига гегемонов. В первой половине девяностых правили московские «Медведи», которых затем свергла молодая поросль из «Патриотов». Доминирование «Патриотов» продолжалось очень долго, чемпионство они разово уступали лишь «Черному Шторму» (2013) и «Грифонам» (2015). С 2018 года с трона не слезают «Спартанцы».

Главную интригу можно сформулировать оптимистично — кто даст бой «Спартанцам» в финале? Можно пессимистично — кто поборется за серебряные медали? Привычные кандидаты: московский «Спартак», «Северный Легион» из Петербурга и новая сила «Кэпитал Шаркс».

Если вас интересуют не столько столичные чемпионские амбиции, сколько попытки дать зрелище, то обратите внимание на казанских «Моторов» и брянский «Спартак» — там предпочитают играть в пас.

Насколько наши игроки далеки по навыкам от игроков НФЛ?

Какое сравнение ближе: РПЛ и АПЛ, ФНЛ и АПЛ или ЛФЛ и АПЛ?

Последнее ближе всего к правде, хотя можно даже усилить аналогию — запасные игроки ЛФЛ и топовые игроки АПЛ. И в этом нет ничего уничижительного.

Напомню, как в Америке проходит отбор в НФЛ — из тех, кто играет в американский футбол в старших классах, в студенческий футбол попадают 6,5%. Из тех, кто играет в футбол в студентах, в НФЛ попадают 1,6%. Какие могут быть сравнения с любителями, большинство из которых впервые начинают играть после 18 лет?

Если брать объективно, то лучшие команды российского чемпионата играют на уровне школьных команд США. Может быть, колледжей третьего дивизиона.

А по стилю игры есть кардинальные отличия? Я как-то смотрел матч, и там был сплошной олдскульный вынос

Дерби Петербурга «Северный Легион» — «Грифоны». Фото: Сергей Комлев

Здесь все индивидуально. В целом, вынос играют больше, потому что его легче поставить, и он менее рискованный в плане ошибок.

Но есть команды, которые предпочитают больше играть в пас. Помимо вышеупомянутых «Спартака» и «Моторов» это еще «Оружейники» и «Уральские Молнии» из Первой лиги.

Откуда берутся тренеры по американскому футболу? Как они сами в него попали?

Очень разными путями. Есть тренерский костяк, которые в девяностые стажировался в Филадельфии и привез в Россию систему «про», которую потом топовые клубы играли десятилетиями (а некоторые играют до сих пор).

Были российские специалисты, которые оказывались в США или Европе и черпали какие-то знания оттуда, были американские специалисты, которые по работе оказывались в России, с удивлением обнаруживали в регионах команды и брались тренировать их в качестве хобби.

А давно вообще американский футбол появился в России?

Американский футбол появился еще в СССР, в конце восьмидесятых, когда служивший в морской пехоте ВМФ Александр Ковригин вернулся в родной Озерск (тогда Челябинск-65) и стал учить заморской игре местную шпану. Впоследствии появилась первая советская команда — «Федерал».

Когда «Федерал» обыграл московских регбистов, было решено внести американский футбол в реестр видов спорта Советского Союза. Романтическая история: колыбель американского футбола в СССР — город, в котором строили атомную бомбу, чтобы сбросить на страну, где этот вид спорта появился.

Самый активный период развития американского футбола — начало девяностых, период максимально теплых отношений между США и Россией. Тогда спонсировались поездки отечественных спортсменов за океан, была организована Детская лига американского футбола. Выпускники этой школы составили костяк юниорской сборной России, которая в 2002 году сенсационно выиграла чемпионат Европы.

Затем все пошло на спад до десятых годов, когда повсеместное развитие интернета и соцсетей привело к росту команд в регионах. Это уже было развитие не вглубь, а вширь.

Кстати, измерения в ярдах или метрах?

Матч «Спартак» (Брянск) — «Патриоты». Фото: «Спартак» (Брянск)

В ярдах, но ярд ярду рознь. Вообще, когда спрашивают, по каким правилам играют в американский футбол в России, то ожидают услышать один из двух вариантов — либо по правилам НФЛ, либо по правилам студенческого футбола. И то и другое неверно.

В России, как и в других странах Европы, играют по правилам Международной Федерации Американского Футбола (IFAF).

Именно они регламентируют, сколько сантиметров должен быть ярд, и вы удивитесь, но это число варьируется в зависимости от условий. Это в США привычный футбол подстраивается под поля и разметку американского футбола, а в Старом Свете наоборот. Правила IFAF это все учитывают.

Есть ли у кого-то хотя бы минимальный шанс попасть в НФЛ?

Да, конечно. В последние годы с этой целью в Штаты поехали раннинбек «Спартанцев» Иван Бунаков и линейный защиты/нападения «Оружейников» Никита Юферов. И хотя сейчас позитива относительно их шансов попасть в НФЛ не так много, как раньше, все равно эти примеры показывают, что все возможно.

