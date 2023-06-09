После 23-го титула «Большого шлема» Новак Джокович заявил, что нацелен взять еще один исторический титул - «Календарный шлем».

Единственным теннисистом мужского пола, достигшим этого, был Род Лейвер в 1969 году. Джокович был близок к тому, чтобы присоединиться к австралийцу в 2021 году. Но проиграл финал US Open россиянину Даниилу Медведеву.

«Я хотел бы получить еще один шанс в Нью-Йорке. Конечно, я должен выиграть Уимблдон, который является совершенно другой игрой. Тот факт, что я выиграл последние четыре Уимблдона, дает мне большую уверенность, и я с нетерпением жду этого. Я действительно хочу это сделать. Я люблю играть там, это турнир мечты, который всегда был особенным для меня.

Я мог сотворить историю еще пару лет назад, но уступил в финальном матче Медведеву. Но я чувствовал любовь жителей Нью-Йорка, которые там за меня болели. На самом деле я был поражен эмоциями, которые испытал в тот день. Мне не терпится вернуться и сыграть в Нью-Йорке», - заявил Новак Джокович.

Как думаете, получится у Новака взять «Календарный Большой шлем»?