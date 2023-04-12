29 комментариев

Франшиза сразу на грани.

Броски: 31-35. Опасные моменты 34—35. Моменты повышенной опасности (сайт NaturalStatTrick считает и такие) – 15-14. Ожидаемые голы 3,09 – 3,77.

Если смотреть на все цифры первого матча серии «Торонто» и «Тампы», то кажется, будто «листья» не были хуже. Победа была близка, говорят нам дополнительные показатели. Все было возможным.

При этом счет в матче – 3:7. При этом, к концу первого периода счет был 0:3.

Какой на самом деле была первая игра серии? «Торонто» как обычно скис или это обманчивое впечатление от счета?

Пессимизм, которым веет от такого матча, оправдан или послезавтра все начнется с начала?

Ниже – главное о стартовом провале «Торонто» в самой интересной серии первого раунда; остальной плей-офф НХЛ-2023 болтается в прицепе.

Активность Перри как симптом – «Торонто» не может использовать слабости соперника

Не уверен, что идеально отследил порядок смен Кори Перри, но мне кажется, было примерно так.

Первая смена: на паузе объезжает ворота, бросает в толпу на чужом пятаке – и Бельмар находит там добивание. 1:0 в пользу «Тампы».

Третья смена: отбор в форчеке у Моргана Райлли и бросок.

Допустим, пятая: взял шайбу, рванул к чужим воротам и вынудил Маккейба фолить.

Дальше не по сменам, но тоже достаточно детально.

6 минут до конца второго периода. Перри зарабатывает на себе еще один фол – при счете 3:2 в пользу «Тампы», в момент, когда «Торонто» начал камбэк.

С этого большинства Кучеров забивает четвертый гол.

2 минуты до конца второго периода, «Тампа» снова в большинстве – Перри запихивает шайбу куда-то в ворота и уверенно празднует гол, хотя даже судьям пришлось копаться в щитках Самсонова и два раза смотреть момент, чтобы разобраться окончательно. И действительно, гол.

«Лайтнинг» вернули разницу +3 и закрыли вопросы по исходу игры.

Кори Перри в итоге закончил с 1+2 и двукратным преимуществом в ixG над вторым по этому показателю игроком «Тампы» – Никитой Кучеровым. У Никиты высокие 0.52, но у Перри – 1.02.

У Перри 7 бросков. У Кучерова – 4.

Конечно, этот факт раскрывает довольно грандиозный настрой «Тампы» на плей-офф – забегал даже тот, кто, казалось бы, обречен фактурно ползать; но важно и то, что «Торонто» не сделал Перри уязвимым, как было в прошлом плей-офф. В результате нескольких витков перестройки команда не только не приблизилась к себе образца прошлой весны, но будто бы только сильнее запуталась – и не находит в составе игроков, связки, звенья, которые бы использовали слабые качества ветеранской тройки «Тампы» против нее.

Сегодня Кучеров и Пойнт тоже были заметны, но, по сути, они только довершили дело, начатое Перри. Вот в чем проблема.

Фол Бантинга выключил из игры Чернака и добил «Торонто»

Майкл Бантинг проводит отличный отрезок в «Торонто», его цена за последние два сезона выросла в 3-4 раза, но есть одна сложная для понимания штука – его характер.

Он вступается за партнеров, принимает удары, которые должны были достаться Мэттьюсу, спорит с судьями и таким образом чрезвычайно оживляет игру.

Но, с другой стороны, он постоянно удаляется – и иногда очень бестолково, а иногда результативно.

В регулярке у него 103 штрафных минуты и 10-е место в лиге по их количеству – и в Торонто весь сезон обсуждали, что с ним делать.

Но в регулярке лишние две минуты могут не сказаться. Лишние пять в плей-офф скажутся по-любому.

В конце второго периода Бантинг ударом в голову выключил (кажется, выключил из серии) Эрика Чернака и пошел отдыхать.

Команда пропустила пятую шайбу (ее, вы помните, затолкал Перри – так встретились два главных сюжета этой игры) – и, по сути, первый матч для «Торонто» на этом закончился.

Отрезок, когда у «листьев» все было хорошо

На самом деле, сегодня в Торонто будто бы вернулось настроение из неудач прошлого – тех времен, когда в плей-офф звездную команду будто бы подменяли, и она играла без воли, без характера, без эмоций.

Источник оптимизма для фанатов – отрезок во втором периоде до удаления Бантинга.

По счету «Торонто» выиграл его 2:1. По статистике равных составов – еще более заметно.

Моменты повышенной опасности – 5-1.

Ожидаемые голы – 0,7 на 0,33.

«Листья» заиграли так, как должны были с начала, как от них ждет примерно вся лига – и символом этого отрезка стал филигранно спрятанный от Василевского бросок Нюландера.

Какую-то часть проблем эта вспышка решила, но фол Бантинга все похоронил.

Что дальше

На самом деле, у «Торонто» до сих пор утрясается состав. По первому матчу видно, что класса хватает и в защите, и в атаке, но из массы игроков нужно сложить какие-то звенья и связки (которых очень много у «Лайтнинг»). Иначе – снова вылет в первом раунде.

Первый раунд

Счет в серии: 0-1

Фото: East News/Nathan Denette/The Canadian Press via AP, Claus Andersen/Getty Images/AFP