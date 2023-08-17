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«23 шлема, и до сих пор ты не можешь поймать мяч». Арина Соболенко троллит Новака Джоковича

Арина Соболенко Арина Соболенко
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Новак Джокович Новак Джокович
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Арина Соболенко недавно потроллила Новака Джоковича за то, что он не смог поймать мяч, брошенный в него в коридоре во время Cincinnati Open 2023.

В настоящее время обе вторые ракетки мира соревнуются в Огайо.

Белорусская теннисистка поделилась в своем аккаунте в социальной сети фотографией, на которой Джокович делает неудачную попытку поймать теннисный мяч, брошенный в него самой Соболенко.

«23 шлема, и до сих пор ты не можешь поймать мяч, прости, но мне не жаль», - написала Арина.

Джокович, ставший предметом ее шутки, сделал репост фотографии и вставил в ответ несколько смеющихся смайликов.

Соболенко, похоже, нашла хорошего друга в лице серба. Вот что Арина сказала о Новаке на Уимблдоне:

 

«Здорово, когда рядом есть кто-то вроде Новака, у которого всегда можно попросить совета. Я очень ценю его помощь мне. Он отличный парень. Я легко могу попросить у него совета, и он мне подскажет».

1 комментарий

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hotfrog
Ну вообще 23 шлема он выиграл, не потому, что хорошо ловил мячи, а наоборот - хорошо отбивал.
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