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Самые горячие ринг-гёрлз готовы к бою KSI и Томми Фьюри🥊🔥

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Томми Фьюри
Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

KSI и Томми Фьюри выйдут на ринг уже в эти выходные. Их бой станет главным событием в рамках турнира Misfits Boxing. Разумеется, на «Манчестер Арене» во время поединка будут работать самые горячие девушки: Джейд Берри, Сумма Хаммонд, Сидни Элизабет и Габреэль Альфонсо.

Давайте познакомимся с ними поближе.

Джейд Берри

Фанаты Misfits Boxing увидели татуированную красавицу Джейд, когда KSI дрался с Джо Фурнье в мае.

У Джейд 127 000 подписчиков в социальных сетях, также она ведет аккаунт в OnlyFans.

Сумма Хаммонд

Блондинка-красавица Сумма — королева TikTok, ее видео собрали более 2,1 миллиона лайков. Там она демонстрирует свои наряды и дает советы по макияжу.

Сумма также ведет Инстаграм, где 42 000 подписчиков могут познакомиться с ее образом жизни и предоставляет эксклюзивный контент на OnlyFans.

Сидни Элизабет

Американска Сидни имеет свой уникальный стиль. Ее образ жизни максимально калифорнийский: поездки в Малибу и отдых на пляже.

Когда Сидни не загорает, она ходит в походы. Девушка не прочь заняться спортом на свежем воздухе, в том числе покататься на сноуборде.

Габриэль Альфонсо

Габс, как она называет себя в социальных сетях, многообещающая ринг-герл.

Как и Сидни, она тоже американка, Габриэль любит музыку и является завсегдатаем фестивалей.

Этим летом она побывала на Hard Summer в Лос-Анджелесе, а также на фестивале Life is Beautiful в Лас-Вегасе.

4 комментария

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Pont ham pilat
🥴🤢
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Черный Дворник
А можно всех посмотреть?
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Антиглор17
1 и 4 лайк
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aya
О спорт, ты - мир!
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