«23 шлема, и до сих пор ты не можешь поймать мяч». Арина Соболенко троллит Новака Джоковича
Арина Соболенко недавно потроллила Новака Джоковича за то, что он не смог поймать мяч, брошенный в него в коридоре во время Cincinnati Open 2023.
В настоящее время обе вторые ракетки мира соревнуются в Огайо.
Белорусская теннисистка поделилась в своем аккаунте в социальной сети фотографией, на которой Джокович делает неудачную попытку поймать теннисный мяч, брошенный в него самой Соболенко.
«23 шлема, и до сих пор ты не можешь поймать мяч, прости, но мне не жаль», - написала Арина.
Джокович, ставший предметом ее шутки, сделал репост фотографии и вставил в ответ несколько смеющихся смайликов.
Соболенко, похоже, нашла хорошего друга в лице серба. Вот что Арина сказала о Новаке на Уимблдоне:
«Здорово, когда рядом есть кто-то вроде Новака, у которого всегда можно попросить совета. Я очень ценю его помощь мне. Он отличный парень. Я легко могу попросить у него совета, и он мне подскажет».
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