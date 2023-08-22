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🕯️ Черный день в мире WWE. Неожиданно скончался легендарный Брэй Уайатт

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Мрачный день в мире рестлинга - скоропостижно скончался Брэй Уайатт.

Уиндхем Ротунда, более известный фанатам как Брэй Уайатт, умер из-за сердечного приступа.

Ранее боец перенес коронавирус, осложнивший его давние проблемы с сердцем. Недавно появились слухи, что Уайатт поправил здоровье и может даже вернуться в WWE, но этого не произошло.

Промоушен уже объявил, что все вырученные средства с продажи мерча Уайатта пойдут его семье. У Брэя осталось четверо детей.

За более чем 10-летнюю карьеру он дважды становился чемпионом Вселенной WWE и один раз чемпионом WWE.

Ему было 36 лет.

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