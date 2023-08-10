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«Закрой рот». Мария Саккари и Даниэль Коллинс вступили в перепалку во время матча Открытого чемпионата Канады

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Мария Саккари Мария Саккари
Даниэль Коллинс Даниэль Коллинс
Теннис Теннис

 

Даниэль Коллинс и Мария Саккари сцепились друг с другом на Открытом чемпионате Канады.

Американка выиграла первый сет со счетом 6:4 и повела 2:1 во втором, когда подавала ее греческая коллега. Первая подача Саккари была неудачной - на нее ответила Коллинс, после чего восьмая ракетка мира отправила мяч за пределы корта.

Саккари мгновенно подняла руку, чтобы извиниться и, не получив никакого предупреждения, собиралась сделать вторую подачу, но Коллинз обратилась к судье, спросив видела ли она, как гречанка отбивает мяч в зрителей.

«Вы это видели? Видели, что произошло?», - возмущалась американка.

«Я даже никого не задела!», - заявила гречанка.

«Заткнись, закрой рот», - грубо ответила Коллинз.

«В чем твоя проблема? Я никого не ударила!», - не понимала Саккари.

«Ты ударила мячом по трибунам, Мария, ты чуть не попала в кого-то», — американка была непреклонна.

Девушки продолжали спорить пока не вмешалась судья.

Даниэль Коллинз доминировала и во втором сете, выиграв 6-2 и забронировав себе место в третьем раунде Открытого чемпионата Канады.

 

2 комментария

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Olenyuksi
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Сергей Орлов
Ответ Olenyuksi
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