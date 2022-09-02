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Уже разглядываем формы к ЧМ-2022: Мексика и боги, Япония и оригами, Бельгия и языки пламени

Puma
Nike Nike
Сборная Сербии по футболу Сборная Сербии по футболу
adidas adidas
сборная США по футболу сборная США по футболу
сборная Нидерландов по футболу сборная Нидерландов по футболу
Сборная Бразилии по футболу Сборная Бразилии по футболу
Сборная Англии по футболу Сборная Англии по футболу
Сборная Франции по футболу Сборная Франции по футболу
Сборная Испании по футболу Сборная Испании по футболу
Сборная Мексики по футболу Сборная Мексики по футболу
Сборная Бельгии по футболу Сборная Бельгии по футболу
Сборная Германии по футболу Сборная Германии по футболу
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Puma вновь экспериментирует – номера спереди, почти все футболки белые.

В начале недели adidas и Puma пульнули комплекты для 12 сборных-участниц ЧМ (каждая компания порадовала по 6 команд). Правда, Puma пока выкатила только выездные футболки, а вот adidas сразу все.

Разглядываем!

Германия

Adidas к чемпионату мира представил новый логотип. Теперь на всех формах исчезла надпись с названием компании. Три полоски настолько узнаваемы, что хватает только их. Похоже, обновление пошло на пользу – на футболках лого выглядит свежо и стильно.

Домашний комплект сборной Германии сочетает белую основу с черным и металлическим золотом. На воротнике и по бокам переливаются цвета немецкого флага.

Эмблемы расположены по центру.

На выездной футболке темно-бордовая графика сочетается с черным. Здесь тоже золотистые акценты, но логотипы расположены на более привычных местах.

Аргентина

Домашнюю форму аргентинцы показали еще в июле, однако теперь она впервые представлена вместе с выездной. На основной футболке вроде бы обычные бело-голубые полосы, но только спереди. На спине две тонкие полоски по центру совмещены с двумя широкими по краям.

У выездного комплекта традиционно более смелый дизайн – фиолетовые тона с огненным принтом.

Испания

Тут классическая красная футболка – выделить можно воротник и бока в стиле испанского флага.

Цвета флага присутствуют и на плечах гостевой формы. Здесь небесно-голубая основа, необычный волнистый узор и логотипы по центру.

Мексика

У мексиканцев один из самых запоминающихся релизов – причем порадовали оба комплекта.

Домашняя форма вернулась к родному цвету – мексиканцы не играли в зеленом с 2018-го, если не считать комплект для олимпийской сборной, которую делал не adidas. В последние годы домашняя футболка Мексики была черной и даже черно-розовой, теперь же команда вернулась к истокам.

Главная особенность нового дизайна – принт, вдохновленный Кетцалькоатлем. Это один из главных богов пантеона ацтеков и других древних цивилизаций Центральной Америки. Со спины можно увидеть оперение божества, что должно как бы окрылить каждого игрока.

Рисунок спереди отсылает к головному убору с перьями, который в древней мексиканской культуре олицетворял силу, придающую доблесть любому, кто его носит.

Выездной комплект тоже вдохновлен Кетцалькоатлем – здесь колоритный узор распространился на всю футболку. 

В конце прошлого года Мексика также представила новую эмблему сборной, изменив орла, который использовался с 1962 года. На форме новое лого дебютирует как раз к чемпионату мира.

Бельгия

У «красных дьяволов» форма в огне – языки пламени обжигают рукава игроков.

Гостевой комплект выполнен в белом цвете, что хорошо выделяет яркие и в то же время неброские детали. Выглядит симпатично.

Япония

Но еще сильнее цепляет японская футболка, украшенная стаей журавлей-оригами и массивной эмблемой.

Выездная форма вроде бы попроще, но здесь явно выделяются рукава. На них тоже нанесены оригами.

Уэльс

Единственной сборной adidas, до которой пока не доехал ни один комплект к ЧМ, остался Уэльс. Это объяснимо, ведь валлийцы попали на турнир позже остальных.

Но в сети уже есть сливы, как будут выглядеть формы.

