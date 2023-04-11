Имя Роджера Федерера является синонимом слова «теннис». Его блестящая карьера длилась более двух десятилетий, прежде чем он завершил ее в прошлом году.

Швейцарец выиграл 103 трофея, в том числе 20 раз побеждал в турнирах Большого шлема, что делает его одним из титулованных спортсменов в мире. Успех Роджера привлек интерес всемирно известных брендов, таких как Rolex, Lindt и Uniqlo, а капитал спортсмена оценивается в 550 млн долларов.

А на что тратит деньги Роджер Федерер? Давайте посмотрим на три самых дорогих объекта недвижимости теннисиста.

Семейный дом Федерера в Воллерау

Федерер потратил почти 8,1 млн долларов на строительство дома на 1,5 акрах земли для своей семьи из шести человек.

Трехэтажный дом современный дом рядом с Женевским озером остеклен от пола до потолка, из дома открывается вид на озеро и город, деревянные полы и уникальный каменный камин в центре дома, простирающийся вертикально на все три этажа.

В доме также есть бассейн, тренажерный зал и подземный гараж для шикарной коллекции автомобилей спортсмена.

Земля Федерера в Херрлиберге

В 2011 году Федерер выложил 30 млн долларов и купил 5800 кв.м земли в Херрлиберге, Швейцария, с видом на Цюрихское озеро и знаменитые Швейцарские Альпы.

Предполагалось, что Федерер построит на участке дом, вот уже 10 лет как он пустует. Ходят разговоры о желании Роджера продать землю за 35 млн долларов.

Пентхаус в Дубае

В 2012 году швейцарец потратил 23 млн долларов на пентхаус в Дубае в небоскребе Le Reve.

Пентхаус 20-кратного чемпиона Большого шлема представляет собой пространство с пятью спальнями и видом на знаменитую пристань для яхт Дубая и Бурдж-Халифа. Небоскреб, в котором всего 90 квартир, 80 из которых являются пентхаусами, обладает одним из самых уникальных удобств – жители могут вызвать частный самолет или вертолет одним нажатием кнопки.

Пентхаус предлагает услуги консьержа, гардеробные, частную террасу, деревянные полы и стильный интерьер. Федерер утверждал, что в дубайском пентхаусе он живет со своей семьей зимой.