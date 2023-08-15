Экс-чемпион UFC и актер Олег Тактаров отреагировал на слухи о возможном поединке Федора Емельяненко с Майком Тайсоном.

«Я тоже мог подраться с Роем Джонсом, но не все готовы его оплачивать. А Тайсона тем более.

Я считаю, что Тайсон должен драться со мной за бесплатно. Потому что он слишком много получил за бой с Роем Джонсом, чем обидел все боксерское сообщество. Льюис и Холифилд побеждали его дважды. При этом Холифилду подсунули реального действующего бойца Витора Белфорта, и деньги были совершенно мизерные. А Майк Тайсон взял в 20 раз больше, чем было бы прилично.

Дрался бы я с ним бесплатно? Нет, он не заслужил, чтобы бесплатно с ним боксировать», - заявил Олег Тактаров.

Напомним, что поединок Майка Тайсона против Федора Емельяненко может пройти в карде вечер бокса в Саудовской Аравии, который возглавит бой Тайсона Фьюри против Фрэнсиса Нганну.