Всем часто кажется, что для попадания в НФЛ нужно обязательно играть в американском колледже. Юферов избрал именно этот вариант, когда переехал в Америку и после junior college получил спортивную стипендию в университете Юта Стейт. Его основные преимущества заключались в физических данных и возрасте. В России многие начинают играть в американский футбол слишком поздно, чтобы всерьез мечтать об НФЛ.

Но, на самом деле, сегодня шанс попасть в лигу можно получить откуда угодно. Немец Мориц Берингер был выбран в 6-м раунде драфта–2016, хотя до этого играл только за родную команду в Штуттгарте. Опять же, у него были шикарные данные (196 см, 113 кг), он был молод и удачно съездил на просмотр.

На драфт не надо как-то специально заявляться. Теоретически «Нью-Ингленд Пэтриотс» на следующем драфте в первом раунде могут выбрать меня или вас, это всего лишь будет означать эксклюзивное право подписания контракта перед всеми остальными клубами НФЛ.

НФЛ сейчас активно развивает Международную программу развития игроков. Игроки из-за рубежа получают отдельную квоту на присутствие в тренировочных составах команд НФЛ. Лицо этой программы — австралиец Джордан Маилата, который до 20 лет играл только в регби, а сейчас получил от «Иглс» уже второй крупный контракт.

Сколько зарабатывают в российском амфуте? Могут ли игроки сделать это основной работой?

Подавляющее большинство игроков зарабатывают в российском амфуте только травмы. Команд, где каким-то игрокам платят деньги, минимум.

Самым обеспеченным является московский «Спартак», существующий в рамках большой структуры «Спартака». Там, по слухам, топовые игроки получают порядка 50 тысяч рублей.

В «Кэпитал Шаркс» профессиональные играющие тренеры. Где-то еще есть своеобразные «стипендии» в 10–12 тысяч рублей. Но о том, чтобы игроки могли не думать о какой-то другой работе, говорить не приходится.

А откуда клубы берут деньги?

Опять же, для многих клубов основа бюджета — взносы самих игроков. А дальше все зависит от щедрости и договоренности местных спортивных федераций и умения договориться со спонсорами. Бывали случаи, когда спонсором команды выступал один из действующих игроков.

Есть ли страховки или игроки травмируются на свой страх и риск?

Футболист команды «Апачи» (Нижний Новгород). Фото: Светлана Родионова

На всероссийских соревнованиях требуются официально оформленные страховки.

Несмотря на любительский статус американского футбола в России, сами соревнования вполне официальные — нужен медицинский допуск, документы и так далее.

Есть ли какие-то международные турниры, куда ездят российские игроки?

Были. В 2019 году «Спартанцы» выиграли Кубок ЦЕФЛ, этакий аналог Кубка УЕФА в системе американского футбола в Европе. Сейчас по понятным причинам участие в таких турнирах исключено. При этом европейский амфут — такая же бурлящая кастрюля с супом, как и российский. Там тоже все постоянно меняется, одни турниры сменяют другие, и какой-то стабильной структуры нет.

В плане международных выездов сейчас перспективнее флаг-футбол (аналог американского футбола без каркасов с срывом флажков вместо захватов, его добавили в олимпийскую программу 2028 года). Наши флаг-футболисты недавно ездили в Мексику и Китай, где успешно выступали.

Если существует сборная России, то как дела у нее в нынешней обстановке?

Сборная России существует на бумаге, но из-за политической ситуации и разборок между ФАФР и ИФАФ нигде не играет.

И в лучшие-то годы система отбора на крупные соревнования была весьма своеобразной — сборная проводила матч-два в год и продолжала продвижение только в случае победы.

Для нормального функционирования сборной нужны денежные средства, их нет.

Умеренно талантливый игрок из США в России всех порвет?

Допустим, такой игрок из американского универа приедет по обмену в Россию и сыграет за местный клуб. Он будет смотреться, как Месси в МЛС, на три головы выше всех? На какой позиции прям разорвет, а на какой разница будет не очень большая?

А такие примеры есть. В Россию приезжали среди прочих Бобби Роум и И Джей Вудс.

Роум выступал за университет Северной Каролины, ездил на просмотры в «Грин-Бэй Пэкерс», «Канзас-Сити Чифс» и «Питтсбург Стилерс». Когда игроки такого плана не попадают в НФЛ, у них есть несколько опций продолжения профессиональной карьеры, в том числе в Европе. Роума пригласили московские «Патриоты».

И Джей Вудс при поступлении в университет Калифорнии в Лос-Анджелесе имел рейтинг не ниже, чем у будущих звезд НФЛ на его позиции. У него не сложилось из-за скандальной истории с нападением на девушку, и после вояжа по Северной и Центральной Европе Вудс оказался в «Патриотах», а потом перешел в «Спартак».

