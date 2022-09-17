Истерика вокруг «Ак Барса» – безумие. Знарок строит новую команду, а от него ждут мгновенного величия

Я видел один матч «Ак Барса» в этом сезоне, а ощущение – будто полторы тыщи. С начала чемпионата в Казани запустили что-то среднее между реалити-шоу и сериалом «Дикий ангел», следить за которым, может быть, не так интересно (особенно местным фанатам), но и не следить не выходит — об этом говорят все. Даже «Торпедо», в котором носитель ценностей советского хоккея Ларионов воссоздает стиль сборной СССР, отошло на второй план. Даже бронебойная поступь СКА с Романом Ротенбергом во главе немного в тени.

Начиналось все вполне безобидно — у звездной спецбригады «Ак Барса», в которую входили сразу Войнов, Шипачев, Радулов и Кагарлицкий (по меркам 2016-го – машина смерти), не шло в большинстве на самом старте.

Потом Радулов не очень спортивно ткнул Макса Федотова во время матча с «Торпедо» — ну, бывает.

Все это время тарахтело большинство: «тоже хотел про него спросить», – говорил на пресс-конференциях Знарок.

Потом тренер начал небольшую войнушку с журналистами: «отвечайте за свои слова», «хотите, чтобы я сказал про Шипу что-то не то?» и «мне трудно с вами говорить, в хоккее нужно разбираться».

Следующий сюжетный поворот — ротация. Кагарлицкий и Бурмистров вне состава. 28 октября в ложу прессы перевели Радулова.

На фоне таких себе результатов — перманентные слухи; иногда есть ощущение, будто у каждой стены казанской раздевалки по несколько стаканов. Бабенко уволят. Бабенко не уволят — уволят сразу Знарка. Никого не уволят. Уволят всех.

Билялетдинов видит улучшение. В команде конфликт. Радулов обматерил Бабенко? Подрался с Бурмистровым? «Все, ты тут закончил» – про того же Бурмистрова.

Последний апдейт по слухам — Знарка уволят после игры в Астане 23 ноября; это уже его третье виртуальное увольнение и, как бывает в таких случаях, оно ощущается гораздо более вероятным.

Понятно, почему эта «Санта-Барбара» началась и никак не закончится. «Ак Барс» прям четко на линии плей-офф — 8-е место на Востоке, +2 очка по сравнению как раз с «Барысом». В списке лучших бомбардиров лиги первый казанский игрок только на 18-м месте (это Радулов). Реализация чертового большинства — 17,8%, это 14-е место в КХЛ.

Команда, которая должна играть с отрывом лучше всех, а играет вот так, всегда будет привлекать тонну внимания — и не все оно непременно будет здоровым. И на этом фоне разовые победные шоу с «Салаватом», СКА и «Динамо» всегда будут восприниматься, скорее, как что-то незначительное — «Ак Барс»-2022 будто бы был создан для таких результатов, а они все еще большая редкость, и один хет-трик Радулова ситуацию не исправляет.

Что на самом деле происходит в Казани? Игроки не слушают тренера? Команда разбилась на лагеря? Знарок окончательно потерял форму? Версий миллион, они все вместе складываются в белый шум — кажется, что в Казани все пошло не так, все сразу сломалось, запуталось и тонет под грузом ожиданий.

Я думаю, что ситуация немного проще — и токсичность в нее заложили в один-единственный момент; остальное сделала инерция. Об этом моменте — в нескольких пунктах ниже; а пока подписывайтесь на мой телеграм, его главное достоинство — там почти не бывает про КХЛ.

В команде новый тренер и новые лидеры – почему это должно работать сразу?

Давайте попробуем без капслока проговорить, что с «Ак Барсом» произошло летом — мне кажется, корень суеты вокруг команды заключается именно в дефиците ясности по этому поводу.

В КХЛ была сильная команда Квартальнова. Она снова подозрительно рано утонула в плей-офф весной-2022 — и с тренером расстались. Но отказываться от кубковых амбиций и уходить в перестройку по-русски в «Ак Барсе» не стали — и нашли человека, который своей репутацией оправдывает любые амбиции (если речь не идет о международной арене). Это был Олег Знарок.

