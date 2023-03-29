Sportsdaily
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У Медведевой уже есть большой опыт в роли интервьюера, особенно с футболистами «Динамо». Женя рассказала, кто из них был лучшим собеседником, а кто — худшим

Евгения Медведева Евгения Медведева
Константин Тюкавин Константин Тюкавин
Дмитрий Скопинцев Дмитрий Скопинцев
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Фигурное катание Фигурное катание

Тюкавину досталось.

Интересы Жени Медведевой уже давно не ограничиваются фигурным катанием, в последние годы она с большим энтузиазмом развивается на журналистском поприще.

Одним из наиболее заметных ее проектов стала серия интервью с футболистами «Динамо» под названием «Футбольное катание». В начале года Медведева съездила на зимние сборы команды и там она поработала в качестве интервьюера.

И вот Женю спросили, с кем же из футболистов ей было общаться проще всего.

— С кем тебе больше всего понравилось общаться из ребят?

— Со Скопой, со Скопинцевым Димкой. Он как-то прям открыто шел на диалог, что-то сам рассказывал, у него были какие-то свои вот эти... Видно, что он привык давать интервью и он знает, как это делается. И не нервничал, в отличие от Тюкавина. Там еле-еле шло. Но мы справились, командными усилиями.

А как вам навыки Жени-интервьюера?

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