Пожалуй, единственное, что можно выделить, это красно-зеленый зигзагообразный рисунок на воротнике и сзади по бокам на выездной футболке.

Puma вновь бросает вызов традициям

В понедельник новые выездные комплекты для своих сборных представила Puma, 6 из них будут на чемпионате мира. Бренд в очередной раз ломает стереотипы: у всех команд спереди будет огромная панель, внутри которой – номер игрока.

Ловите формы участников ЧМ – Марокко, Ганы, Сенегала, Швейцарии, Сербии и Уругвая.

Сербы кроме выздного комплекта представили в понедельник и домашний. Минималистичная красная футболка с золотистой отделкой и новым логотипом сборной.

Возможно, федерация представила два комплекта сразу, чтобы сбить недовольство фанатов от гостевого – болельщики запустили несколько петиций против него еще до официального релиза.

Итальянцам, которые не попали на ЧМ, тоже подгнали необычную выездную футболку с панелью спереди. А еще Австрии, Кот-д’Ивуару, Чехии, Египту и Исландии.

Puma наверняка получит много критики: мало того, что все футболки одного шаблона, так еще и 10 из 12 форм белого цвета. Выделились только Гана и Сенегал, но это только потому, что у них белая домашняя форма.

Впрочем, Puma вряд ли боится критики. Год назад компания провернула нечто похожее с клубами – помните те комплекты третьей формы с необычным дизайном? Все они тоже были сделаны по одному непривычному шаблону – название команды написано оригинальным клубным шрифтом внутри двух горизонтальных полос. Лого команд отправилось на заднюю поверхность майки. У некоторых клубные эмблемы спрятались в фоновом оформлении комплектов в виде паттерна.

«Нашей целью было бросить вызов традиционному дизайну футболок, – говорил тогда Карл Таффли, руководитель отдела дизайна командных видов спорта Puma – Мы хотели взглянуть на комплекты игровой формы через новый объектив и раздвинуть границы, насколько это возможно. Легко не рисковать, но мы хотим изменить восприятие обычной игровой футболки».

Puma пыталась уйти от классики еще на Евро-2020, тогда у сборных Италии, Чехии и Швейцарии были почти одинаковые выездные формы с необычным шаблоном.

Ну и не забываем, что именно Puma в свое время 20 лет обкатывала самые дерзкие идеи на Камеруне. Джерси без рукавов, невероятные футбольные комбинезоны – вы точно их помните.

А что с Nike и остальными брендами?

Если adidas одевает 7 команд на ЧМ, а Puma – 6, то абсолютным лидером с 13 сборными будет Nike. Еще по одной команде оденут Hummel (Дания), Kappa (Тунис), New Balance (Коста-Рика), Marathon (Эквадор), Majid (Иран) и One All Sports (Камерун).

Если вы ничего не слышали о последнем бренде, то почитайте текст, как Самюэль Это’О в последний момент взял их вместо Le Coq Sportif. Из Ирана тоже пока нет никаких новостей об экипировщике – о Majid и тех, кто может заменить эту компанию, читайте здесь. 

Nike представит обновку в сентябре – пока есть только утечки. По данным сайта про формы Footy Headlines, практически все футболки бренда будут сделаны на основе одного шаблона.

Из любопытного в домашних формах: у хорватов необычное расположение культовых шашечек, на форме голландцев вновь лев (отсылка к символике Нидерландов), а у французов сдержанная темно-синяя майка с золотистой отделкой, узором на рукавах и пуговицей на воротнике.

Оригинальной будет выездная форма Франции – там принт с изображением знаковых моментов и достопримечательностей страны вроде Триумфальной арки и сцен революции.

Англичане выделились необычным принтом на плечах в разных оттенках синего.

Американцы на обоих комплектах переместили свуш на рукава – явная отсылка к стилю НФЛ. В футболе похожее расположение было на третьей форме «ПСЖ» в прошлом сезоне.

У бразильцев ожидается пестрая выездная футболка с очень заметным узором на рукавах. А домашняя форма вдохновлена комплектом 20-летней давности, когда Бразилия в последний раз выиграла чемпионат мира.

Что думаете о новинках?

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Фото: footyheadlines.com ; soccerbible.com; adidas.com; puma.com

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