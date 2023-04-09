🤩🤩🤩🇺🇸 Дональд Трамп - главная звезда UFC 287. С ним хотели сфоткаться абсолютно все: от Майка Тайсона до Мела Гибсона. А Масвидаль после боя назвал его лучшим президентом на планете
Обвинения - для слабаков.
Сегодня ночью в Майами состоялся турнир UFC 287, где главным событием был бой между Алексом Перейрой и Исраэлем Адесаньей.
Среди гостей спортивного мероприятия оказался ныне обвиняемый экс-президент США Дональд Трамп. Он попал в кадры трансляции.
А Хорхе Масвидаль отметил именитого гостя в своей речи после боя, назвав его лучшим президентом в мировой истории.
Вопрос о самой желанной фотографии на UFC 287 не стоял.
Впрочем, смотрите сами.
3 комментария