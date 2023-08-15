Sportsdaily
Блог

😐 «Тайсон должен драться со мной за бесплатно». Олег Тактаров обиделся на Железного Майка из-за слишком больших гонораров

Майк Тайсон Майк Тайсон
Федор Емельяненко Федор Емельяненко
Олег Тактаров Олег Тактаров
бокс бокс
MMA MMA
Клубы Клубы
Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

Экс-чемпион UFC и актер Олег Тактаров отреагировал на слухи о возможном поединке Федора Емельяненко с Майком Тайсоном.

Олег Тактаров бросил вызов Майку Тайсону

«Я тоже мог подраться с Роем Джонсом, но не все готовы его оплачивать. А Тайсона тем более.

Я считаю, что Тайсон должен драться со мной за бесплатно. Потому что он слишком много получил за бой с Роем Джонсом, чем обидел все боксерское сообщество. Льюис и Холифилд побеждали его дважды. При этом Холифилду подсунули реального действующего бойца Витора Белфорта, и деньги были совершенно мизерные. А Майк Тайсон взял в 20 раз больше, чем было бы прилично.

Дрался бы я с ним бесплатно? Нет, он не заслужил, чтобы бесплатно с ним боксировать», - заявил Олег Тактаров.

Напомним, что поединок Майка Тайсона против Федора Емельяненко может пройти в карде вечер бокса в Саудовской Аравии, который возглавит бой Тайсона Фьюри против Фрэнсиса Нганну.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алик Галеев
Олег, предложил бы ты ему драться с тобой в середине 90х вот интересно было бы.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий