«Даллас» завалил чемпиона. Помогли глубина состава и – особенно – 20-летние пацаны

Прогресс по ходу серии.

Отпраздновав победу в Кубке Гагарина, молодой гений «Металлурга» Данила Юров сразу же продлил контракт с клубом еще на год.

«Для меня самое главное, – объяснил Данила, – приехать в НХЛ, когда почувствую, что готов, и смогу оказать влияние.

Юров 2003 года рождения, и его слова я вспоминал на протяжении всей концовки серии «Далласа» и «Вегаса». Причина: «Старс» бы не уехали дальше одной победы в первом раунде без Логана Станковена и Уайтта Джонстона, двух парней 2003 года.

Перед плей-офф мы говорили: у «Далласа» нет суперзвезд атаки, но этот дефицит команда компенсирует глубиной состава – у восьми нападающих 20+ голов в регулярке.

«Старс» не ставят перед соперником нерешаемых задач (как, например, «Колорадо», когда на льду Макар, Маккиннон и Ничушкин), но по всему кругу смен выдают качество выше среднего – и за счет этого против них тяжело. В теории.

На практике же – в двух первых матчах серии «Вегас» показал, что его система игры без шайбы готова к этому постоянному напряжению. И от «Далласа» потребовались вспышки, просветления, перфомансы.

Где их взять? Дюшен? Робертсон? Дадонов? Павелски? Это хорошие и отличные нападающие, но их уровень известен, и рассчитывать, что Дадонов к своему зрелому хоккею в каком-то матче приделает турбину, не до конца рационально.

Важнейшим ресурсом «Далласа» стал прогресс игроков, чей уровень пока не до конца очевиден – то есть молодых бойцов: как раз Джонстона и Станковена.

Причем это разные истории: Джонстон в основе уже давно и даже стал третьим бомбардиром «Старс» в регулярке-23/24; но в плей-офф он вышел именно что на первый план как бомбардир, как финишер, как умелые руки для решающих моментов. У Уайтта есть победный гол, и серию он закончил лучшим бомбардиром команды.

Станковен большую часть сезона провел в АХЛ, получил шанс в основе ближе к финишу, зацепился за него и в плей-офф окончательно закрепился в основе.

У него всего два очка и нет голов, и даже нет габаритов для силового доминирования в чужой зоне, но он здорово смотрится в подыгрыше, двигает шайбу вперед и в единоборства кидается как лев – даже если соперник в два раза выше.

Последнее смотрится особенно грандиозно.

Логан и Уайтт стали для Дебура Х-фактором: перемещая их по составу, он усиливал те звенья, к которым были вопросы по итогам прошлого матча.

Все началось с того, что в связке друг с другом и Джейми Бенном молодые парни стали лучшим по содержанию звеном «Далласа».

Но первые матчи «Старс» проиграли, понадобилась терапия. Джонстона перевели в первое звено вместо Павелски (ветерану уже очень тяжело держаться против соперников класса «экстра») – и он взял для команды третий матч серии.

А потом была пятая игра – у Станковена вот такой пас:

А у Джонстона – вот такой эпизод на чужом пятаке.

Зацените поворот: в команде с Бенном, Сегином, Робертсоном, Дюшеном и Дадоновым именно Джонстон стал главным бросающим. Когда он сделал важнейший гол в седьмом матче, это смотрелось как-то даже слишком логично.

В итоге к концу серии «Даллас» уверенно контролировал весь круг смен (четвертое звено тоже сыграло здорово) – и шансы «Вегаса» стали какими-то номинальными.

Может быть, дело в травмах «рыцарей» (на них сослался Кэссиди), но в седьмом матче было особенно заметно: ведя в счете, «Даллас» оборонялся самым эффективным образом – контролируя шайбу в чужой зоне, и все его звенья по очереди выдавали хорошие смены с контролем.

Мы увидели рост не только двух молодых пацанов, но и всей команды, уловившей стиль, который может приносить ей успех – это для плей-офф самое главное.

Тем более, что дальше у «Далласа» – «Колорадо» и нужно будет найти что-то еще.

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Фото: East News /AP Photo/Tony Gutierrez