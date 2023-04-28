14 комментариев

Стилистические разногласия
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Холанд с распущенными волосами – копия эмблемы «Борнмута». Или «Аталанты»?

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Эрлинг Холанд поставил красивую точку в важнейшем матче с «Арсеналом» – зажег 4:1 с распущенными волосами.

В сети тут же обратили внимание: норвежец этим образом будто воссоздал логотип «Борнмута». Особенно это заметно с гостевой формой «Сити», которая даже тех же цветов!

К домашнему комплекту ближе другой ориентир – эмблема «Аталанты».

Давайте разбираться, откуда у этих клубов такие лого.

На эмблеме «Борнмута» – реальный игрок. Ее приняли, когда он работал там директором

У «Борнмута» своеобразная история логотипа. На нем изображен Дики Доусетт – нападающий этой команды стыка 1950-х и 1960-х. В «Борнмуте» он не выступал очень уж долго, но стал легендой – за 5 лет забил 85 мячей. Сейчас это шестой результат в истории клуба, а тогда был второй – после бомбардира 1920-х Рона Эйра (229 голов).

В конце 1960-х Доусетт переквалифицировался в коммерческого директора «Борнмута», сыграв важную роль в его переосмыслении. В начале 1970-х у «Борнмута» появилось нынешнее название (основан как «Боском»), красно-черные цвета (вдохновились «Миланом») и лого с изображением Доусетта.

Выходит, в какой-то мере Доусетт поучаствовал в появлении эмблемы имени себя. Вот как об этом рассказывал сам герой: «У Гарольда Уокера (тогдашнего президента «Борнмута») имелась дизайнерская компания. Мы думали о смене эмблемы после того, как создали новую форму и название. Они предложили использовать изображение, на котором я двигаюсь к мячу. Я всегда был хорош в воздухе, так я забил минимум половину своих голов!».

На сохранившихся фото Доусетт совсем не выглядит похожим на то, что изобразили на лого. Но как бы то ни было, этот образ с клубом уже больше 50 лет.

 

Сейчас многие болельщики «Борнмута» считают лого устаревшим. Игрок, который был хорош в низших лигах, теперь кажется не самой подходящей фигурой для эмблемы на уровне АПЛ.

«Аталанта» изобразила героиню древнегреческой мифологии

На эмблеме команды из Бергамо – спортсменка из греческой мифологии, в честь которой и назвали клуб. Согласно легендам, ее отец ждал сына, поэтому выбросил девочку на горе Парфений. Аталанту вскормила медведица, после чего ее подобрали охотники.

Девушка помимо красоты славилась умением быстро бегать и метко стрелять из лука. От ее стрел пали кентавры Гилей и Рек, вздумавшие ее преследовать. По задумке основателей клуба, образ воинственной Аталанты должен хорошо отражать дух команды.

Яркий Холанд в матче с «Арсеналом»: распустил волосы и зажег как рок-звезда

Фото: Gettyimages.ru/Catherine Ivill, Evening Standard/Hulton Archive

14 комментариев

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onsigne
У Борнмута в 1981-1983 очень интересный логотип был
+52
0
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Антон Насонов
Но... ведь... у «Борнмута» не волосы, а воздушные потоки, типа передают динамику. «Изображение, на котором я _двигаюсь_ к мячу. Я всегда был хорош в воздухе».
+19
0
+19
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Мокеле-Мбембе
А Борнмут свою эмблему нагло содрал с бангладешского AFC Uttara.
+5
0
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tem.8888
всегда видел на логотипе Борнмута медведя )
+5
0
+5
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Данил
Ответ Антон Насонов
Но... ведь... у «Борнмута» не волосы, а воздушные потоки, типа передают динамику. «Изображение, на котором я _двигаюсь_ к мячу. Я всегда был хорош в воздухе».
ну тогда там огрызок от головы какой-то получается
+6
-1
+5
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Ювенский Туринтус
Написать этот текст и не прокомментировать вишни на лого Борнмута в начале 1980-х просто преступно
+3
-1
+2
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tatatat
Ответ tem.8888
всегда видел на логотипе Борнмута медведя )
Какой медведь
Это тирекс
+2
0
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Joey Ramone
С любыми волосами за этим Хищником должен Шварцнеггер охотиться.
+1
0
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demai
Старбакс
+1
0
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Кирилл Белов
Ответ tem.8888
всегда видел на логотипе Борнмута медведя )
Как теперь развидеть медведя?
+1
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Fortunabetinsider
Тогда уж эмблема АПЛ "лев с гривой".
0
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Yurij Zhemchuzhnikov
Холанд - уже не копия . Это оригинал.
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Марат Хапаев
Как кто-то писал ранее, выглядит как некрасивая немецкая доярка.
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