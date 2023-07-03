🤩 «Ассоциации со стеклом и бинтами». Камила Валиева показало новое платье, сшитое специально под нее
Фигуристка Камила Валиева показала новое платье, которое было сделано для нее индивидуально под заказ.
Невероятно красиво, так еще и эксклюзив.
Фанаты оценили внешний вид чемпионки.
💭 «Красотка! 😍».
💭 «Шикарное платье и на льду смотрелось очень красиво😍».
💭 «Ками красотка, но эта сетка на платье...😬».
💭 «Прикольное. Ассоциации со стеклом и бинтами».
💭 «Ужасное платье. Кто додумался ее в такое одеть».
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