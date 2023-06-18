Конфликт?

Максим Траньков высказался о будущем танцевальной пары Евгении Тарасовой и Владимира Морозова.

Напомним, что пара фигуристов работает с Этери Тутберидзе и Максимом Траньковым с 2021 года.

«Нужно у них спросить, когда они приступят к тренировкам. Мы пока не встречались. Они ушли в отпуск, и пока мы не обсуждали, когда они начнут работу. В их возрасте нормально думать о завершении карьеры. В прошлом году ребята решили еще сезон откатать. Если решат еще и в этом сезоне выступать - будем помогать. Это зависит от них», - заявил Траньков.

Довольно резкое высказывание, не думаете?

Фанаты переполошились, решив, что их любимые фигуристы решили закончить карьеру.

💭 «Моя любимая пара, не уходите 🤲❤️».

💭 «Пусть только не уходят».

💭 «Звучит так, будто они и не собираются возвращаться к тренировкам».

💭 «Очень неоднозначно звучит...»

💭 «Синицины и Кацалапов тоже все. А кто останется...»