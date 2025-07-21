И это новая девушка Льюиса Хэмилтона? Боже, как же она хороша! 😍

Слухи о новой пассии Льюиса Хэмилтона все громче и избегать их уже не имеет смысла. Давайте лучше посмотрим, какая на этот раз девушка завоевала сердце одного из лучших гонщиков «Формулы-1» в истории.

Знакомьтесь, Рейчел Кин !

Меломаны могут знать ее под сценическим именем Raye. А для остальных – презентация.

В последних постах замечен переизбыток красного. К чему бы?

Вообще, не переживайте за Льюиса. Рейчел – девушка простая. Она умеет радоваться простым вещам.

Судя по взгляду Льюиса, он нашел.