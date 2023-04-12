29 комментариев

«Торонто» развалился в первой же игре. Не справились с 37-летним Кори Перри (!) и получили глупые 5+20
Франшиза сразу на грани.
Броски: 31-35. Опасные моменты 34—35. Моменты повышенной опасности (сайт NaturalStatTrick считает и такие) – 15-14. Ожидаемые голы 3,09 – 3,77.
Если смотреть на все цифры первого матча серии «Торонто» и «Тампы», то кажется, будто «листья» не были хуже. Победа была близка, говорят нам дополнительные показатели. Все было возможным.
При этом счет в матче – 3:7. При этом, к концу первого периода счет был 0:3.
Какой на самом деле была первая игра серии? «Торонто» как обычно скис или это обманчивое впечатление от счета?
Пессимизм, которым веет от такого матча, оправдан или послезавтра все начнется с начала?
Ниже – главное о стартовом провале «Торонто» в самой интересной серии первого раунда; остальной плей-офф НХЛ-2023 болтается в прицепе.
Активность Перри как симптом – «Торонто» не может использовать слабости соперника
Не уверен, что идеально отследил порядок смен Кори Перри, но мне кажется, было примерно так.
Первая смена: на паузе объезжает ворота, бросает в толпу на чужом пятаке – и Бельмар находит там добивание. 1:0 в пользу «Тампы».
Третья смена: отбор в форчеке у Моргана Райлли и бросок.
Допустим, пятая: взял шайбу, рванул к чужим воротам и вынудил Маккейба фолить.
Дальше не по сменам, но тоже достаточно детально.
6 минут до конца второго периода. Перри зарабатывает на себе еще один фол – при счете 3:2 в пользу «Тампы», в момент, когда «Торонто» начал камбэк.
С этого большинства Кучеров забивает четвертый гол.
2 минуты до конца второго периода, «Тампа» снова в большинстве – Перри запихивает шайбу куда-то в ворота и уверенно празднует гол, хотя даже судьям пришлось копаться в щитках Самсонова и два раза смотреть момент, чтобы разобраться окончательно. И действительно, гол.
«Лайтнинг» вернули разницу +3 и закрыли вопросы по исходу игры.
Кори Перри в итоге закончил с 1+2 и двукратным преимуществом в ixG над вторым по этому показателю игроком «Тампы» – Никитой Кучеровым. У Никиты высокие 0.52, но у Перри – 1.02.
У Перри 7 бросков. У Кучерова – 4.
Конечно, этот факт раскрывает довольно грандиозный настрой «Тампы» на плей-офф – забегал даже тот, кто, казалось бы, обречен фактурно ползать; но важно и то, что «Торонто» не сделал Перри уязвимым, как было в прошлом плей-офф. В результате нескольких витков перестройки команда не только не приблизилась к себе образца прошлой весны, но будто бы только сильнее запуталась – и не находит в составе игроков, связки, звенья, которые бы использовали слабые качества ветеранской тройки «Тампы» против нее.
Сегодня Кучеров и Пойнт тоже были заметны, но, по сути, они только довершили дело, начатое Перри. Вот в чем проблема.
Фол Бантинга выключил из игры Чернака и добил «Торонто»
Майкл Бантинг проводит отличный отрезок в «Торонто», его цена за последние два сезона выросла в 3-4 раза, но есть одна сложная для понимания штука – его характер.
Он вступается за партнеров, принимает удары, которые должны были достаться Мэттьюсу, спорит с судьями и таким образом чрезвычайно оживляет игру.
Но, с другой стороны, он постоянно удаляется – и иногда очень бестолково, а иногда результативно.
В регулярке у него 103 штрафных минуты и 10-е место в лиге по их количеству – и в Торонто весь сезон обсуждали, что с ним делать.
Но в регулярке лишние две минуты могут не сказаться. Лишние пять в плей-офф скажутся по-любому.
