Лидер «Бостона» после завоевания чемпионства НБА записал наставление для своего одноклассника Ткачака, но «Флориде» это не помогло

«Эдмонтон» несется к камбэку в финале НХЛ.

Баскетболист «Бостона» Джейсон Тэйтум, накануне выигравший с командой чемпионский титул НБА, обратился к нападающему «Флориды».

«Пантерс» вели 3-1 в финальной серии Кубка Стэнли против «Эдмонтона» и готовились к пятому матчу у себя дома, победа сделал бы их чемпионами.

«Ткачак! Иди и сделай это завтра. Мы позаботились о чемпионстве Сент-Луиса. Давай сделаем это еще раз», – сказал Джейсон Тейтум в обращении к хоккеисту. Отметим, что Тейтум и Ткачак учились вместе в школе Сент-Луиса.

Наставление не помогло - «Эдмонтон» вырвал победу и теперь собирается сравнять счет в шестой игре, которая пройдет в Канаде.