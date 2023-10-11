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😍 Лорен Кайл – невеста главного хоккеиста современности. Отучилась на дизайнера, оформила дом и выпускает кулинарную книгу

Коннор Макдэвид Коннор Макдэвид
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Коннор Макдэвид – главная звезда современной НХЛ. C дебютного сезона-2015/16 канадец набил 850 очков и пока нет кандидатов, которые могут столкнуть его с топа бомбардиров лиги.

Один из лучших хоккеистов в истории пока без Кубка Стэнли, зато с большим контрактом и полным порядком за пределами площадки. Его девушка (с лета 2023-го –невеста) Лорен Кайл, с которой Макди познакомился в 2016-м на дне рождения общего друга.

Лорен родилась в Торонто, а образование получала в Школе дизайна интерьеров Райерсона. Она возглавляет собственную фирму Kyle and Co. Design Studio и работает над изданием кулинарной книги The Atelier Table.

В 2021-м Макдэвид и Кайл засветились в журнале Architectural Digest, где показали свой роскошный дом в Эдмонтоне.

Connor McDavid Girlfriend Lauren Kyle Is A Designer

В доме есть крытая спортивная площадка, на которой Макдэвид занимается баскетболом, а также хоккеем. У Макди есть и домашний тренажерный зал, куда он приглашал партнеров по «Эдмонтону», особенно во время пандемии COVID-19, и сауна, которая, по словам Лорен – обязательный атрибут дома. Размуеется, интерьер большей части дома оформила Лорен.

 

 

 

 

1 комментарий

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Uri
Киса
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