В конце второго периода Бантинг ударом в голову выключил (кажется, выключил из серии) Эрика Чернака и пошел отдыхать.
Команда пропустила пятую шайбу (ее, вы помните, затолкал Перри – так встретились два главных сюжета этой игры) – и, по сути, первый матч для «Торонто» на этом закончился.
Отрезок, когда у «листьев» все было хорошо
На самом деле, сегодня в Торонто будто бы вернулось настроение из неудач прошлого – тех времен, когда в плей-офф звездную команду будто бы подменяли, и она играла без воли, без характера, без эмоций.
Источник оптимизма для фанатов – отрезок во втором периоде до удаления Бантинга.
По счету «Торонто» выиграл его 2:1. По статистике равных составов – еще более заметно.
Моменты повышенной опасности – 5-1.
Ожидаемые голы – 0,7 на 0,33.
«Листья» заиграли так, как должны были с начала, как от них ждет примерно вся лига – и символом этого отрезка стал филигранно спрятанный от Василевского бросок Нюландера.
Какую-то часть проблем эта вспышка решила, но фол Бантинга все похоронил.
Что дальше
На самом деле, у «Торонто» до сих пор утрясается состав. По первому матчу видно, что класса хватает и в защите, и в атаке, но из массы игроков нужно сложить какие-то звенья и связки (которых очень много у «Лайтнинг»). Иначе – снова вылет в первом раунде.
Первый раунд
- Дата проведения
- 19 апреля, 02.30, «Scotiabank Arena»
- 0:1 – 1 Бельмар (Перри)
- 0:2 – 7 Сирелли (Хэйгл)
- 0:3 – 19 Кучеров (Киллорн, Сергачев)
- 1:3 – 28 О′Райлли (Марнер, Таварес)
- 2:3 – 33 В. Нюландер (Марнер, Мэттьюс)
- 2:4 – 34 Пойнт (Сирелли, Кучеров)
- 2:5 – 37 Перри (Колтон)
- 2:6 – 40 Пойнт (Кучеров, Перри)
- 2:7 – 46 Колтон (Коул, Пербикс)
- 3:7 – 48 Йернкрук (Мэттьюс, Марнер)
- Вратари: Самсонов 23/29, Уолл 4/5 – Ан. Василевский 28/31.
Счет в серии: 0-1
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Перри два финала сражался против «Тампы», а теперь играет на ее стороне в третьем. Финиш его карьеры – эталон для любого хоккеиста
Кучеров возглавил разгром «Торонто», Айкел провалил дебют в плей-офф, а «Сиэтл» обыграл чемпиона
Фото: East News/Nathan Denette/The Canadian Press via AP, Claus Andersen/Getty Images/AFP
Матч 1. 0-1 в серии. Отрицание.
Матч 2. 0-2 Гнев.
Матч 3. 1-2 Торговля.
Матч 4. 1-3 Депрессия.
Матч 5. 1-4 Принятие.
Но нет, плохообучаемый.
Потом, правда, на голубом глазу расскажет почему всегда знал, что торонто выиграет в семи)
О как. Аффтор матч то смотрел? Кучеров забросил третью шайбу, а четвертую с передачи Кучерова забил Пойнт.
Только
Лишь
ОДНА
Игра!
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Есть смысл дальше читать?
Перри - главный герой игры.
Волнительно, что там с Хедманом. Эйсимонт тоже не играл вторую половину игры, Черняк может выпасть на несколько игр.
В общем, Торонто включился вспышкой, после которой казалось, что Тампа может отрыв в три шайбы и упустить. Если Торонто сможет так играть более-менее всю игру, а у Тампы ещё и будут проблемы с составом, то всё перевернётся.
Нет, чувак просто запостил и туда и сюда))
И есть ощущение, что матч целиком он не смотрел, ощущение халтуры.
Но с другой стороны, я от Никиты жду не аналитики и детализации, а ярких образов, реакций и ощущений.
Поэтому пока нормально, тем более, что Перри действительно зажег))