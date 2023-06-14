Плеймейкер от бога.

Евгений Малкин, 2004 год. Александр Барков, 2013 год. В эту компанию игроков, которые в любой другой год были бы на драфте первыми, но попали под звезду поколения (Овечкин, Маккиннон) и без шансов остались вторыми, нужен был кто-то третий – и им стал американец Джек Айкел.

Ему повезло с годом чуть ли не больше всех – он пришел в НХЛ одновременно с канадским пареньком по имени Коннор.

«Он сказал, что я могу расстраиваться, что мы не получили первый пик, но расстраиваться не стоит», – рассказывал генменеджер Тим Мюррей после встречи с Джеком накануне драфта-2017; его «Баффало» в драфт-лотерее получил как раз второй пик и, таким образом, официально потерял шансы на Макдэвида.

Через 6 лет Айкел оказался в финале Кубка – раньше Макдэвида, но не с тем клубом, который выбрал его на драфте.

Айкел должен был стать символом побед «Баффало». Но «Сэйбрс» забуксовали

В июле 2015-го в Баффало на тренировочную двусторонку «Сэйбрс» собрались 17 115 человек – получился клубный рекорд для таких игр.

Конечно, формально все эти тысячи пришли посмотреть на Джека Айкела (его команда в золотом проиграла «синим», которых вел Сэм Райнхарт 2:5). Но за этой формальностью, конечно, стояла мечта – увидеть первое проявление великих «Сэйбрс» будущего: Айкел плюс Райнхарт плюс остальная молодежь системы (Каррье, Маккейб, Ристолайнен).

Такой важный источник спортивной радости: предвосхищение.

«Айкел может играть динамичнее, – сказал тогдашний тренер «Баффало» Дэн Байлсма. – Я надеялся увидеть взрыв энергии. Пару раз он продемонстрировал это в первом периоде, но не получил шайбу».

Будущего не получилось. Предвосхищение так и осталось вещью в себе. Рекордные 17 115 зрителей не конвертировались в радость от удачных сезонов, выходов в плей-офф и победных серий.

С одной стороны, не повезло с дивизионом: «Тампа» и «Бостон» были в топе, за ними потянулись «Торонто» и «Флорида». С другой – не нашлось тренера, который смог бы придать таланту команды какую-то тактическую форму и помочь ему не просто выдавать симпатичный хоккей, а конкурировать за призовые места.

Два года Байлсмы, два года Хаусли, два года Крюгера – строили разные команды, но результат был один и тот же: оглушительные удары копчиком об дно турнирной таблицы дивизиона.

Айкел смотрелся не стыдно и даже хорошо, но как 82 очка одного игрока могут помочь команде преодолеть разницу в 3-5 строчек в таблице?

Некрасивое расставание с «Баффало»: Джеку нужна была уникальная операция, клуб не решался

«Я немного расстроен тем, как со мной обращаются после того, как я получил травму. Я бы солгал, если бы сказал, что все идет мягко.

У нас с клубом небольшое недопонимание. Иногда оно было слишком большим. Думаю, что сейчас для меня самое главное – выздороветь и сделать так, чтобы я мог играть в хоккей в следующем году, где бы то ни было».

Эти слова прозвучали в мае 2021-го. Айкел к тому времени не играл уже пару месяцев – в начале марта он провел последние игры в регулярке и с 12-го числа на лед не выходил.

«Я бы сказал, что он в обозримом будущем сыграть не сможет. Из-за характера его травмы мы не можем определить точную дату возвращения. Все это продлится немного дольше, чем ожидалось. Я вам честно говорю, что мы не знаем срока его восстановления», – объяснялся с журналистами тренер Ральф Крюгер.

Через месяц стало известно: у Айкела грыжа межпозвоночного диска на шее и он пропустит остаток сезона.

Вместо еще одного важного уточнения на клубном сайте написали: «Джек будет готов к сезону-2021/22».

Уточнение нужно было такое: «Ему нужна сложная операция».

Это тоже вскрылось немного позже и с очень спорного ракурса. Джек хотел исправить проблему с помощью замены межпозвоночного диска на искусственный и обратился к руководству «Сэйбрс» насчет операции. Была такая тонкость: прежде игрокам НХЛ эту операцию никогда не делали – но были успешные случаи в НФЛ.

