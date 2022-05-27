«Венеция» вылетела, но продолжит создавать красоту. А пока собрали их нефутбольные коллекции – там пляж, дождь и отсылки к 90-м

Теописти вернулась с купальниками.

«Венеция» кометой пронеслась по Серии А – заняла последнее место и очень быстро вылетела. Клуб повторил вспышку 20-летней давности, когда он также вернулся, чтобы занять 20-ю строчку.

Отличие в том, что нынешняя «Венеция» застолбила за сбой репутацию самого красивого клуба в мире. Про нашумевшие формы веницианцев в этом сезоне мы рассказывали много: черно-золотая домашняя, голубая третья, красная четвертая. Все они прекрасны, но «Венеция» в Серии А радовала не только формами. Клуб смелее пробовал себя на стыке футбола и моды.

Подсветим эти попытки чуть ярче.

Коллекция в стиле 90-х

Сотрудничество Kappa и «Венеции» началось с летней презентации домашней формы. Практически вместе с ней стороны представили и совместную коллекцию Banda (с итальянского – «группа»), которая несколько ушла в тень из-за шума вокруг игрового комплекта.

Коллекция вдохновлена 90-ми – дизайн, цвета и материалы отсылают ко временам 20-30-летней давности. Она включила в себя три вещи: классическую черно-белую куртку Banda Merez, черно-зеленую куртку Hunt и коричневую футболку Banda Arset.

Дождевая коллекция

Сезон дождей – привычное явление для Венеции, а стадион команды открыт для всех стихий. В такой ситуации дождевая коллекция стала логичным шагом для модного клуба.

Лимитированная капсула состоит из четырех предметов: зонта, дождевика, шляпы и шарфа. Все они выполнены в зелено-оранжевом цвете и с графикой «Венеции», переработанной из произведения искусства 101-летней давности. В оригинале это плакат художницы и иллюстратора Эммы Бонацци, который она нарисовала в честь фестиваля Venezia Estate Coppa del Re в 1921 году.

На зонте и пончо присутствуют надписи «Венеция» (или VFC), «Лагунари» (прозвище команды) и нанесен адрес стадиона «Пьерлуиджи Пенцо», у которого три из четырех трибун открыты, а значит защита от стихии болельщикам не помешает.

Дождевик сделан из легкого полиэстера, шляпа – из 100% хлопка, шарф –из 100-процентной шерсти с надписью «Венеция» спереди и изображением мячей сзади.

Пляжная коллекция

«Венеция» максимально использует ассоциацию с водой: начав с дождевой коллекции, клуб закрыл сезон выпуском купальников в сотрудничестве с венецианским брендом Lido. Теперь продемонстрировать свою любовь к «Венеции» болельщики могут и на пляже.

Lido известен минималистичным дизайном купальных костюмов, свой подход они применили и к этой коллаборации, создав бикини и закрытый купальник для женщин, а также мужские плавки в терракотово-оранжевом, черном и нефритово-зеленом цветах. Правда, Lido достаточно премиальный бренд, поэтому за плавки придется выложить 240 евро, а за купальник – 170 евро.

Представила купальники греческая модель Теописти Пурлиотопулу, которая покорила болельщиков еще после презентаций футбольных комплектов «Венеции».

Директор по маркетингу «Венеции» Тед Филипакос объяснил, чего они хотели добиться этим релизом:

«Когда мы обратились к Lido, мы хотели создать красивую коллекцию, которая прославляла бы клуб и город, но у нас была и более высокая цель. Lido основана в Венеции, они разрабатывают и производят продукцию в Венеции и ее окрестностях, из лагуны они добились глобального успеха – они важный символ того, что молодые люди могут что-то делать в этом городе, что Венеция все еще живой город. Мы хотим использовать свое положение в этом городе, как представителя самого популярного вида спорта в мире, чтобы помочь поднять вдохновляющие местные бренды, такие как Lido. И рассказать истории, которые помогут нашему городу двигаться вперед».

Студенческая коллекция

«Венеция» поддерживает не только местные бренды, но и передовые учреждения города. Например, клуб сотрудничает с факультетом моды университета ИУАВ.

Результатом стал семинар, на котором студентам предложили разработать капсульные коллекции, которые подчеркнут идентичность клуба. В мае «Венеция» и профессор Ренато Монтаньер представили проект, который понравился им больше всего.

«Венеция» продолжит радовать из Серии Б?

В этом нет никаких сомнений. Культурный ренессанс клуба начался еще в Серии Б, когда они даже из середины таблицы второго дивизиона заключили премиальный контракт с Nike. Клубы из этой категории получают эксклюзивный дизайн формы и выплаты по лицензионному договору.

Тогда же они впервые пошумели с оранжево-черно-зеленой формой и надписью Venezia F.C вместо спонсора. А еще клуб запустил из Серии Б уникальный проект – VFC AiR. Что-то вроде программы культурного обмена. Первым участником стал нью-йоркский фотограф Итан Уайт, который прожил 9 месяцев в Венеции и через объектив рассказал о связи города и футбола. Получилась целая фотокнига из более чем 100 страниц – о том, как «Венеция» поднималась в Серию А.

В этом году клуб представил нового участника программы – им стал 21-летний уличный фотограф из Венеции Эрике Скаджианте. Через его объектив клуб расскажет о долгожданном сезоне в Серии А, новая фотокнига будет опубликована в ближайшее время.

«Венеция» даже разработала стратегию в социальных сетях, которая имитирует эстетику глянцевых модных журналов. Все это часть хорошо продуманного плана.

«Движение в сторону создания дизайнерских форм клуб начал еще при предыдущем президенте Джо Такопине (2015-2020), – говорит корреспондент Guardian Ники Бандини. – В нашем городе всегда много туристов. Что вы хотите купить, когда сюда приезжаете? Вы можете взять футболку с надписью «Я был в Венеции», но что если вам предложат крутую футбольную майку?».

У «Венеции» крошечный 11-тысячный стадион, поэтому дальнейшее развитие модного направления неизбежно. В Серии Б такой источник дохода станет еще более актуальным.

Директор по маркетингу Тед Филипакос говорил об этом еще тогда, когда клуб не играл в элите: «Перед нами стоит задача конкурировать с клубами Серии А за пределами поля, привлекая новых болельщиков со всего мира, но с бюджетом Серии Б. Мы не получаем денег от крупных ТВ-контрактов и матчей против «Юве» с «Интером». Но Венеция – священное место. Одно из самых знаковых и почитаемых в мире. У нас есть уникальная история, которую мы можем рассказать, независимо от того, играем мы в Серии А или третьем дивизионе».