Sportsdaily
Блог

🥇🥇🥇🥈 «Мне нужен еще один шанс». Новак Джокович хочет взять «Календарный шлем», который упустил в 2021 году, проиграв в финале US Open Даниилу Медведеву

Ролан Гаррос Ролан Гаррос
Новак Джокович Новак Джокович
Даниил Медведев Даниил Медведев
Клубы Клубы
US Open US Open
Теннис Теннис

После 23-го титула «Большого шлема» Новак Джокович заявил, что нацелен взять еще один исторический титул - «Календарный шлем».

Единственным теннисистом мужского пола, достигшим этого, был Род Лейвер в 1969 году. Джокович был близок к тому, чтобы присоединиться к австралийцу в 2021 году. Но проиграл финал US Open россиянину Даниилу Медведеву.

«Я хотел бы получить еще один шанс в Нью-Йорке. Конечно, я должен выиграть Уимблдон, который является совершенно другой игрой. Тот факт, что я выиграл последние четыре Уимблдона, дает мне большую уверенность, и я с нетерпением жду этого. Я действительно хочу это сделать. Я люблю играть там, это турнир мечты, который всегда был особенным для меня.

Я мог сотворить историю еще пару лет назад, но уступил в финальном матче Медведеву. Но я чувствовал любовь жителей Нью-Йорка, которые там за меня болели. На самом деле я был поражен эмоциями, которые испытал в тот день. Мне не терпится вернуться и сыграть в Нью-Йорке», - заявил Новак Джокович.

Как думаете, получится у Новака взять «Календарный Большой шлем»?

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий