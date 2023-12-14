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🎥Видео дня: Андрей Рублев пробует новую ракетку🍳

Андрей Рублев Андрей Рублев
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В сети завирусилось видео, как пятая ракетка мира Андрей Рублев играет на корте, используя…сковородку. Весьма оригинально и об колено такую точно не сломаешь.

Интересно, что не так давно Андрей высказывался о проблемах с ракетками. Теннисист отметил, что делает двойные ошибки, поскольку ему приходится дополнительно разгонять ракетку на подаче.

«Эти ракетки мне никаких проблем не создают – наоборот. У меня у самого изначально полно мощи. И если еще будет ракетка, которая помогает, то мяч будет лететь в забор.

Тогда мне придется менять стиль. Придется играть более легко, более плавно, делать движения без усердия. Как Новак играет – плавно. Либо как Федерер.

А такие игроки, как Алькарас, Доминик Тим или Надаль, берут намного менее мощные ракетки, потому что они сами лупят. И если им дать ракетку, как у Новака, то они еле коснутся – и мяч улетит на футбольное поле», – дал он комментарий Sports.ru.

 

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