В итоге Вудс два года подряд брал титул MVP чемпионата России, а Роум хоть и не стал чемпионом в сезоне–2013, так это оттого, что противостоял «Патриотам» тогда набитый легионерами «Черный Шторм». Примерно в 2018–2019 годах сразу несколько американских легионеров выступали за «Северный Легион».

Легионеры такого предНФЛовского уровня смотрятся как лучшие игроки чемпионата. Против них очень сложно играть, но не невозможно. Во многом из-за того, что американский футбол — командный вид спорта, и будучи ресивером или лайнбекером ты не можешь в одиночку выиграть матч.

Наверное, поэтому легионеры рано или поздно оказывались на позиции квотербеков, даже если это не был их основной профиль в Штатах. Даже обычного американского бэкграунда, когда ты держишь мяч в руках с 3 лет, хватало для того, чтобы быть лучшим квотербеком в своей команде.

Проблема оценки еще в том, что легионеры в Европе довольно быстро теряют мотивацию, когда видят, что и так будут топами, играя вполсилы. Но, повторюсь, мы исходим из формулировки вопроса про «не уровень НФЛ, но близко». Американцы, которые просто играли в колледже или старших классах школы в футбол, как все, не становятся автоматически лучшими в чемпионате России.

Как проверяется квалификация судей? Даже в НФЛ к судейству бывают большие вопросы

Судейская бригада Дмитрия Захарова на матче в Санкт-Петербурге. Фото: Владимир Грушин

На самом деле, с судейством в России все по европейским меркам очень даже здорово. Существует структура, существует школа, существуют критерии оценки и внутренние разборы спорных ситуаций. Российские футболисты, которые играли в других странах (например, в Сербии), о российском судействе вспоминают с удовольствием, даже если ругали его во времена выступлений на родине.

Понятно, что кадровая база ограничена, и нельзя просто взять и отказаться от судьи, если он плохо отсудил матч. Но свои внутренние критерии есть и работают. Скажем так, футболисты за матч допускают куда больше ошибок, чем судьи.

Правда ли, что квотербек в ЧР — это «тот из раннинбеков, кто просто лучше остальных кидает мяч»?

Нет, это заблуждение.

На самом деле, квотербек это тот из лайнбекеров, кто просто лучше остальных кидает мяч! Когда выпускники Детской лиги американского футбола сошли со сцены, остались те, кто заходил в футбол в осознанном возрасте и перепробовал себя на всех позициях понемногу. Поэтому тут практически все универсалы.

Какая дистанция по меркам ЧР является минимально приемлемой для кикера?

Если в НФЛ кикер не может забить стабильно с 50 ярдов, его выгоняют. Есть ли в ЧР такие отсечки?

Эта отсечка называется экстра-пойнт. Если ты можешь стабильно забивать одноочковые реализации с 20 ярдов, то это уже окей. Рекорд чемпионатов России — филд-гол с расстояния где-то в 56–58 ярдов (из-за особенностей разметки сложно определить наверняка). Рекордсмена зовут Евгений Недалуга, он забил столь длинный филд-гол в 2016 году. Предыдущие рекорды были в 50 ярдов.

Трансляции матчей есть? Где их можно смотреть?

Каждый матч транслируется на ютуб-канале чемпионата . Какие-то трансляции с плохой видимостью и подвисаниями, какие-то смотрятся очень круто. Отдельные игры чемпионата России транслирует «Матч ТВ» и «Триколор». Опять же, в плане возможности посмотреть матчи российский чемпионат — один из лучших, если не лучший в Европе.

Ну, честно, зачем это смотреть, когда есть НФЛ?

По тем же причинам, по которым кто-то смотрит не только АПЛ, но еще и ФНЛ, ВХЛ помимо НХЛ, и так далее.

Во-первых, это живое, это можно пощупать. Это не персонажи далекого мира, а живые люди, с которыми можно общаться, наблюдая за их успехами воочию хоть на каждой тренировке.

Во-вторых, романтика любительского вида спорта. В НФЛ игроки обменивают здоровье на деньги и славу. Здесь игроки только тратят — деньги, здоровье, свободное время — просто из любви к дико непопулярной игре. И если ты такой же фанат, то это вызывает уважение.

В-третьих, это возможность иначе взглянуть на любимую игру. Когда наблюдаешь не только плоскую картинку на экране, а можешь прийти на тренировку команды, со временем встать в хадл, бросить пас, поймать пас, сделать захват и так далее, то твое представление об игровом процессе обогащается. Начинаешь видеть нюансы не только сверху, но и как бы изнутри.

Ну, и нет такой инфляции эмоций. Когда зрелищные розыгрыши происходят нечасто, каждый из них воспринимается острее, чем в НФЛ, где заранее ждешь красоты от каждого эпизода.