Ему дали возможность потратить сотню-другую республиканских миллионов на усиление, и в Казань перееехали Семенов из «Авангарда», Войнов, Шипачев и Радулов.

Большая часть аудитории, охватываемой хоккеем в России, трактовала эту серию трансферов как мегапрокачку и без того сильного клуба КХЛ. Я не стану тратить ваше время на летние прогнозы экспертов, но очевидно же, как и что говорили про «Ак Барс». От команды ждали ураганного старта (в том, что его не случилось, по сути — главная проблема команды), потому что ураганный старт обещала магия имен, фамилий и титулов, завоеванных в прошлом.

Но что мы получим, если оставим фамилии и титулы? В команду пришел новый тренер. И кроме этого, она получила игроков, которые полностью перекраивают структуру состава.

Я хорошо помню, как сочно смотрелся «Ак Барс»-2021 — в нем рулили Воронков и Галимов. В варианте лета и осени-2022 они явно получают совсем другие позиции и роли. При этом, для Знарка и Воронков, и Галимов – новые игроки. Он с ними не работал.

Часто ли бывает так, что приходит новый тренер, приводит новых лидеров – и команда сразу взлетает на +10 очков отрыва от второго места ко второму месяцу регулярки? Вообще нормально этого требовать от тренера?

Плюс: мы знаем, что Кагарлицкий и Шипачев могут образовать связку. Но третьего нападающего к ним не мог найти еще Крикунов в «Динамо». В итоге третий нашелся, это был Яшкин — но сейчас Яшкин в СКА, а похожих на него игроков в России не то чтобы много. Проблема? Еще какая.

И где — в первом звене.

А ведь есть и специфический нападающий Радулов — с ним Знарок тоже не работал, но и ему ведь надо искать и место, и партнеров.

Знарок – гуру атмосферы, но нужно и технологии нарабатывать

Знарок не брал Радулова в сборную в 2016-м, и перед его приездом в Казань об этом много говорили, и понятно что тренер с игроком от этих воспоминаний отмахивались, как от пыли — и правильно. Это все ерунда.

Не было никаких сомнений, что у Знарка хорошие отношения со звездами. Но хорошие отношения не выходят на лед. На лед выходят связки, схемы и наработки.

«Ак Барс»-2022 – не первый случай в истории, когда Знарок осуществлял попытку атмосферой перекрыть технологии, он несколько раз делал это в сборной — Виктор Тихонов так получил путевку на КМ-2016 (как раз, возможно, вместо гораздо более горячего Радулова) — и это никогда не заканчивалось победой. Да, атмосфера в сборной при Знарке всегда была отличной — но эта атмосфера не помешала России получить 1:5 от Канады в финале Праги-2015.

Свою самую золотую команду — «Динамо» начала 2010-х — Знарок собирал несколько лет. СКА-2017 собирался несколько лет до Знарка и вместе с новым тренером получил усиление в виде Дацюка, который до этого много и продуктивно играл с Ковальчуком в сборной, и вместе с Ильей ожидаемо образовал клубную связку. Да, это был новый пазл, но он был довольно неплохо сбит — к тому же, вряд ли какая-то команда в истории КХЛ имела такое преимущество в составе над конкурентами, как СКА-2017.

Сейчас у «Ак Барса» такого преимущества точно нет, команде точно нужно какое-то время, чтобы выстроиться. Поменять детали в пазле, затестить новую сборку в плей-офф против какого-нибудь топового соперника — текущее место клуба в таблице как раз гарантирует сильного соперника в первом же раунде.

Этого времени команде не дала даже обычно думающая аудитория. Взлетать новая команда Знарка должна была мгновенно.

Главная проблема «Ак Барса» – завышенные ожидания

На самом деле, я не понимаю, как это произошло. Это какое-то массовое помешательство. Может быть, КХЛ стала настолько скучной, что самая маленькая вероятность вечеринки сразу собирает огромную толпу? Где хотя бы штамп о том, что команда строится три года?

