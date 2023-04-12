29 комментариев

овечкин и седины
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«Торонто» развалился в первой же игре. Не справились с 37-летним Кори Перри (!) и получили глупые 5+20

Торонто Торонто
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Тампа-Бэй Тампа-Бэй
Кори Перри Кори Перри
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Хоккей Хоккей

Франшиза сразу на грани.

Броски: 31-35. Опасные моменты 34—35. Моменты повышенной опасности (сайт NaturalStatTrick считает и такие) – 15-14. Ожидаемые голы 3,09 – 3,77.

Если смотреть на все цифры первого матча серии «Торонто» и «Тампы», то кажется, будто «листья» не были хуже. Победа была близка, говорят нам дополнительные показатели. Все было возможным.

При этом счет в матче – 3:7. При этом, к концу первого периода счет был 0:3.

Какой на самом деле была первая игра серии? «Торонто» как обычно скис или это обманчивое впечатление от счета?

Пессимизм, которым веет от такого матча, оправдан или послезавтра все начнется с начала?

Ниже – главное о стартовом провале «Торонто» в самой интересной серии первого раунда; остальной плей-офф НХЛ-2023 болтается в прицепе.

Активность Перри как симптом – «Торонто» не может использовать слабости соперника

Не уверен, что идеально отследил порядок смен Кори Перри, но мне кажется, было примерно так.

Первая смена: на паузе объезжает ворота, бросает в толпу на чужом пятаке – и Бельмар находит там добивание. 1:0 в пользу «Тампы».

Третья смена: отбор в форчеке у Моргана Райлли и бросок.

Допустим, пятая: взял шайбу, рванул к чужим воротам и вынудил Маккейба фолить.

Дальше не по сменам, но тоже достаточно детально.

6 минут до конца второго периода. Перри зарабатывает на себе еще один фол – при счете 3:2 в пользу «Тампы», в момент, когда «Торонто» начал камбэк.

С этого большинства Кучеров забивает четвертый гол.

2 минуты до конца второго периода, «Тампа» снова в большинстве – Перри запихивает шайбу куда-то в ворота и уверенно празднует гол, хотя даже судьям пришлось копаться в щитках Самсонова и два раза смотреть момент, чтобы разобраться окончательно. И действительно, гол.

«Лайтнинг» вернули разницу +3 и закрыли вопросы по исходу игры.

Кори Перри в итоге закончил с 1+2 и двукратным преимуществом в ixG над вторым по этому показателю игроком «Тампы» – Никитой Кучеровым. У Никиты высокие 0.52, но у Перри – 1.02.

У Перри 7 бросков. У Кучерова – 4.

Конечно, этот факт раскрывает довольно грандиозный настрой «Тампы» на плей-офф – забегал даже тот, кто, казалось бы, обречен фактурно ползать; но важно и то, что «Торонто» не сделал Перри уязвимым, как было в прошлом плей-офф. В результате нескольких витков перестройки команда не только не приблизилась к себе образца прошлой весны, но будто бы только сильнее запуталась – и не находит в составе игроков, связки, звенья, которые бы использовали слабые качества ветеранской тройки «Тампы» против нее.

Сегодня Кучеров и Пойнт тоже были заметны, но, по сути, они только довершили дело, начатое Перри. Вот в чем проблема.

Фол Бантинга выключил из игры Чернака и добил «Торонто»

Майкл Бантинг проводит отличный отрезок в «Торонто», его цена за последние два сезона выросла в 3-4 раза, но есть одна сложная для понимания штука – его характер.

Он вступается за партнеров, принимает удары, которые должны были достаться Мэттьюсу, спорит с судьями и таким образом чрезвычайно оживляет игру.

Но, с другой стороны, он постоянно удаляется – и иногда очень бестолково, а иногда результативно.

В регулярке у него 103 штрафных минуты и 10-е место в лиге по их количеству – и в Торонто весь сезон обсуждали, что с ним делать.

Но в регулярке лишние две минуты могут не сказаться. Лишние пять в плей-офф скажутся по-любому.

В конце второго периода Бантинг ударом в голову выключил (кажется, выключил из серии) Эрика Чернака и пошел отдыхать.

Команда пропустила пятую шайбу (ее, вы помните, затолкал Перри – так встретились два главных сюжета этой игры) – и, по сути, первый матч для «Торонто» на этом закончился.

Отрезок, когда у «листьев» все было хорошо

На самом деле, сегодня в Торонто будто бы вернулось настроение из неудач прошлого – тех времен, когда в плей-офф звездную команду будто бы подменяли, и она играла без воли, без характера, без эмоций.

Источник оптимизма для фанатов – отрезок во втором периоде до удаления Бантинга.

По счету «Торонто» выиграл его 2:1. По статистике равных составов – еще более заметно.

Моменты повышенной опасности – 5-1.

Ожидаемые голы – 0,7 на 0,33.

