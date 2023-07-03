Придется потратиться.

Большинство из нас и не может добраться до Уимбилдона, но, возможно, это и к лучшему, если взглянуть на цены за еду и напитки на главном теннисном турнире.

В понедельник ворота легендарного клуба All England Lawn Tennis & Croquet открылись для всех желающих понаблюдать, как спортсмены мирового класса соревнуются за титул победителя.

Уимблдонский турнир давно известен своими традиционными угощениями, как клубника со сливками и и коктейли на основе пива Pimms, но в этом году болельщикам придется выложить за один алкогольный напиток не менее 9,70 фунтов стерлингов — именно столько стоит бутылка Stella 0,33 или баночка Pimms объемом 0,25.

Более того, клубника со сливками обойдется фанатам в £2,50, а мармеладки Haribo и того хуже — целых £4,20.

В заявлении для SPORTbible All England Club объяснил, как образуются цены:

«Инфляция в секторе продуктов питания и напитков, безусловно, является серьезной проблемой по всей стране. В результате в этом году цены на некоторые продукты выросли. Тем не менее, мы продолжаем усердно работать над тем, чтобы использовать лучшие британские и сезонные продукты, а также предлагать широкий ассортимент снеков на любой бюджет.

Цена на клубнику остается неизменной на уровне 2,50 фунтов стерлингов с 2010 года. Мы также остаемся одним из немногих спортивных мероприятий, на котором гости могут приносить свою еду и напитки, и у нас есть 95 точек с водой по всей территории.

Мы стремимся к тому, чтобы как можно больше людей имели возможность принять участие в чемпионате. Мы прекрасно понимаем нынешнюю экономическую ситуацию и поэтому приложили все усилия, чтобы покрыть большую часть возросших расходов на организацию мероприятия».

Если вдруг вам захочется понаблюдать за успехами Джковича, попивая при этом бокал вина и заедая его скиттлс, то стоит приготовить как минимум £15.