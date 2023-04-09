Sportsdaily
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🤩🤩🤩🇺🇸 Дональд Трамп - главная звезда UFC 287. С ним хотели сфоткаться абсолютно все: от Майка Тайсона до Мела Гибсона. А Масвидаль после боя назвал его лучшим президентом на планете

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Обвинения - для слабаков.

Сегодня ночью в Майами состоялся турнир UFC 287, где главным событием был бой между Алексом Перейрой и Исраэлем Адесаньей.

Среди гостей спортивного мероприятия оказался ныне обвиняемый экс-президент США Дональд Трамп. Он попал в кадры трансляции.

А Хорхе Масвидаль отметил именитого гостя в своей речи после боя, назвав его лучшим президентом в мировой истории.

Вопрос о самой желанной фотографии на UFC 287 не стоял.

Впрочем, смотрите сами.

3 комментария

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Александр Кудрявцев
Ответ pg5kcmgytn
Трамп норм
Всё они нормальные пока портфеля нет
+1
-1
0
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Zakhar_Litvinov
пришёл посмотреть, что нравится его аудитории
0
0
0
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pg5kcmgytn
Трамп норм
+3
-1
+2
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