Ну «Ак Барс» же и был недостроенной командой еще в плей-офф-2022. Он получил нового тренера и новое лидерское ядро — в том числе двух звезд 35+ — как насчет хотя бы пары сезонов для этих мужчин? Каким будет новый состав? Как в нем разложатся роли? У всех сразу были ответы на эти вопросы?

«У Знарка традиционно хорошие отношения с игроками» — серьезно? Этого должно было хватить? Пара созвонов и пара месяцев работы — и чемпион чемпионов КХЛ готов? Вот так работает хоккей?

Судя по ожиданиям от «Ак Барса» — да, именно так и работает. Куда пришел Радулов — там сразу горячо. А если еще и Шипачев, и Войнов — то просто караул.

В Казани сейчас не происходит вообще ничего необычного. Просто строится новая команда нового тренера и новых игроков. Где-то сбоит то, что должно было работать. Где-то не стыкуются характеры. Победы есть, но игра дается с трудом — и поэтому случаются неприятности. Неприятностей в таких случаях может быть много — но просто такова природа построения Команды. Это берет время, как говорит Игорь Ларионов.

Но сейчас к каждому щелчку механизма внутри команды и вне ее приковано такое внимание, такое раздражение, что от каждого щелчка становится больно.

У «Ак Барса» для взлета не было не то что пары лет — не было даже двух недель. Он просто должен был сразу заиграть как Рашн файв.

Команду перегрели ожиданиями, а когда не увидели ожидаемого, начали трясти. Болельщики, журналисты, комментаторы, болельщики соперников — и в итоге, похоже, боссы республики. Все убедили себя, что это должно быть круто сразу, мгновенно — и не увидев крутизны, начали наступление. Почему вы так грубо говорите с журналистами, господин Знарок? У Радулова конфликт со всеми! Бурмистров просто смело высказал все Знарку в лицо — и поэтому его отстранили!

«А давайте вспомним поражения Знарка со сборной», — пишут в сети. «Он никогда не умел играть с равными соперниками».

Новой команде, тем временем, еще нет и трех месяцев.

Что дальше?

Я не знаю, есть ли будушее у этой команды. Я не знаю, сумеет ли Знарок выстроить чемпионский «Ак Барс», если ему дать три года. Потому что хоккей даже в КХЛ изменился, и не факт, что сейчас работают методы Знарка. Не факт, что он сам изменился.

Не факт, что Радулов в 35 готов так же доминировать, как 10 лет назад.

Не факт, что вот этот набор хоккеистов, который сейчас в Казани, подходит тренеру. С этим всем нужно разбираться.

Я знаю только, что чемпионские команды строятся годы – об этом в том числе говорит и тренерский путь самого Олега Знарка. Лидерское ядро невозможно купить — его можно только вырастить. Вырастить его за два месяца невозможно — иначе СКА был бы бессменным чемпионом КХЛ.

С другой стороны, «Ак Барс» может и пережить эту турбулентность — и порвать плей-офф-2023. Это по-прежнему не исключено, команда в кубковой зоне. Но происходящий вокруг нее шабаш вообще не об этом.

Я сам думаю, что это довольно непростая ситуация. Решение подписывать сразу Шипачева и Радулова не выглядит идеальным — но я не представляю, как можно от них отказаться, если есть все возможности. Знарок уже давно не побеждал, но не представляю, как можно было отказаться от него, когда эта возможность стала осязаемой. Сложно назвать ошибкой какое-то конкретное решение на этом длинном (шутка) пути нового «Ак Барса».

Ошибка была совершена в момент, когда наша хоккейная аудитория решила, что чемпионы собираются как в фэнтези, на бумаге. Вместо «интересно посмотреть, как Знарок разберется с этим составом», кто-то сказал «эта команда обречена на победу», и этот домысел подхватили массы.

Все остальное было делом техники.

Фото: ХК «Ак Барс»; РИА Новости/Максим Богодвид