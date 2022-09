Уже разглядываем формы к ЧМ-2022: Мексика и боги, Япония и оригами, Бельгия и языки пламени

Puma вновь экспериментирует – номера спереди, почти все футболки белые.

В начале недели adidas и Puma пульнули комплекты для 12 сборных-участниц ЧМ (каждая компания порадовала по 6 команд). Правда, Puma пока выкатила только выездные футболки, а вот adidas сразу все.

Разглядываем!

Германия

Adidas к чемпионату мира представил новый логотип. Теперь на всех формах исчезла надпись с названием компании. Три полоски настолько узнаваемы, что хватает только их. Похоже, обновление пошло на пользу – на футболках лого выглядит свежо и стильно.

Домашний комплект сборной Германии сочетает белую основу с черным и металлическим золотом. На воротнике и по бокам переливаются цвета немецкого флага.

Эмблемы расположены по центру.

На выездной футболке темно-бордовая графика сочетается с черным. Здесь тоже золотистые акценты, но логотипы расположены на более привычных местах.

Аргентина

Домашнюю форму аргентинцы показали еще в июле, однако теперь она впервые представлена вместе с выездной. На основной футболке вроде бы обычные бело-голубые полосы, но только спереди. На спине две тонкие полоски по центру совмещены с двумя широкими по краям.

У выездного комплекта традиционно более смелый дизайн – фиолетовые тона с огненным принтом.

Испания

Тут классическая красная футболка – выделить можно воротник и бока в стиле испанского флага.

Цвета флага присутствуют и на плечах гостевой формы. Здесь небесно-голубая основа, необычный волнистый узор и логотипы по центру.

Мексика

У мексиканцев один из самых запоминающихся релизов – причем порадовали оба комплекта.

Домашняя форма вернулась к родному цвету – мексиканцы не играли в зеленом с 2018-го, если не считать комплект для олимпийской сборной, которую делал не adidas. В последние годы домашняя футболка Мексики была черной и даже черно-розовой, теперь же команда вернулась к истокам.

Главная особенность нового дизайна – принт, вдохновленный Кетцалькоатлем. Это один из главных богов пантеона ацтеков и других древних цивилизаций Центральной Америки. Со спины можно увидеть оперение божества, что должно как бы окрылить каждого игрока.

Рисунок спереди отсылает к головному убору с перьями, который в древней мексиканской культуре олицетворял силу, придающую доблесть любому, кто его носит.

Выездной комплект тоже вдохновлен Кетцалькоатлем – здесь колоритный узор распространился на всю футболку.

В конце прошлого года Мексика также представила новую эмблему сборной, изменив орла, который использовался с 1962 года. На форме новое лого дебютирует как раз к чемпионату мира.

Бельгия

У «красных дьяволов» форма в огне – языки пламени обжигают рукава игроков.

Гостевой комплект выполнен в белом цвете, что хорошо выделяет яркие и в то же время неброские детали. Выглядит симпатично.

Япония

Но еще сильнее цепляет японская футболка, украшенная стаей журавлей-оригами и массивной эмблемой.

Выездная форма вроде бы попроще, но здесь явно выделяются рукава. На них тоже нанесены оригами.

Уэльс

Единственной сборной adidas, до которой пока не доехал ни один комплект к ЧМ, остался Уэльс. Это объяснимо, ведь валлийцы попали на турнир позже остальных.

Но в сети уже есть сливы, как будут выглядеть формы.

Пожалуй, единственное, что можно выделить, это красно-зеленый зигзагообразный рисунок на воротнике и сзади по бокам на выездной футболке.

Puma вновь бросает вызов традициям

В понедельник новые выездные комплекты для своих сборных представила Puma, 6 из них будут на чемпионате мира. Бренд в очередной раз ломает стереотипы: у всех команд спереди будет огромная панель, внутри которой – номер игрока.

Ловите формы участников ЧМ – Марокко, Ганы, Сенегала, Швейцарии, Сербии и Уругвая.

Сербы кроме выздного комплекта представили в понедельник и домашний. Минималистичная красная футболка с золотистой отделкой и новым логотипом сборной.

Возможно, федерация представила два комплекта сразу, чтобы сбить недовольство фанатов от гостевого – болельщики запустили несколько петиций против него еще до официального релиза.

Итальянцам, которые не попали на ЧМ, тоже подгнали необычную выездную футболку с панелью спереди. А еще Австрии, Кот-д’Ивуару, Чехии, Египту и Исландии.

Puma наверняка получит много критики: мало того, что все футболки одного шаблона, так еще и 10 из 12 форм белого цвета. Выделились только Гана и Сенегал, но это только потому, что у них белая домашняя форма.

Впрочем, Puma вряд ли боится критики. Год назад компания провернула нечто похожее с клубами – помните те комплекты третьей формы с необычным дизайном? Все они тоже были сделаны по одному непривычному шаблону – название команды написано оригинальным клубным шрифтом внутри двух горизонтальных полос. Лого команд отправилось на заднюю поверхность майки. У некоторых клубные эмблемы спрятались в фоновом оформлении комплектов в виде паттерна.

«Нашей целью было бросить вызов традиционному дизайну футболок, – говорил тогда Карл Таффли, руководитель отдела дизайна командных видов спорта Puma – Мы хотели взглянуть на комплекты игровой формы через новый объектив и раздвинуть границы, насколько это возможно. Легко не рисковать, но мы хотим изменить восприятие обычной игровой футболки».

Puma пыталась уйти от классики еще на Евро-2020, тогда у сборных Италии, Чехии и Швейцарии были почти одинаковые выездные формы с необычным шаблоном.

Ну и не забываем, что именно Puma в свое время 20 лет обкатывала самые дерзкие идеи на Камеруне. Джерси без рукавов, невероятные футбольные комбинезоны – вы точно их помните.

А что с Nike и остальными брендами?

Если adidas одевает 7 команд на ЧМ, а Puma – 6, то абсолютным лидером с 13 сборными будет Nike. Еще по одной команде оденут Hummel (Дания), Kappa (Тунис), New Balance (Коста-Рика), Marathon (Эквадор), Majid (Иран) и One All Sports (Камерун).

Если вы ничего не слышали о последнем бренде, то почитайте текст, как Самюэль Это’О в последний момент взял их вместо Le Coq Sportif. Из Ирана тоже пока нет никаких новостей об экипировщике – о Majid и тех, кто может заменить эту компанию, читайте здесь.

Nike представит обновку в сентябре – пока есть только утечки. По данным сайта про формы Footy Headlines, практически все футболки бренда будут сделаны на основе одного шаблона.

Из любопытного в домашних формах: у хорватов необычное расположение культовых шашечек, на форме голландцев вновь лев (отсылка к символике Нидерландов), а у французов сдержанная темно-синяя майка с золотистой отделкой, узором на рукавах и пуговицей на воротнике.

Оригинальной будет выездная форма Франции – там принт с изображением знаковых моментов и достопримечательностей страны вроде Триумфальной арки и сцен революции.

Англичане выделились необычным принтом на плечах в разных оттенках синего.

Американцы на обоих комплектах переместили свуш на рукава – явная отсылка к стилю НФЛ. В футболе похожее расположение было на третьей форме «ПСЖ» в прошлом сезоне.

У бразильцев ожидается пестрая выездная футболка с очень заметным узором на рукавах. А домашняя форма вдохновлена комплектом 20-летней давности, когда Бразилия в последний раз выиграла чемпионат мира.

Что думаете о новинках?

Фото: footyheadlines.com ; soccerbible.com; adidas.com; puma.com