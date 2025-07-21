И это новая девушка Льюиса Хэмилтона? Боже, как же она хороша! 😍
Слухи о новой пассии Льюиса Хэмилтона все громче и избегать их уже не имеет смысла. Давайте лучше посмотрим, какая на этот раз девушка завоевала сердце одного из лучших гонщиков «Формулы-1» в истории.
Знакомьтесь, Рейчел Кин!
Меломаны могут знать ее под сценическим именем Raye. А для остальных – презентация.
В последних постах замечен переизбыток красного. К чему бы?
Вообще, не переживайте за Льюиса. Рейчел – девушка простая. Она умеет радоваться простым вещам.
Судя по взгляду Льюиса, он нашел.
Считаю Льюис сделал правильный выбор.