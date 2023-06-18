😨 «Нужно у них спросить». Траньков резко ответил на вопрос о будущем пары Морозов/Тарасова
Конфликт?
Максим Траньков высказался о будущем танцевальной пары Евгении Тарасовой и Владимира Морозова.
Напомним, что пара фигуристов работает с Этери Тутберидзе и Максимом Траньковым с 2021 года.
«Нужно у них спросить, когда они приступят к тренировкам. Мы пока не встречались. Они ушли в отпуск, и пока мы не обсуждали, когда они начнут работу. В их возрасте нормально думать о завершении карьеры. В прошлом году ребята решили еще сезон откатать. Если решат еще и в этом сезоне выступать - будем помогать. Это зависит от них», - заявил Траньков.
Довольно резкое высказывание, не думаете?
Фанаты переполошились, решив, что их любимые фигуристы решили закончить карьеру.
💭 «Моя любимая пара, не уходите 🤲❤️».
💭 «Пусть только не уходят».
💭 «Звучит так, будто они и не собираются возвращаться к тренировкам».
💭 «Очень неоднозначно звучит...»
💭 «Синицины и Кацалапов тоже все. А кто останется...»
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