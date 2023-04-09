Обвинения - для слабаков.

Сегодня ночью в Майами состоялся турнир UFC 287, где главным событием был бой между Алексом Перейрой и Исраэлем Адесаньей.

Среди гостей спортивного мероприятия оказался ныне обвиняемый экс-президент США Дональд Трамп. Он попал в кадры трансляции.

А Хорхе Масвидаль отметил именитого гостя в своей речи после боя, назвав его лучшим президентом в мировой истории.

Вопрос о самой желанной фотографии на UFC 287 не стоял.

Впрочем, смотрите сами.