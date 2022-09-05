Петухов о любимом тренере.

«Мы с Боумэном на эту тему говорим постоянно:

– Тебе нравится этот пас, когда [идет] подставление?

– Нет

– Мне тоже, я его ненавижу. Зачем шайбу отдавать?».

Интервью Игоря Ларионова Денису (Дэннису!) Казанскому и Андрею Николишину - по крайней мере, его начало – это довольно агрессивный неймдроппинг: Лос-Анджелес, «Тампа», Кучеров, Арсен Венгер, «Мансити», «Барселона».

В какой-то момент Профессор рассказывает, как присылал защитнику «Торпедо» Мише Орлову нарезки с игрой Девона Тэйвса, а Максу Федотову – эпизоды Кэйла Макара, и становится как-то совсем неуютно: а не утопия ли все это? Не слишком ли высоко метит тренер нижегородской команды? Не слишком ли он увлекся теорией? Все класс, но играть-то ему простыми нижегородскими парнями.

Эти отсылки, безусловно, смущают среднестатистическое русское ухо, привыкшее к тому, что в хоккейных интервью спикеры используют 2-3 шаблона: благодарность властям за поддержку хоккея, выражение гордости за советские традиции, сожаление о том, что НХЛ продалась капиталу и не занимается развитием хоккея.

Они смутили и меня, обладателя таких же среднестатистических ушей, но к концу интервью я справился со смущением. Думаю, в этом смысле я нахожусь в меньшинстве, но на меня подействовали три наблюдения:

1. Эти отсылки Ларионова все-таки звучат и работают не как трехкопеечные понты (Йозе Марино!), а как производная от ощущения погруженности в конкретный контекст мирового спорта. И этого ощущения у Ларионова никто не имеет права отнять. Он абсолютный мировой суперстар, один из самых авторитетных интеллектуалов в истории мирового хоккея – не нашего, а мирового. Он выигрывал все, играл против сильнейших и вместе с сильнейшими (Брендана Шенахана он без всяких стеснений называет «Шеня»), видел и жесть, и кубки, и все развитие хоккея за последние 40 лет.

У него есть все основания считать, что с Арсеном Венгером они находятся более-менее на одной ступени величия (впрочем, Венгер, может быть даже немного не дотягивает).

2. Все использованные громкие имена и теорию Ларионов довольно продуктивно заземляет, переводя разговор на конкретику: схемы, упражнение, приемы. По ходу его интервью хоккей становится все более и более понятной игрой: он ненавидит передачи на подставление в средней зоне – так делают команды, которые играют через простой вброс; он ненавидел тупую беготню на тренировках в молодости; он готов подробно объяснять, почему замедление в средней зоне может быть не только вынужденным, но и довольно разумным.

3. Ориентироваться и изучать лучших – это совершенно нормально, и вообще-то очень зря, что эту практику мы в России сейчас считаем понторезоемкой. На что еще ссылаться Ларионову в рамках разговора со своими игроками, как не на «Тампу»? ХК «Сочи»?Специально искать примеры попроще? Глупость какая.

А потом я посмотрел первый матч «Торпедо» в сезоне – и картинка получила еще одно измерение. Все, что заявлял тренер, было видно на льду. Не без проблем, в очень сыром виде – «Торпедо» в игре с «Магниткой» выглядело скорее как бета-версия для самого начального тестирования – но все намерения, идеи и тренерскую лексику было видно.

«Да, пас на подставление в средней зоне – полный отстой», – говорил своим хоккеем Нижний Новгород.

Редчайший случай в России вообще и в современной КХЛ тем более.

Для меня это все, на самом деле, плохие новости. Я настраивался совсем не смотреть регулярку КХЛ и как-то минимально следить за плей-офф; но после первого матча «Торпедо» мне хочется увидеть второй. Похоже, я посмотрю их все.

И да, мне очень хочется, чтобы у Ларионова получилось. Мне хочется, чтобы КХЛ какое-то время побыла такой: с суперзвездой в роли главного тренера команды из второй табличной десятки. Это же как Бьелса в «Лидсе» – теория сумасшедшей прокачки на сдержанных локальных ресурсах. Супер.

Причем у этого «получилось» довольно аморфные рамки. Мне просто хочется увидеть какой-то внятный и осознанный стиль в рамках хоккея России, мне хочется, чтобы этот стиль внятно объяснили – мне очень этого не хватает.

И на этом все. Я не представляю, чтобы Нижний в этой своей версии выиграл кубок – да и не сказать, что мне как зрителю он очень нужен. Скорее всего, под «получилось» я подразумеваю развитие этих очень занятных идей. Чтобы они с бумаги перешли на лед – и преобразования, которые идеи переживут на ходу, никакая не проблема. Даже интересно. Да, хотелось бы, чтоб «Торпедо» не вывалилось из обоймы плей-офф. Будет супер, если оно всерьез зацепит какого-нибудь гранда (извините) КХЛ в серии плей-офф. Но это все необязательно. Самого факта того, что вот кто-то в России делает и живет, и относится к игре вот так, мне уже достаточно.

Это не означает, что мы на Sports.ru будем хлопать в ладоши после каждой игры Нижнего. На самом деле к этому подходу Ларионова куча вопросов – и я постоянно их записываю. Вот, например: эта теория – гимн несгибаемому творчеству – довольно уютно смотрелся в молодежке, где цель тренера не столько в том, чтобы добыть медали, сколько в том, чтобы задать правильный вектор развитию лучших молодых игроков страны. Профессиональный клуб – это совсем другой контекст, тут невозможно, чтобы все игроки были одинаково талантливы, тут невозможно всем запретить играть через подставление в средней зоне. Точнее, тут наверняка будут ситуации, где эти подставления очень понадобятся.

Плюс – первый матч «Торпедо» получился скорее проблемным. Очень много короткого паса, в том числе плохого. Очень много потерь. Очень много отрывов 2-в-1 у соперника – такими темпами Нижний рискует серьезным разгромом от условного ЦСКА. Всем сразу станет неуютно.

Я пока не знаю, какими будут ответы на эти вопросы, но мне нравится, что это все вопросы про хоккей. Что Ларионов своей деятельностью в хоккее мотивирует меня – и некоторых еще людей – обсуждать хоккей. Не власть. Не родственные связи персонажей. Не политические взгляды. А хоккей.

КХЛ находится на такой стадии развития, что мне на самом деле достаточно уже и этого, и я этому бесконечно рад.

«Торпедо», вперед.

Фото: globallookpress.com/www.imago-images.de, Tomi Hänninen; РИА Новости/Алексей Филиппов