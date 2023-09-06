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😡 «Это уже слишком». Александр Зверев взбесился на матче US Open, попросив удалить зрителя с трибуны. Все из-за одной фразы

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Один из зрителей US Open был выгнан с трибун после того, как немецкий теннисист Александр Зверев обвинил его в использовании «самой известной фразы Гитлера».

Неприятный инцидент состоялся в матче четвертого круга турнира, в котором Александру Звереву противостоял итальянец Янник Синнер.

Судья матча Джеймс Кеотавонг незамедлительно отреагировал на жалобу Зверева, обратившись к виновнику инцидента с просьбой назвать себя. Никто не признался. Однако вскоре болельщик, выкрикивавший фразу, был опознан другими зрителями и выведен охраной со стадиона.

«Это было слишком. Я немец и не горжусь этой историей. Это ненормально, что он сидел в одном из первых рядов и многие люди это слышали. С моей стороны было бы плохо просто промолчать. Честно говоря, он сам себя лишил последних двух сетов этой игры», — заявил Александр Зверев.

Речь идет о фразе «Das Lied der Deutschen», с которой начинается гимн Третьего рейха.

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