Тюкавину досталось.

Интересы Жени Медведевой уже давно не ограничиваются фигурным катанием, в последние годы она с большим энтузиазмом развивается на журналистском поприще.

Одним из наиболее заметных ее проектов стала серия интервью с футболистами «Динамо» под названием «Футбольное катание». В начале года Медведева съездила на зимние сборы команды и там она поработала в качестве интервьюера.

И вот Женю спросили, с кем же из футболистов ей было общаться проще всего.

— С кем тебе больше всего понравилось общаться из ребят?

— Со Скопой, со Скопинцевым Димкой. Он как-то прям открыто шел на диалог, что-то сам рассказывал, у него были какие-то свои вот эти... Видно, что он привык давать интервью и он знает, как это делается. И не нервничал, в отличие от Тюкавина. Там еле-еле шло. Но мы справились, командными усилиями.

А как вам навыки Жени-интервьюера?