«Моя личная жизнь перестала быть личной. Я сам виноват». Новый бойфренд Тейлор Свифт – звезда НФЛ

Национальная футбольная лига остается самой популярной в США, но дополнительный селебрити-флер ей не повредит.

Матч «Канзас-Сити Чифс» – «Чикаго Беарс» стал самым просматриваемым в 3-м туре (24,3 млн телезрителей), несмотря на то, что преимущество хозяев стало очевидным и безоговорочным практически сразу. Матч завершился победой «Чифс» 41:10.

Почему же зрители прильнули к экранам? По той же причине, почему футболки игроки «Канзас-Сити» Трэвиса Келси стали продаваться на 400% активнее. В вип-ложе стадиона по приглашению Келси побывала Тейлор Свифт. И болела она очень активно.

Слухи о том, что Трэвис и Телор встречаются, ходили и раньше. А после того, как они вместе покинули стадион, сомнений не осталось ни у кого. Главный тренер «Нью-Ингленд Пэтриотс» Билл Беличик на следующий день сказал: «Это лучшее из всего, что у Келси выходило поймать».

Так кто же такой этот ваш Трэвис Келси кроме того, что в будущем он лирический герой следующего альбома Свифт о разбитом сердце?

Келси – самый надежный партнер Махоумса, рекордсмен и двукратный чемпион

Трэвис Келси – один из лучших тайт-эндов современности. Тайт-энд – это такая гибридная позиция для игрока, который встает близко к линии нападения и может как блокировать защитников, так и ловить передачи от квотербека.

Не так давно в НФЛ правил дуэт Том Брэди – Роб Гронковски. Теперь по их стопам идут Патрик Махоумс и Келси из «Чифс» – они уже сыграли в трех Супербоулах, два из которых выиграли.

Келси был выбран в 3-м раунде драфта-2013, два года ему потребовалось на адаптацию к профессиональной лиге. Но с момента попадания в стартовый состав Келси ежегодно проходил в Пробоул, аналог Матча звезд из НБА или НХЛ. Ему также принадлежат несколько рекордов по приемам мяча среди тайт-эндов.

7 лет подряд Келси набирает минимум по тысяче ярдов на приеме за сезон – такого никто до него не делал. В коронавирусный сезон тайт-энд набрал 1 416 ярдов, что тоже стало рекордом для игроков его амплуа. Наконец, ни один другой тайт-энд так часто не ловил мяч в плей-офф.

Вместе с братом Келси ведет один из самых известных спортивных подкастов в США, а его мама была звездой Супербоула пару лет назад

Опять же, в свое время самой звездной парой лиги была Брэди – Жизель Бюндхен. Но у Трэвиса практически вся семья стала медийной без помощи армии «свифтис».

У Келси есть родной старший брат Джейсон, выступающий на позиции центра в «Филадельфия Иглс». Второй сезон они вместе ведут подкаст New Heights, в котором травят футбольные байки, приглашают гостей и обсуждают любые вопросы – от тактических нюансов розыгрышей до способов правильного переодевания подгузников у детей.

В 2023 году подкастами с участием спортсменов никого не удивишь, но братья Келси выгодно отличаются благодаря трем вещам: а) как у ведущих у них естественная родственная химия; б) отличное чувство юмора; в) они ведут подкаст прямо во время сезона, поэтому обсуждают горячие темы вроде того, как переживают поражения или травмы.

Естественно, в свежем выпуске Джейсон не обошел вниманием вопрос взаимоотношений младшего брата с известной певицей:

Джейсон: Мы избегали этой темы из уважения к твоей личной жизни. А теперь надо все обсудить.

Трэвис: Да, мою личную жизнь, которая перестала быть личной. Я сам виноват, Джейсон, я знаю.

Джейсон: Трэв, как ощущение, когда Тейлор Свифт наконец обратила на тебя внимание?

Трэвис: Здорово, что все друзья и родные в вип-ложе рассказывали о ней только хорошее. Она потрясающе выглядела. Да еще и вечер сложился идеально для фанатов «Чифс». Все было разыграно как по написанному, леди и джентльмены. Видеть, как она раздавала пятюни маме, как болельщики «Чифс» были в восторге – все это было потрясающе. Такой матч я запомню, это уж точно. А потом мы уехали в закат на машине.

Джейсон: Все об этом говорят.

Трэвис: Буквально все. Даже тренер Рид сказал всем, что он купидон. Якобы он все это организовывал, он нас свел.

Джейсон: В этом есть хотя доля правды?

Трэвис: Даже не знаю, как ответить. Я знаю, что у него была встреча с семьей Свифт. Может, он что-то и мутил за кулисами.

Джейсон: Тренер Рид сыграл роль свахи?

Трэвис: Кто ж знал, что купидон окажется таким крупным?

Братья – чемпионы НФЛ. Первые перстни они выиграли в 2018 календарном году (Джейсон) и 2020-м (Трэвис). По итогам сезона-2022 их команды вместе вышли в Супербоул, поэтому зрителей ждало братское противостояние.

Одной из главных звезд февраля стала мама футболистов Донна. Она и раньше попадала в заголовки газет, поскольку за день успевала побывать на двух матчах плей-офф в разных концах страны – естественно, чтобы посмотреть на сыновей.

Донна красовалась в футболке, разделенной напополам по цветам «Иглс» и «Чифс», и отказывалась отдавать кому-то из сыновей предпочтение. В итоге ей довелось праздновать вместе с младшим сыном и утешать старшего.

Сцена встречи братьев после финального свистка – одна из самых эмоциональных в том сезоне.

«За право веселиться надо бороться». Келси транслирует лозунг, позаимствованный у Beastie Boys

С Гронковски Келси роднит не только позиция на поле. Он такой же отвязный тусовщик. Это выражается в девизе футболиста, который он позаимствовал у группы Beastie Boys. После выигранного финала конференции в сезоне-2019 Трэвис на весь стадион рявкнул знаменитую строчку из хита 1986 года: You gotta fight for your right to party!

«За право веселиться надо бороться».

С тех пор хит Beastie Boys включают на стадионе «Арроухед» после тачдаунов, а Келси довелось исполнить кавер на шоу Джимми Фэллона. Появлялся футболист и на шоу Saturday Night Live в качестве ведущего одного из выпусков.

А на чемпионских парадах и в Белом доме Келси представлял не меньшую угрозу, чем на поле.

Но главное появление Келси на телевидении, которого он теперь стесняется, связано с реалити-шоу Catching Kelce. Это было типичное дейтинг-шоу, где видный спортсмен выбирал из потенциальных кандидаток одну единственную. С победительницей Майей Бенберри Келси встречался несколько месяцев, но продлевать отношения на новый сезон не стал.

Сейчас внимание к личной жизни Келси приковано без всяких реалити-шоу. В прессе ходят активные слухи, что Тейлор так понравилось на футболе, что она посетит выездной матч «Чифс» в Нью-Йорке в это воскресенье.

Фото: Gettyimages.ru/Christian Petersen, Jamie McCarthy, Maddie Meyer