«Листья» заиграли так, как должны были с начала, как от них ждет примерно вся лига – и символом этого отрезка стал филигранно спрятанный от Василевского бросок Нюландера.

Какую-то часть проблем эта вспышка решила, но фол Бантинга все похоронил.

Что дальше

На самом деле, у «Торонто» до сих пор утрясается состав. По первому матчу видно, что класса хватает и в защите, и в атаке, но из массы игроков нужно сложить какие-то звенья и связки (которых очень много у «Лайтнинг»). Иначе – снова вылет в первом раунде.

Кубок Стэнли

Первый раунд

Торонто – Тампа-Бэй 3:7 (0:3, 2:3, 1:1)
Дата проведения
19 апреля, 02.30, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 1 Бельмар (Перри)
0:2 – 7 Сирелли (Хэйгл)
0:3 – 19 Кучеров (Киллорн, Сергачев)
1:3 – 28 О′Райлли (Марнер, Таварес)
2:3 – 33 В. Нюландер (Марнер, Мэттьюс)
2:4 – 34 Пойнт (Сирелли, Кучеров)
2:5 – 37 Перри (Колтон)
2:6 – 40 Пойнт (Кучеров, Перри)
2:7 – 46 Колтон (Коул, Пербикс)
3:7 – 48 Йернкрук (Мэттьюс, Марнер)
Вратари: Самсонов 23/29, Уолл 4/5 – Ан. Василевский 28/31.

Счет в серии: 0-1

Телеграм-канал ПетуховаYouTube-канал Петухова

Перри два финала сражался против «Тампы», а теперь играет на ее стороне в третьем. Финиш его карьеры – эталон для любого хоккеиста

Кучеров возглавил разгром «Торонто», Айкел провалил дебют в плей-офф, а «Сиэтл» обыграл чемпиона

Фото: East News/Nathan Denette/The Canadian Press via AP, Claus Andersen/Getty Images/AFP

29 комментариев

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CrusadeR
Классический первый раунд Торонто в плей-офф:
Матч 1. 0-1 в серии. Отрицание.
Матч 2. 0-2 Гнев.
Матч 3. 1-2 Торговля.
Матч 4. 1-3 Депрессия.
Матч 5. 1-4 Принятие.
+70
-5
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Sergey Petrov
Ответ Белый офицер
Только Торонто проигрывает в 7 матчах. Так что либо ты не следишь за плей-офф либо не хватило фантазии придумать еще две стадии.
проигрывал, теперь новая эпоха в 5
+25
-4
+21
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Melnikov1968
Не читая сразу понятно, что Петухов. У него в любом заголовке истерика, паника, "все пропало шеф, гипс снимают, клиент уезжает".
+25
-5
+20
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sergen
Петухов же вроде уже пару сезонов плей-офф в жизни видел и должен был заподозрить, что истерики после первых матчей серии дело крайне неблагодарное.
Но нет, плохообучаемый.
Потом, правда, на голубом глазу расскажет почему всегда знал, что торонто выиграет в семи)
+16
-2
+14
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lus
"С этого большинства Кучеров забивает четвертый гол."
О как. Аффтор матч то смотрел? Кучеров забросил третью шайбу, а четвертую с передачи Кучерова забил Пойнт.
+12
0
+12
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Белый офицер
Ответ CrusadeR
Классический первый раунд Торонто в плей-офф: Матч 1. 0-1 в серии. Отрицание. Матч 2. 0-2 Гнев. Матч 3. 1-2 Торговля. Матч 4. 1-3 Депрессия. Матч 5. 1-4 Принятие.
Только Торонто проигрывает в 7 матчах. Так что либо ты не следишь за плей-офф либо не хватило фантазии придумать еще две стадии.
+17
-7
+10
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Serge Vendino
Товарищи, конец света близок! Петухов не включил в статью упоминание своего телеграм-канала
+9
-1
+8
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Борух73
Ответ sergen
Петухов же вроде уже пару сезонов плей-офф в жизни видел и должен был заподозрить, что истерики после первых матчей серии дело крайне неблагодарное. Но нет, плохообучаемый. Потом, правда, на голубом глазу расскажет почему всегда знал, что торонто выиграет в семи)
в отделе "хоккей" сменилось уже несколько толковых ребят, ушедших на повышение, либо к более щедрому работодателю. и лишь Петухов, никому не нужный "ветеран", всё строчит однотипные статьи. реально необучаемый.
+6
0
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Александр Митраков
Ответ sergen
Петухов же вроде уже пару сезонов плей-офф в жизни видел и должен был заподозрить, что истерики после первых матчей серии дело крайне неблагодарное. Но нет, плохообучаемый. Потом, правда, на голубом глазу расскажет почему всегда знал, что торонто выиграет в семи)
Вот да, я к Петухову отношусь лучше, чем многие, но такие глупые попытки в хайп уважения не добавляют
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LeicesterCity
первый матч в серии и сразу франшиза на грани ?)) Всем обозревателям , в частности в Канаде и США, надо отстать от сиропов, все на них давят. Ну а Никита будет не раз переобуваться в воздухе по ходу этой серии )) (пс , не забываем про "любимые" Джерси, Каролину)
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Vladislove Dobry
Петухов - типичный Петухов . Всё перепутал , написал ерунду . Зато привёл мнение западных спецов по продвинутой статистике . А ничего , что Торонто весь матч играли очень грязно и их за это раз за разом наказывали в большинстве .
+5
0
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DenSpM
Это
Только
Лишь
ОДНА
Игра!
+3
0
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Белый офицер
Ниже – главное о стартовом провале «Торонто» в самой интересной серии первого раунда; остальной плей-офф НХЛ-2023 болтается в прицепе.
______________________________________________________

