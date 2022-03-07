Засуетились – и получили 0-4 в первом раунде.

Со счета 0-3 в КХЛ отыгрывались только один раз и только Быков с Захаркиным, 31-летним Ковальчуком, Панариным, Шипачевым и Дадоновым, поэтому чисто статистических шансов у «Локомотива» против ЦСКА было немного.

Но Ярославль почему-то даже не попробовал. Вместо боя перед своими зрителями «Локо» выдал вялую, я бы даже сказал, беспомощную игру. Инициатива? Что это за слово такое?

Понятно, что измор – это фирменный прием Никитина, и при счете 1:2 в матче и 0-3 в серии этот прием смотрится, эм-м, тускловато, но мне кажется, что вот это жесточайшее поражение «Локомотива» – повод вспомнить другую историю. Да, снова про тренеров.

В прошлом плей-офф «Локомотив» столкнулся с ЦСКА и во всех смыслах был ближе к победе. Тогда последний матч Ярославлю тоже не удался, но этот последний матч был уже седьмым. Тогда в серии было полно моментов, которые команде удавались. Она была яростной, она была простой, но настойчивой, и она выбивала себе путь наверх.

А еще ту команду тренировал Андрей Скабелка. Это был его первый сезон в Ярославле. Казалось, его команде не хватило совсем чуть-чуть, и это «чуть-чуть» доберут за следующий сезон.

Но тут включился хтонический русский менеджмент. Осенью-2021 у «Локомотива» со старта пошло не очень, и через 9 матчей (3 победы, 6 поражений) тренера уволили.

Из плей-офф команда вывалилась на раунд раньше (ну если уж докапываться до мышей) и влетела более-менее тому же ЦСКА 0-4.

Я называю это очень просто – награда нашла своего героя. Награда. Нашла. Своего. Героя.

Точнее – героев. Я вообще не уверен, что со Скабелкой на этом месте результат был бы совсем другим. Я знаю, что и в этой серии многое могло бы быть иначе, если бы в отдельных эпизодах по-другому дунул ветер. Я уверен, что «Локомотив» в целом был бы, извините, борзее – это фирменное качество команд Скабелки, и оно здорово помогает проходить раунды (или затруднять жизнь сопернику); но это все равно могло бы и не помочь.

Зато в этом случае было бы намного понятнее, в какой точке развития находится клуб. В какой точке развития находится тренер. Куда им двигаться дальше и есть ли смысл дальше двигаться вместе. Чего они в целом ждут от команды и каким хотят видеть ее хоккей.

Теперь – снова черная дыра. Это Никитин плох или ему просто досталась немного не его команда? Есть ли у этой команды будущее или то, что мы видели в третьем периоде последней игры – это ее потолок? Вырос ли «Локомотив» за год или деградировал?

Ничего из этого не ясно. Ясно, что этими вопросами боссы клуба не задаются. У них нет стратегии, есть тактика. Освободился топ-тренер – увольняй своего и хватай, а дальше уже разберемся.

В таком режиме клуб существует уже лет семь, и каждый год кажется, вот-вот – и «Локомотив» станет контендером. А «Локомотив» вслед за шагом вперед увольняет тренера, делает два шага назад – вот это мы снова пережили с командой в сезоне-2021/22.

Будущее всегда туманно. Никогда ничего не ясно. Покой нам только снится.

Для красоты композиции предлагаю ярославцам летом уволить Игоря Никитина и нанять открытого для предложений топ-тренера.

Андрея Скабелку.

Фото: РИА Новости/Ярослав Неелов, Владимир Песня