В «Баффало» не захотели экспериментов и настаивали на том лечении, которое поможет срастить поврежденный участок позвоночника без имплантата. Но и отказываться от своей главной звезды клуб не собирался.

Началась война в миниатюре. Айкел проигнорировал тренировочный лагерь и сменил агента. В ответ у него срезали капитанскую нашивку. Клуб обращался к врачам со стороны и в профсоюз лиги, Айкел откровенничал с прессой.

«Я должен делать то, что лучше для меня, они должны делать то, что лучше для них. Как и в любом другом бизнесе. И я это понимаю. Если вы спросите любого игрока НХЛ, у них были бы те же мысли. Нужно делать все лучшее для клуба, но в то же время нужно поступать как лучше для себя».

Итоговое решение получилось хирургическим по духу: Айкела обменяли в клуб, который готов был принять травмированного игрока (на переговорах стороны изучали его медицинскую карту) – им стал «Вегас».

В этом не было ничего удивительного: «Вегасу» остро нужен был созидательный талант в нападение и пользоваться нужно было любым шансом.

Айкела обменяли только в начале ноября, уже по ходу регулярки. В обратном направлении отправились Алекс Так (родом из Баффало), Пейтон Кребс и два драфт-пика. «Рыцари» разрешили Айкелу провести нужную операцию – и он вошел в их состав еще до конца регулярки-21/22.

Первый сезон с Айкелом «Вегас» пролетел мимо плей-офф. Подвели травмы

Впрочем, возвращение не получилось феерическим: «Вегас», одного из фаворитов чемпионата, неожиданно трясло весь сезон. Причина проста – травмы.

По итогам чемпионата число матчей, хоть как-то близкое к 82, провели только 7 игроков команды, у всех остальных – меньше, сильно меньше и совсем мало.

В определенные моменты «Вегас» были хорош, но потом команду снова косила серия травм, и все приходилось будто бы начинать с начала. С этой задачей она справлялась неплохо, до конца претендовала на выход в плей-офф, была первой среди догоняющих кубковую восьмерку, но не хватило 4 очков.

«У нас не было возможности показать то, на что мы способны. Такой сезон должен зарядить нас энергией на следующий год, – сказал в мае-2022 главный тренер «Вегаса» Питер Дебур. – Результаты расстраивают, но не старание игроков. Они выкладывались в каждом матче. Считаю, что на нашу команду обрушилась масса невзгод».

Правда, в следующий сезон «Вегас» повел уже не он, а бывший главный тренер «Бостона» Брюс Кэссиди.

В чемпионском заходе Джек стал для «Вегаса» свободным художником

Сезон-2022/23 показал, чего состав «рыцарей» стоит, когда команду не душат травмы. «Вегас» очень сильно провел регулярку и выиграл Западную конференцию.

А Джеку Айкелу в команде нашли роль, которая позволила ему быть Х-фактором не только в регулярке, но и в плей-офф.

«Вегас» Кэссиди по структуре игры остается простой командой, но Джек Айкел будто бы немного возвышается над этой системой. Он творит в буквальном смысле этого слова – делает паузы, виражи, хитрые обводки, высматривает партнеров, которые открываются под бросок.

Да, после этого редко следует длинная комбинация, скорее, прямой бросок – но бросает Маршессо, а он умеет, поэтому получается очень опасно.

Этот маневр делает нападение «Вегаса» разнообразнее и затрудняет жизнь защите соперников: ты привык к тому, чтобы пахать и толкаться, а потом выходит парень, против которого кое-где придется подумать.

Мало кто в лиге думает так же здорово, как Айкел – поэтому его звено и выглядит превосходно. Он оттягивает на себя внимание, недостатком которого пользуется Иван Барбашев (6 голов в плей-офф). Он раздает передачи, которыми пользуется Джонатан Маршессо (13 голов).

И он отлично играет сам – с 26 очками Джек стал лучшим бомбардиром плей-офф. А это ведь его первый кубковый сезон. Теперь еще интереснее, какими будут следующие.

Фото: globallookpress.com/David Becker, BRUCE BENNETT, Joshua Bessex