Есть смысл дальше читать?
+5
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Максим Смирнов
Ответ Serge Vendino
Товарищи, конец света близок! Петухов не включил в статью упоминание своего телеграм-канала
Та он понял уже, что его канал это еще та шляпа, вот уже и не рекламирует. Я честно дважды подписывался и пытался читать ту ересь, которую он там пишет, но оба раза не выдерживал больше нескольких дней
+4
-1
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Лёша Алёшин
Ответ LeicesterCity
первый матч в серии и сразу франшиза на грани ?)) Всем обозревателям , в частности в Канаде и США, надо отстать от сиропов, все на них давят. Ну а Никита будет не раз переобуваться в воздухе по ходу этой серии )) (пс , не забываем про "любимые" Джерси, Каролину)
ахаха джерси каролина сиэтл вечно молодые бегущие и и и всё тоже самое говорили про вегас и флориду всё бегут бегут и недобегают
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LeicesterCity
Ответ Melnikov1968
Не читая сразу понятно, что Петухов. У него в любом заголовке истерика, паника, "все пропало шеф, гипс снимают, клиент уезжает".
журналистика нового уровня ))
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Павел Зарубин
Ответ Melnikov1968
Не читая сразу понятно, что Петухов. У него в любом заголовке истерика, паника, "все пропало шеф, гипс снимают, клиент уезжает".
Просто с не интригующим заголовком, никто читать не стал бы:))
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Serge Vendino
Ответ Максим Смирнов
Та он понял уже, что его канал это еще та шляпа, вот уже и не рекламирует. Я честно дважды подписывался и пытался читать ту ересь, которую он там пишет, но оба раза не выдерживал больше нескольких дней
Сомневаюсь, что что-то понял. На канал не подписывался, но в статьях на спортсе прогресса не видно, несмотря на то, что они регулярно минусы собирают
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Иван Павлов
Ответ Maxim Shumov
Не претендую на звание эксперта, смотрел только хайлайты, но чет есть ощущение, что главная интрига этой серии - сколько матчей сможет зацепить Торонто? Тампа расстреливает со всех позиций, постоянные добивания. Даже без Хедмана и Чернака разгромили листьев. Ну и Джонка - как истинный кэп, начал обвинять судей в результате игры)) представьте, что Кросби после первого матча валит все на судейство в интервью, не было бы у Питов тогда 3 чашки с таким капитанством)
Таварес очевидно не просто так об этом начал говорить. Распространённый приём, надавить на судей в прессе. Вы прямо как будто первый день на свете.
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LeicesterCity
странно, что статья не вышла спустя 5 минут после матча ))
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Vladislove Dobry
Ответ Ян Константинопольский
Видимо за неимением серьёзного опыта плей-офф, в Торонто решили, что в плей-офф не будут плюшевыми и будут играть жёстко. Правда в итоге перепутали с "грязно". Умение "душить" и играть жёстко тоже ведь надо учиться.
Такое ощущение , что у Торонто была задача поломать лучших защитников Тампы . У них и так с обороной не супер . Ну что ж , удалось . Хедман с Чернаком в лазарете не понятно на сколько .
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Император Плутона
почему команды называют франшизой? какая связь?
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Vitalik Klishin
четвёртый гол забил Пойнт, Никита.

Перри - главный герой игры.
Волнительно, что там с Хедманом. Эйсимонт тоже не играл вторую половину игры, Черняк может выпасть на несколько игр.

В общем, Торонто включился вспышкой, после которой казалось, что Тампа может отрыв в три шайбы и упустить. Если Торонто сможет так играть более-менее всю игру, а у Тампы ещё и будут проблемы с составом, то всё перевернётся.
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Al561
Прочитал этот обзор в ТГ у Никиты, думал в статье на сайте будет расширенная версия.
Нет, чувак просто запостил и туда и сюда))
И есть ощущение, что матч целиком он не смотрел, ощущение халтуры.
Но с другой стороны, я от Никиты жду не аналитики и детализации, а ярких образов, реакций и ощущений.
Поэтому пока нормально, тем более, что Перри действительно зажег))
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Direct free kick
торонто посмешище, это не секрет
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